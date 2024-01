Las Fuerzas de Defensa del Sur informan de importantes pérdidas de personal ruso y equipo militar en la orilla izquierda del río Dnipro.

Russian forces on the occupied left bank of the Dnipro River suffered significant losses of personnel and military equipment over the past day, Ukraine’s Southern Defense Forces reported on Telegram on Jan. 6. The Ukrainian military reported the elimination of 10 enemy soldiers, along with: 1 Grad multiple rocket launcher, 2 Supercam UAVs, 1 mortar, 1 boat, 1 Murom-M video surveillance complex, 1 communication relay, 5 armored vehicles, 3 observation points, and 2 UAV control points. The loss of three Russian Su-34 fighter jets over southern Ukraine on Dec. 22 has put a near complete halt to Russian tactical aviation in Kherson Oblast, UK Defense Intelligence reported on Jan. 6.

What’s happening on the Left Bank? Previously, Russian air power had been playing a key role in the south, especially in attacking Ukraine’s bridgehead on the eastern bank of the Dnipro River. According to Defense Intelligence, lack of air support may have contributed to the failure of an attempt by Russian Ground Forces’ 18th Combined Arms Army to clear the bridgehead. The Armed Forces of Ukraine officially reported on Nov. 17 that Ukrainian soldiers had gained a foothold in several bridgeheads on the occupied east bank of the Dnipro River in Kherson Oblast. According to their data, during the operation, they have already destroyed more than 1,000 Russian troops and dozens of pieces of equipment. Ukrainian forces are maintaining control over a stretch of several kilometers on the left bank of Kherson Oblast, fending off multiple attempted incursions by Russian occupiers, spokesperson for the southern defense forces, Natalia Humeniuk, said on Dec. 20. The Ukrainian Armed Forces in Kherson Oblast continue to expand their bridgehead on the left bank of the Dnipro River, the General Staff reported on Dec. 28.

Spanish:

Las fuerzas rusas en la margen izquierda ocupada del río Dnipro sufrieron significativas pérdidas de personal y equipamiento militar en el día anterior, informaron las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania en Telegram el 6 de enero.

El ejército ucraniano reportó la eliminación de 10 soldados enemigos, junto con: 1 lanzacohetes múltiple Grad, 2 UAV Supercam, 1 mortero, 1 lancha, 1 complejo de videovigilancia Murom-M, 1 repetidor de comunicación, 5 vehículos blindados, 3 puntos de observación y 2 puntos de control de UAV. La pérdida de tres aviones de combate Su-34 rusos en el sur de Ucrania el 22 de diciembre ha provocado una virtual paralización de la aviación táctica rusa en la región de Jersón, informó la Inteligencia de Defensa del Reino Unido el 6 de enero.

¿Qué está sucediendo en la Margen Izquierda? Anteriormente, la fuerza aérea rusa había desempeñado un papel clave en el sur, especialmente atacando la cabeza de puente de Ucrania en la orilla oriental del río Dnipro. Según la inteligencia de defensa, la falta de apoyo aéreo puede haber contribuido al fracaso de un intento del 18º Ejército de Armas Combinadas del Ejército de Tierra ruso de despejar la cabeza de puente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron oficialmente el 17 de noviembre que los soldados ucranianos habían ganado una posición en varias cabezas de puente en la margen ocupada este del río Dnipro en la región de Jersón. Según sus datos, durante la operación, ya han destruido a más de 1,000 soldados rusos y docenas de piezas de equipo.

Las fuerzas ucranianas mantienen el control sobre una franja de varios kilómetros en la margen izquierda de la región de Jersón, rechazando múltiples intentos de incursión por parte de los ocupadores rusos, dijo la portavoz de las fuerzas de defensa del sur, Natalia Humeniuk, el 20 de diciembre. Las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Jersón continúan expandiendo su cabeza de puente en la margen izquierda del río Dnipro, informó el Estado Mayor el 28 de diciembre.

