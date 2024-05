La extravagancia de compras de Warren Buffett comienza con el Squishmallows pit.

Las figuras de Squishmallows de Warren Buffett y Charlie Munger se exhiben en la Reunión Anual de Accionistas de Berkshire Hathaway en Omaha, Nebraska, el 3 de mayo de 2024.

Sarah Min | CNBC

OMAHA, Neb. — El evento anual de compras de Warren Buffett, previo a la reunión anual de Berkshire Hathaway, está maravillando a los accionistas que acuden en masa este fin de semana.

Con más de 20,000 pies cuadrados de espacio de exhibición y más de 50,000 artículos en inventario, el salón de exposiciones en el CHI Health Center presenta golosinas de varias empresas de Berkshire, desde Brooks Running hasta See’s Candies y Jazwares.

Solo los accionistas pueden participar en el evento y pueden comprar artículos a un descuento especial.

La reunión anual será transmitida exclusivamente en CNBC y en vivo en CNBC.com. La cobertura especial comenzará el sábado a las 9:30 a.m. ET.

Jazwares

Pozo de Squishmallows en la Reunión Anual de Accionistas de Berkshire Hathaway en Omaha, Nevada, el 3 de mayo de 2024.

Sarah Min | CNBC

Jazwares, el fabricante de juguetes estadounidense más conocido por su línea de peluches Squishmallows, fue un éxito el año pasado cuando exhibió por primera vez sus productos en la conferencia de Berkshire Hathaway, incluyendo el debut de un peluche de Warren Buffett. Este año, la empresa amplió su exhibición en el salón de convenciones, haciéndola tres veces más grande.

Displays en la Reunión Anual de Accionistas de Berkshire Hathaway en Omaha, Nevada, el 3 de mayo de 2024.

Sarah Min | CNBC

Algunos aspectos destacados incluyen los últimos juguetes de Squishmallows para Buffett y Charlie Munger, un llamativo pozo de Squishmallows, así como otras exhibiciones.

Poor Charlie’s Almanack

Conmemoración de Charles Munger antes de la Reunión Anual de Accionistas de Berkshire Hathaway en Omaha, Nebraska, el 3 de mayo de 2024.

Sarah Min | CNBC

El Librero solo tenía un libro para vender este año: “Poor Charlie’s Almanack: The Essential Wit and Wisdom of Charles T. Munger.” Eso fue a pedido de Buffett en honor a su socio comercial de más de 60 años, quien falleció en noviembre a la edad de 99 años.

FlightSafety

Flight Safety en la Reunión Anual de Accionistas de Berkshire Hathaway en Omaha, Nebraska, el 3 de mayo de 2024.

Sarah Min | CNBC

Berkshire adquirió la compañía de entrenamiento de pilotos FlightSafety en 1996. En el evento de compras del viernes, la empresa ofreció una muestra de cómo es su programa de entrenamiento de vuelo para pilotos profesionales. Los accionistas formaron fila para ponerse gafas de realidad virtual y experimentar la simulación de vuelo.

Pilot Travel Centers

Exhibición de Pilot antes de la Reunión Anual de Accionistas de Berkshire Hathaway en Omaha, Nebraska, el 3 de mayo de 2024.

Sarah Min | CNBC

El gigante de las estaciones de servicio Pilot Travel Centers montó una gran exhibición con un camión rojo de tamaño real. La empresa es el operador más grande de centros de viaje en América del Norte, con más de 750 ubicaciones. Berkshire ahora posee totalmente Pilot Travel después de comprar el 20% restante de la familia Haslam. El trato no estuvo exento de polémica, ya que los Haslams demandaron a Berkshire el año pasado en una queja que acusaba al conglomerado de utilizar contabilidad de redistribución sin autorización de la familia.

Duracell

Exhibición de Duracell en la Reunión Anual de Accionistas de Berkshire Hathaway en Omaha, Nevada, el 3 de mayo de 2024.

Sarah Min | CNBC

En 2016, Berkshire Hathaway de Warren Buffett compró Duracell a Procter & Gamble, ofreciendo al gigante de consumo $4.7 mil millones de las acciones que poseía en P&G a cambio del fabricante de baterías.

Brooks Running

Displays en la Reunión Anual de Accionistas de Berkshire Hathaway en Omaha, Nevada, el 3 de mayo de 2024.

Sarah Min | CNBC

Brooks Running atrajo a una larga fila de accionistas que compraron la edición especial de 2024 de sus zapatillas para correr con “brk” en el lateral y un dibujo animado de un Buffett corriendo en las plantillas. Muchos accionistas también participarán en la carrera y caminata divertida “Invierte en Ti Mismo” de Brooks el domingo, la mañana siguiente a la reunión anual.

Dairy Queen

Exhibición de Dairy Queen en la Reunión Anual de Accionistas de Berkshire Hathaway en Omaha, Nevada, el 3 de mayo de 2024.

Sarah Min | CNBC

Warren Buffett compró Dairy Queen en 1998 en una transacción de aproximadamente $600 millones, y ha visitado las ubicaciones de Omaha con sus bisnietos. Según The Wall Street Journal, el multimillonario inversor ha dicho en el pasado que su orden favorita de DQ es una taza de helado de vainilla con sirope de chocolate y leche maltada.