Los Tories podrían quedarse con ‘menos de 100’ diputados tras las próximas elecciones generales, indica una encuesta importante | Noticias de Política

El conservador de Rishi Sunak está en camino de ganar menos de 100 escaños en las elecciones generales, según una encuesta importante que sugiere que el partido está enfrentando el peor resultado de su historia.

Una encuesta a 15,000 personas, utilizada para crear un desglose escaño por escaño, indicó que los conservadores ganarían solo en 98 circunscripciones en Inglaterra y serían eliminados en Escocia y Gales.

El estudio de Survation pronostica que Sir Keir Starmer del Partido Laborista podría ser barrido al poder con una victoria aplastante de 468 escaños.

La encuesta colocó al Partido Laborista en un 45%, con los conservadores 19 puntos por detrás en un 26%.

Dio al Partido Nacional Escocés 41 escaños, a los Liberales Demócratas 22 y a Plaid Cymru dos.

En 2019 los Conservadores tenían 365 escaños, el Laborista 203, el SNP 48, los Lib Dems 11 y Plaid cuatro.

El propio primer ministro está en peligro de perder su propia circunscripción, en el nuevo escaño de Richmond & Northallerton en North Yorkshire, ya que su ventaja sobre el Laborismo es solo del 2.4%.

Varios otros ministros del gabinete, incluidos posibles contendientes al liderazgo, también podrían ser derrocados.

La líder de la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, el Secretario de Interior James Cleverly y el de Defensa Grant Shapps, todos perderían sus escaños, según el estudio para el grupo de campaña internacionalista Best for Britain.

La Secretaria de Negocios, Kemi Badenoch, probablemente mantendrá su escaño, junto con la ex Secretaria de Interior Suella Braverman y el ex Ministro de Inmigración Robert Jenrick.

Pero el Canciller Jeremy Hunt es otro que podría ser votado ya que tiene solo una ventaja del 1% sobre los Liberales Demócratas en su nuevo escaño de Godalming and Ash.

La encuesta destaca la amenaza que representa para los Conservadores el Reform UK, que se pronostica que quedará segundo en siete escaños al obtener el 8.5% del voto total.

Un modelo del resultado probable si el partido de Richard Tice no se presentara, sugirió que los Conservadores ganarían 150 escaños, aún una derrota abrumadora, pero potencialmente dando a Mr. Sunak, o más probablemente a su reemplazo, una mejor oportunidad de reconstruir.

Naomi Smith, directora ejecutiva de Best for Britain, dijo: “Con las encuestas mostrando que grandes grupos de votantes le dan la espalda a los Conservadores, está claro que estas serán elecciones de cambio”.

La encuesta de 15,029 adultos de Survation, que usó un proceso de regresión multinivel y post-estratificación (MRP) para modelar resultados a nivel de circunscripción, se llevó a cabo entre el 8 y el 22 de marzo.

En una señal de las ambiciones de Reform UK, el diputado conservador Bob Seely reveló que le habían pedido pasarse al partido vinculado a Nigel Farage.

Al escribir en el Sun el domingo, dijo: “Dije no a Reform porque creo en la lealtad. No me rajo y corro, y tampoco deberíamos hacerlo.”

Un portavoz de Reform dijo al periódico: “Si quiere rechazar la única oportunidad que tiene de salvar su piel, bueno, eso depende de él.”