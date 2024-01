Después de dos años de lucha sangrienta, Ucrania lucha con el reclutamiento obligatorio.

Cuando tropas y tanques rusos invadieron Ucrania en febrero de 2022, decenas de miles de ucranianos se apresuraron a servir en el ejército en un fervor patriótico. La afluencia de combatientes que respondieron diligentemente a sus órdenes de reclutamiento o se enlistaron como voluntarios ayudó a repeler el asalto inicial de Rusia y a frustrar los planes del Kremlin de decapitar al gobierno ucraniano.

Pero después de casi dos años de combates sangrientos, y con Ucrania una vez más necesitada de tropas frescas para resistir un nuevo avance ruso, los líderes militares ya no pueden depender únicamente del entusiasmo. Más hombres están evitando el servicio militar, mientras que han crecido los llamamientos para desmovilizar a los agotados soldados del frente.

El cambio de ánimo ha sido especialmente evidente en los acalorados debates sobre un nuevo proyecto de ley de movilización que podría llevar a jurar a hasta 500,000 tropas. El proyecto de ley se presentó en el Parlamento el mes pasado, solo para ser retirado rápidamente para su revisión.

El proyecto de ley ha catalizado el descontento en la sociedad ucraniana sobre el proceso de reclutamiento del ejército, que ha sido denunciado como plagado de corrupción y cada vez más agresivo. Muchos legisladores han dicho que algunas de sus disposiciones, como impedir que los reclutas evasores del servicio militar compren bienes raíces, podrían violar los derechos humanos.

El mayor punto de debate concierne a la cuestión sumamente delicada de la movilización en masa. Medidas que facilitarían la conscripción han sido vistas por expertos como el camino para un reclutamiento a gran escala, del tipo del que varios funcionarios militares han dicho recientemente que es necesario para compensar las pérdidas en el campo de batalla y resistir otro año de combates intensos. Muchos en Ucrania temen que esas medidas puedan avivar tensiones sociales.

El presidente Volodímir Zelenski ha mostrado poca voluntad para asumir la responsabilidad de instituir un gran reclutamiento, y en su lugar ha pedido a su gobierno y al ejército que presenten más argumentos que respalden este movimiento. “No he visto detalles lo suficientemente claros como para decir que necesitamos movilizar medio millón de personas”, dijo en una entrevista reciente con Channel 4, un canal de televisión británico.

El ejército ha sugerido que la movilización en masa es un asunto para el gobierno civil, una respuesta que podría exacerbar las tensiones latentes entre Zelenski y su principal comandante, Valery Zaluzhny. El presidente ucraniano reprendió al general Zaluzhny en el otoño, después de que dijo que la guerra había llegado a un punto muerto.

“Es un asunto peliagudo”, dijo Petro Burkovsky, jefe de la Fundación de Iniciativas Democráticas, un grupo de estudio ucraniano.

“La dirigencia política decidió evitar el tema de la movilización durante la mayor parte de la guerra”, dijo Burkovsky. Pero con las tropas diezmadas después de dos años, ignorarlo ya no es sostenible y “ahora, alguien tiene que asumir responsabilidad políticamente”.

El desafío de reunir suficientes soldados es solo uno de los muchos que enfrenta Ucrania a medida que la ayuda militar y financiera extranjera se vuelve más difícil de obtener, lo que amenaza con debilitar la capacidad de Kyiv para mantener la línea del frente y sostener su economía.

La necesidad de reabastecer a las fuerzas armadas ucranianas ha sido evidente durante meses. Mientras que Kyiv ha mantenido en secreto su número de bajas, funcionarios estadounidenses estimaron este verano que eran cerca de 70,000 los muertos y de 100,000 a 120,000 los heridos.

Los funcionarios estadounidenses dijeron que las bajas rusas fueron casi el doble, resultado de enviar oleadas de tropas en asaltos sangrientos para capturar ciudades, despreciando el costo humano. Pero Rusia tiene una población mucho más grande, y ha aumentado sus filas con decenas de miles de prisioneros.

En contraste, los esfuerzos de Ucrania para reconstruir sus fuerzas se han rezagado.

Los soldados en el frente dijeron haber notado un declive constante en la calidad de los reclutas. Muchos son mayores, sufren lesiones de hace años y carecen de motivación para luchar. También hay más hombres que intentan eludir el reclutamiento, escapando del país o escondiéndose en casa. La deserción, según un soldado ucraniano destinado en el este, también es un problema en aumento.

Eso ha llevado a los reclutadores militares a adoptar tácticas más agresivas, forzando a los hombres a presentarse en las oficinas de reclutamiento, deteniéndolos a veces ilegalmente y obligándolos a enlistarse. Abogados y activistas han denunciado esto, pero no hay señales de cambio. Muchos ucranianos han comparado a los reclutadores con “secuestradores de personas”.

El general Zaluzhny dijo en un ensayo en noviembre que el proceso de reclutamiento necesitaba ser revisado “para reforzar nuestras reservas”. Pero él y otros funcionarios han ofrecido poca alternativa a la movilización a gran escala.

Zelenski ha dicho que sus jefes militares le han pedido que movilice de 450,000 a 500,000 hombres. “Este es un número significativo”, dijo el mes pasado, agregando que se debe elaborar un plan antes de que él pueda decidir.

Los expertos dicen que ese es el propósito principal del proyecto de ley de movilización, que no especifica cuántos tropas deberían ser añadidas. Reduciría la edad de reclutamiento a 25 desde los 27, limitaría las exenciones por discapacidades menores y restringiría la capacidad de los evasores del reclutamiento para obtener un préstamo o comprar bienes raíces. También le otorga a las autoridades locales una mayor responsabilidad en el reclutamiento.

Viktor Kevliuk, un coronel ucraniano retirado que supervisó la movilización en el oeste de Ucrania de 2014 a 2018, dijo que el proyecto de ley estaba “específicamente dirigido” a facilitar la conscripción de cientos de miles.

“El Estado está tomando una postura firme sobre cuán rápido puede proveer a sus fuerzas de defensa con tal cantidad de personal”, dijo Kevliuk.

Pero muchos legisladores, incluidos los del partido de Zelensky, han expresado preocupación por medidas como las que afectan a las personas discapacitadas y los evasores del reclutamiento. También dicen que depender de los gobiernos locales puede exacerbar problemas. Los centros de reclutamiento regionales han sido plagados por corrupción, con oficiales que aceptan sobornos para permitir que los hombres evadan el reclutamiento.

“En conjunto, eso hizo que este proyecto de ley fuera inaceptable en su forma”, dijo Oleksiy Honcharenko, miembro del Parlamento del partido opositor Solidaridad Europea.

Honcharenko agregó que la incorporación del proyecto de ley al Parlamento había sido “desordenada”, reflejando el deseo del gobierno “de evitar la responsabilidad política”. El proyecto de ley se presentó la noche de Navidad, lo que algunos críticos vieron como un intento de pasar desapercibido, y a nombre del primer ministro Denys Schmyhal, en lugar de Zelensky.

Después de varios días de debate este mes, los legisladores reenviaron el proyecto de ley para su revisión.

“Entiendo claramente que la tarea de los militares es lograr el éxito en el frente”, dijo recientemente Ruslan Stefanchuk, presidente del Parlamento, a los medios ucranianos. “Sin embargo, necesitamos trabajar juntos para regular procesos tan importantes y sensibles como la movilización”.

Rustem Umerov, ministro de Defensa de Ucrania, dijo que el gobierno ya estaba trabajando en revisiones. Expresó frustración por la decisión de los legisladores, diciendo que la movilización había sido “politizada y atascada”.

Honcharenko dijo que se necesitaba un debate más amplio sobre la estrategia militar de Ucrania. Nadie había explicado claramente por qué ahora era necesario reclutar hasta medio millón de personas, dijo, lo que ha dejado a civiles confundidos.

“Si nuestra estrategia consiste en atacar a través de campos minados rusos, con superioridad aérea rusa, entonces, no sé, 500,000 personas pueden que no sean suficientes. Tal vez un millón, o incluso dos millones no serán suficientes”, dijo. “No podemos competir con Rusia en términos de número de personas. Ellos siempre ganarán esta competencia, son simplemente más grandes que nosotros”.

Burkovsky, el analista político, dijo que las autoridades ucranianas habían fracasado en “planificar el ritmo del reclutamiento, de la capacitación y del reabastecimiento de tropas” en el primer año de la guerra, dejando que apresuraran el proceso de reclutamiento sin abordar los problemas subyacentes que preocupan a la sociedad civil ucraniana.

El proyecto de ley, por ejemplo, deja abierta la posibilidad de desmovilizar a las tropas después de tres años de servicio. Pero familiares de hombres que han luchado desde el comienzo de la guerra dicen que esto es demasiado tiempo y que necesitan ser reemplazados ahora. En las últimas semanas, las ciudades ucranianas han visto un creciente número de protestas que piden una desmovilización inmediata, una rara muestra de crítica pública en tiempo de guerra.

Zelensky también ha destacado el costo de la movilización para la economía deficitaria de Ucrania.

La conscripción significa menos contribuyentes cubriendo una nómina de ejército más grande. Zelenski dijo el mes pasado que movilizar a más de 450,000 personas costaría 500,000 millones de grivnas ucranianas, alrededor de $13,000 millones, en un momento en que la ayuda financiera occidental continua en duda.

“¿De dónde sacaremos el dinero?”, preguntó Zelenski.

Daria Mitiuk contribuyó con reportaje.