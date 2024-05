Las represas se debilitan a medida que los niveles de agua y la cifra de muertos siguen aumentando en el sur de Brasil.

El número de muertos a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por tormentas torrenciales en el sur de Brasil subió a 39 el viernes, dijeron las autoridades, mientras advertían de que lo peor estaba por llegar. Con la lluvia sin cesar, los rescatistas en botes y aviones buscaron a decenas de personas reportadas como desaparecidas entre los escombros de viviendas, puentes y carreteras colapsadas. El aumento del nivel del agua en el estado de Rio Grande do Sul estaba poniendo presión en las presas y amenazando a la metrópoli de Porto Alegre con inundaciones “sin precedentes”. “Olviden todo lo que han visto, será mucho peor en la región metropolitana”, dijo el gobernador Eduardo Leite el viernes mientras las calles de la capital estatal, con una población de alrededor de 1.5 millones de habitantes, comenzaron a inundarse después de días de intensas lluvias en la región. El departamento de defensa civil del estado dijo que al menos 265 municipios han sufrido daños por la tormenta en Rio Grande do Sul desde el lunes, resultando heridas 74 personas y desplazando a más de 24,000, un tercio de los cuales han sido llevados a refugios. Al menos 68 personas estaban desaparecidas, y más de 350,000 han experimentado algún tipo de daño, según los últimos datos. Y no había fin a la vista, con funcionarios reportando una “situación de emergencia, presentando un riesgo de colapso” en cuatro presas en el estado. – ‘Cóctel desastroso’ – Mientras tanto, el nivel del río principal del estado, el Guiaba, se estimó que había aumentado de 4.2 a 4.6 metros, pero no pudo ser medido ya que los medidores se han deslavado, dijo el alcalde de Porto Alegre. A medida que seguía subiendo, los funcionarios se apresuraron a reforzar la protección contra inundaciones. La peor inundación registrada en Porto Alegre fue en 1941, cuando el río alcanzó un nivel de 4.71 metros. En otras partes del estado, varias ciudades y pueblos han quedado completamente aislados del mundo en lo que el gobernador Leite describió como “el peor desastre en la historia” de Rio Grande do Sul. Muchas comunidades se han quedado sin acceso a agua potable, servicios telefónicos o de internet. Decenas de miles no tenían electricidad. El presidente Luiz Inacio Lula da Silva visitó la región el jueves, prometiendo que “no faltarán recursos humanos o materiales” para responder al desastre, que atribuyó al cambio climático. El gobierno central ha enviado aviones, botes y más de 600 soldados para ayudar a despejar las carreteras, distribuir alimentos, agua y colchones, y establecer refugios. Las clases escolares se han suspendido en todo el estado. El climatólogo Francisco Eliseu Aquino dijo a AFP el viernes que las tormentas devastadoras fueron resultado de un “cóctel desastroso” del fenómeno meteorológico El Niño y el calentamiento global combinados. El mayor país de Sudamérica ha experimentado recientemente una serie de eventos climáticos extremos, incluido un ciclón en septiembre que cobró al menos 31 vidas. Aquino dijo que la geografía particular de la región significa que a menudo se enfrenta a los efectos de masas de aire tropical y polar chocando, pero estos eventos se “han intensificado debido al cambio climático”. Y cuando coinciden con El Niño, un sistema meteorológico periódico que calienta el Pacífico tropical, la atmósfera se vuelve más inestable “y propicia las tormentas en Rio Grande do Sul”, dijo. Las inundaciones extremas golpearon el estado en los últimos dos años a “un nivel de recurrente no visto en 10,000 años”, dijo Aquino, quien dirige el departamento de geografía de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. El norte de Brasil recientemente experimentó una sequía histórica, y el número de incendios forestales alcanzó un récord en los primeros cuatro meses de este año. “Lluvia en el sur, fuego en el norte… Estas dos tragedias llevan las huellas d.