Rumores sobre el anillo de Apple: Lo que hemos escuchado sobre el trabajo de Apple en un anillo inteligente

En las últimas semanas ha habido varios rumores sobre el trabajo de Apple en un anillo inteligente para el dedo, y aunque no está claro si el proyecto está en desarrollo activo en este momento, pensamos en recopilar los rumores que están circulando.

El próximo Galaxy Ring de Samsung

Esta guía reúne lo que hemos escuchado hasta ahora sobre un anillo inteligente de marca Apple.

Características potenciales

Un rumor de febrero de Electronic Times sugirió que Apple está “acelerando el desarrollo” de un anillo inteligente con funciones relacionadas con la salud.

Al igual que el Apple Watch, un Apple Ring podría rastrear la frecuencia cardíaca, la actividad, el sueño y la frecuencia respiratoria, utilizando esa información para proporcionar a los usuarios información sobre el sueño y recomendaciones de salud.

Apple también podría potencialmente usar un anillo inteligente como dispositivo de entrada para el iPhone, iPad, Vision Pro o Mac.

Anillo vs. Reloj

Apple ya tiene un Apple Watch que puede rastrear múltiples métricas de salud, pero un anillo inteligente sería más cómodo para ciertas actividades. Un anillo podría ser preferible para dormir, por ejemplo, o en situaciones en las que las muñecas necesitan estar cubiertas, como cuando se usan protectores de muñeca de apoyo.

Es probable que un anillo no necesite una conexión constante con un ‌iPhone‌ u otro dispositivo de Apple porque no tiene pantalla, por lo que la batería probablemente duraría más tiempo. Por otro lado, un anillo inteligente transmitiría información a través de Bluetooth o un método similar, por lo que, aunque recopilaría datos, esos datos no se sincronizarían con el ‌iPhone‌ en tiempo real como lo hace el Apple Watch.

Existe la posibilidad de que un anillo inteligente sea más accesible que el Apple Watch, con anillos inteligentes de gama alta con un precio de alrededor de $300 de los competidores de Apple.

Competencia de Apple

Samsung está desarrollando un Galaxy Ring que se espera esté disponible en la segunda mitad del año. Puede rastrear la frecuencia cardíaca, la actividad y el sueño, además de poder realizar pagos inalámbricos y controlar dispositivos Samsung.

Empresas como Oura y Ultrahuman han estado fabricando y vendiendo anillos inteligentes durante varios años. El anillo de tercera generación de Oura puede recopilar información sobre la actividad y medir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la calidad del sueño.

El Ultrahuman Ring Air mide la frecuencia cardíaca, la temperatura de la piel, la frecuencia respiratoria, los tiempos de recuperación y el sueño.

Patentes de anillos

Apple ha patentado la tecnología de anillos inteligentes. Una patente, por ejemplo, explica cómo un anillo inteligente (o varios anillos inteligentes) podrían usarse como método de control para un auricular de realidad virtual. Sensores en el anillo recopilarían la entrada del usuario, y la salida háptica podría proporcionar retroalimentación.

Otra patente describe el uso de un anillo con una pantalla táctil para controlar un televisor o una tableta, mientras que una tercera describe un anillo inteligente con NFC.

Aunque Electronic Times dijo que Apple está considerando seriamente un anillo inteligente, Mark Gurman de Bloomberg afirmó en febrero que Apple no está desarrollando activamente un dispositivo para llevar en el dedo en este momento.

El equipo de diseño industrial de Apple presentó la idea de un anillo inteligente centrado en la salud y el fitness a los ejecutivos hace algunos años, pero puede que no sea un proyecto que Apple esté planeando llevar al mercado en este momento.