Diputado Tory Luke Evans afirma ser víctima de ‘exhibicionismo cibernético y comunicaciones maliciosas’ | Noticias de Política

Un diputado conservador ha dicho que fue víctima del escándalo de sexting con trampa en el parlamento y fue el político que alertó por primera vez a la policía y a las autoridades parlamentarias.

El Dr. Luke Evans, el diputado de Bosworth, en Leicestershire, dijo que fue contactado en marzo por dos números diferentes en WhatsApp “que pretendían conocerlo”.

En un mensaje de video en Facebook, dijo que fue víctima de ciberflashing y comunicaciones maliciosas “y dio la voz de alarma reportándolo a la policía y a las autoridades parlamentarias tan pronto como sucedió”.

Mr. Evans dijo: “El primer conjunto de mensajes que recibí fue en un día que estaba con mi esposa y recibí una foto abierta de una sola vez en WhatsApp de una imagen explícita de una mujer desnuda. Tan pronto como recibí estos mensajes al día siguiente, lo reporté a la policía, las autoridades y el jefe de grupo.

“Diez días después, recibí otro conjunto de mensajes, esta vez, sin embargo, estaba con mi equipo en la oficina de la circunscripción, así que pudimos grabar la conversación y capturar fotos y videos de los mensajes que llegaban, incluida otra imagen explícita de una mujer.”

Mr. Evans dijo que “quería que fuera privado” debido a la investigación policial en curso, pero decidió dar un paso al frente debido a la atención de los medios en torno al escándalo de sexting.

Agregó: “Estoy contento de haber dado la voz de alarma, de haberlo denunciado a las autoridades y de que ahora se esté investigando”.

La Policía de Leicestershire confirmó el jueves que estaba investigando un informe de comunicaciones maliciosas después de que se enviaran un número de mensajes no solicitados a un diputado de Leicestershire el mes pasado.

Poco después de la declaración de Mr. Evans, la Policía Metropolitana confirmó que también estaba investigando imágenes y mensajes explícitos no solicitados enviados a diputados.

Un comunicado de la fuerza decía: “Los agentes de la Comandancia de Protección Parlamentaria y Diplomática de la Met están llevando a cabo una investigación tras informes de que se enviaron un número de mensajes no solicitados a diputados en los últimos meses.

“Estamos trabajando estrechamente con otras fuerzas y estamos en contacto con colegas de Seguridad Parlamentaria, que están brindando apoyo y asesoramiento a todos los afectados”.

Esto sigue a informes esta semana de que un ministro en funciones, algunos diputados, personal de partido y periodistas políticos estuvieron entre aquellos que recibieron mensajes no solicitados de dos usuarios desconocidos de WhatsApp.

La noche anterior, el diputado conservador William Wragg admitió al diario The Times que compartió los números de teléfono personal de algunos de sus colegas con un hombre que conoció en la aplicación de citas gay Grindr.

Mr. Wragg se disculpó por el “daño” que causó y dijo que fue “manipulado” por la persona después de que le envió fotos íntimas de sí mismo.

“Tenían cosas comprometedoras sobre mí. No me dejaban en paz. Pedían personas”, le dijo al periódico.

“Les di algunos números, no todos. Les dije que se detuvieran. Me han manipulado y ahora he herido a otras personas”.

Se entiende que Mr. Wragg no perderá el apoyo de su partido por este asunto, lo que significa que puede permanecer en el partido parlamentario conservador.

Muchos diputados han sido comprensivos con la situación de Mr. Wragg, con el canciller Jeremy Hunt elogiando su disculpa “valiente y completa”.

El escándalo ha sido descrito como “spear phishing”, un tipo de ataque cibernético que apunta a grupos específicos para robar información personal o sensible.

Los expertos en seguridad han especulado que un estado hostil podría estar detrás del escándalo.

Ricardo Dearlove, ex jefe de MI6, le dijo a Sky News: “Cualquier diputado es de gran interés para un servicio de inteligencia extranjero hostil.

“No necesariamente para la recopilación de secretos, sino para proporcionar información sobre las vulnerabilidades conductuales de los colegas”.