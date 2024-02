Director ejecutivo de Take-Two califica de “decepcionante” la filtración del tráiler de GTA 6

El filtrado del tráiler de GTA 6 fue un gran problema para los fanáticos, y pensarías que sería igual de grande para los creadores. Pero podría no ser realmente el caso. En una entrevista reciente antes de la última llamada de ganancias de Take-Two, el CEO de la compañía, Strauss Zelnick, dice que el filtrado del tráiler de GTA VI realmente no pareció lastimar al equipo de desarrollo. Sin embargo, señala que el filtrado fue “decepcionante”.

Oficialmente, el tráiler se suponía que se presentaría en la mañana del 5 de diciembre de 2023. Pero se filtró la noche anterior. Esto resultó en que Rockstar anunciara el juego poco después de esa misma tarde junto con la revelación del tráiler. Un momento emocionante pero sin duda sombrío para todos los involucrados en la creación del juego. Uno podría imaginar que esta es probablemente una descripción precisa de cómo se sentiría. Un anuncio oficial y una revelación de un proyecto en el que has estado trabajando apasionadamente es probable que sea un momento emocionante. Pero esa emoción tiene el potencial de ser un poco desinflada con un filtrado.

Esa parece ser la naturaleza de las cosas en estos días. Las cosas se filtran todo el tiempo. Y en la mayoría de los casos, no parece tener un impacto negativo en la compañía. Sin embargo, ciertamente resta algo de la emoción generada por la sorpresa. Zelnick y los equipos de Take-Two y Rockstar parecen sentir lo mismo. “Es increíble cuando el anuncio del tráiler es una gran noticia, y luego estábamos muy satisfechos cuando el tráiler rompió internet… así que no podríamos estar más felices o emocionados. En términos del filtrado, siempre es decepcionante para el equipo, pero en última instancia, no creo que nos haya perjudicado”, dijo Zelnick.

Además del filtrado del tráiler, el CEO de Take-Two habla de los planes de lanzamiento de GTA 6

El juego inicialmente estaba programado para ser lanzado en 2025. Y según Zelnick, ese sigue siendo el plan. Dicho esto, no hay una fecha exacta para el lanzamiento del juego. Pero la especulación sugiere que Take-Two y Rockstar podrían apuntar a algún momento entre enero y marzo. Si esas son predicciones precisas, entonces los fanáticos tienen como mucho, un poco más de un año para esperar.

GTA 6 tiene muchas posibilidades de ser un gran éxito. Su predecesor, GTA 5, es uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos. Y si la emoción de los fanáticos por el tráiler de GTA 6 es algo en lo que basarse, entonces no sorprenderá verlo superar a GTA 5 en popularidad. Después de la revelación oficial del tráiler, varios fanáticos han recurrido a YouTube y otras plataformas sociales para publicar remakes del tráiler. Un fan recreó el tráiler completo usando imágenes del juego GTA 5. Incluso Hyundai Motorsport se divirtió y creó un anuncio basado en el tráiler utilizando personas reales. También ha sido recreado con LEGO.