Docena de manifestantes pro-palestinos arrestados en la Universidad de Yale, después de amplias detenciones en Columbia.

La Universidad de Columbia canceló las clases presenciales, decenas de manifestantes fueron arrestados en Yale y las puertas de Harvard Yard se cerraron al público el lunes mientras algunas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos intentaban calmar las tensiones en el campus en torno a la guerra de Israel con Hamas.

Las diversas acciones siguieron al arresto la semana pasada de más de 100 manifestantes pro-palestinos que acamparon en el espacio verde de Columbia, ya que las escuelas luchan por establecer los límites entre permitir la libre expresión y mantener un campus seguro e inclusivo.

Además de las manifestaciones en las escuelas de la Ivy League, han surgido campamentos pro-palestinos en otros campus, como en la Universidad de Michigan, la Universidad de Nueva York y el Instituto de Tecnología de Massachusetts.

Las tensiones permanecieron altas el lunes en Columbia en la ciudad de Nueva York, donde las puertas del campus se cerraron para cualquier persona sin una identificación escolar y donde estallaron protestas tanto en el campus como en el exterior.

La representante de EE. UU. Kathy Manning, demócrata de Carolina del Norte, quien visitaba Columbia con otros tres miembros judíos del Congreso, dijo a los periodistas después de reunirse con estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Derecho Judío que había “una enorme acampada de personas” que habían ocupado aproximadamente un tercio del espacio verde.

“Vimos carteles indicando que Israel debería ser destruido”, dijo después de salir del campus de Morningside Heights.

En el interior de las puertas del campus, una mujer lideró a unos dos docenas de manifestantes en la calle en un canto de “¡Desde el río hasta el mar, Palestina será libre!” — una frase cargada que puede significar cosas muy diferentes para diferentes grupos. Mientras tanto, un pequeño grupo de contra-manifestantes pro-Israel protestó cerca.

La presidenta de la Universidad, Minouche Shafik, dijo en un mensaje a la comunidad escolar el lunes que estaba “profundamente entristecida” por lo que estaba sucediendo en el campus.

“Para calmar el rencor y darnos la oportunidad de considerar los próximos pasos, anuncio que todas las clases se llevarán a cabo de forma virtual el lunes”, escribió Shafik, señalando que los estudiantes que no viven en el campus deberían mantenerse alejados.

Robert Kraft, dueño del equipo de fútbol americano New England Patriots y financiador del Centro Kraft para la Vida Estudiantil Judía frente al campus de Columbia, dijo que estaba suspendiendo las donaciones a la universidad.

“Ya no tengo confianza en que Columbia pueda proteger a sus estudiantes y personal y no me siento cómodo apoyando a la universidad hasta que se tomen medidas correctivas”, dijo en un comunicado.

Las protestas han sacudido muchos campus universitarios desde el ataque mortal de Hamas al sur de Israel, cuando los militantes mataron a aproximadamente 1,200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron aproximadamente 250 rehenes. Como respuesta, Israel ha matado a más de 34,000 palestinos en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud local, que no distingue entre combatientes y no combatientes, pero dice que al menos dos tercios de los muertos son niños y mujeres.

Prahlad Iyengar, estudiante de posgrado de MIT que estudia ingeniería eléctrica, fue uno de los aproximadamente dos docenas de estudiantes que montaron un campamento de tiendas en el campus de Cambridge, Massachusetts, la noche del domingo. Están pidiendo un alto el fuego y están protestando por lo que describen como la “complicidad de MIT en el genocidio continuo en Gaza”, dijo.

“MIT ni siquiera ha pedido un alto el fuego, y esa es una demanda que tenemos, seguro”, dijo Iyengar.

También dijo que MIT ha estado enviando reglas confusas sobre las protestas.

“Estamos aquí para demostrar que nos reservamos el derecho a protestar. Es una parte esencial de vivir en un campus universitario”, dijo Iyengar.

El domingo, Elie Buechler, un rabino de la Iniciativa de Aprendizaje Judío de la Unión Ortodoxa en Columbia, envió un mensaje de WhatsApp a casi 300 estudiantes judíos recomendando que se fueran a casa hasta que fuera más seguro para ellos en el campus.

Los últimos acontecimientos tuvieron lugar antes del inicio del lunes por la noche de la festividad judía de la Pascua.

Nicholas Baum, un estudiante de primer año judío de 19 años que vive en un edificio del seminario teológico judío a dos cuadras del campus de Columbia, dijo que los manifestantes durante el fin de semana estaban “pidiendo que Hamas destruya Tel Aviv e Israel”. Dijo que algunos de los manifestantes que gritaban insultos antisemitas no eran estudiantes.

“Los judíos tienen miedo en Columbia. Es tan sencillo como eso. Ha habido tanta vilificación del sionismo, y se ha derramado en la vilificación del judaísmo”, dijo.

El campamento de protesta surgió en Columbia el miércoles, el mismo día que Shafik enfrentó duras críticas en una audiencia del Congreso de los republicanos que dijeron que no había hecho lo suficiente para combatir el antisemitismo. Dos presidentes de la Ivy League renunciaron hace meses después de testimonios ampliamente criticados que dieron ante el mismo comité.

En su declaración del lunes, Shafik dijo que el conflicto en el Medio Oriente es terrible y que entiende que muchos están experimentando una profunda angustia moral.

“Pero no podemos permitir que un grupo dicte condiciones e intente perturbar hitos importantes como la graduación para avanzar su punto de vista”, escribió Shafik.

En los próximos días, un grupo de trabajo de decanos, administradores escolares y profesores intentará encontrar una solución a la crisis universitaria, señaló Shafik, quien no dijo cuándo se reanudarían las clases presenciales.

Los republicanos de la Cámara de Representantes de Nueva York instaron a Shafik a renunciar, diciendo en una carta el lunes que no había proporcionado un entorno de aprendizaje seguro en los últimos días a medida que la “anarquía ha envuelto el campus”.

En Massachusetts, un letrero indicaba que Harvard Yard estaba cerrado al público el lunes. Decía que las estructuras, incluidas tiendas y mesas, solo se permitían en el recinto con permiso previo. “Los estudiantes que violen estas políticas están sujetos a medidas disciplinarias”, decía el letrero. Los guardias de seguridad estaban revisando personas en busca de identificaciones escolares.

En Yale, los policías arrestaron a unos 45 manifestantes y los acusaron de allanamiento de morada, dijo el oficial Christian Bruckhart, un portavoz de la policía de Nueva Haven. Todos fueron puestos en libertad con promesas de comparecer ante el tribunal más adelante, dijo.

Los manifestantes instalaron tiendas en Beinecke Plaza el viernes y manifestaron durante el fin de semana, instando a Yale a poner fin a cualquier inversión en compañías de defensa que hagan negocios con Israel.

Nadine Cubeisy, estudiante de Yale y una de las organizadoras de la protesta, dijo que era perturbador que “esta universidad a la que asisto, a la que contribuyo y a la que mis amigos aportan dinero esté utilizando ese dinero para financiar la violencia”.

En un comunicado a la comunidad universitaria el domingo, el presidente de Yale, Peter Salovey, dijo que los funcionarios universitarios habían hablado con los manifestantes estudiantiles varias veces sobre las políticas y directrices de la escuela, incluidas las relacionadas con el discurso y permitir el acceso a los espacios del campus.

Los funcionarios de la escuela dijeron que habían hablado con los manifestantes durante varias horas y les dieron hasta el final del fin de semana para abandonar Beinecke Plaza. Dijeron que volvieron a advertirles el lunes por la mañana y les dijeron que podrían enfrentar arresto y disciplina, incluida la suspensión, antes de que interviniera la policía.

Un gran grupo de manifestantes volvió a reunirse después de los arrestos del lunes en Yale y bloqueó una calle cerca del campus, dijo Bruckhart. No hubo informes de violencia ni lesiones.

La semana pasada, la Universidad del Sur de California dio el paso inusual de cancelar un discurso de graduación planeado por su valedictoriano de 2024, que había apoyado públicamente a los palestinos. La universidad citó preocupaciones de seguridad en una decisión que fue elogiada por algunos grupos proisraelíes pero criticada por defensores de la libertad de expresión.

Varios estudiantes de Columbia y su escuela hermana, Barnard College, dijeron que fueron suspendidos por participar en las protestas de la semana pasada, incluida la estudiante de Barnard Isra Hirsi, hija de la representante demócrata Ilhan Omar.