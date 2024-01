Desde Líbano hasta el Mar Rojo, se avecina un conflicto más amplio con Irán.

El presidente Biden y sus principales asesores de seguridad nacional creían el verano pasado que las posibilidades de conflicto con Irán y sus aliados estaban bien contenidas.

Después de conversaciones secretas, acababan de concluir un acuerdo que llevó a la liberación de cinco estadounidenses encarcelados a cambio de $6 mil millones en fondos iraníes congelados y algunos prisioneros iraníes. Los grupos militantes que financia y arma Teherán (Hamas en los territorios palestinos, Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen) parecían relativamente tranquilos. Incluso Irán ralentizó el enriquecimiento de uranio en sus instalaciones nucleares subterráneas, lo que retrasó su avance hacia un arma.

La invasión de Israel por parte de Hamas el 7 de octubre y la dura respuesta de Israel han cambiado todo eso. Ahora, funcionarios estadounidenses e israelíes, y una docena de países que trabajan juntos para mantener el comercio en el Mar Rojo, enfrentan a un Irán recién agresivo. Después de lanzar numerosos ataques, desde el Líbano hasta el Mar Rojo y hasta Iraq, los grupos afiliados han entrado en conflicto directo con las fuerzas estadounidenses dos veces en la última semana, y Washington amenaza abiertamente con ataques aéreos si la violencia no cesa.

Mientras tanto, aunque es poco discutido por la administración Biden, el programa nuclear iraní de repente ha cobrado impulso. Los inspectores internacionales anunciaron a finales de diciembre que Irán inició un aumento triple en su enriquecimiento de uranio casi enriquecido con fines bélicos. Según estimaciones aproximadas, Irán ahora tiene suficiente combustible para al menos tres armas nucleares, y los funcionarios de inteligencia estadounidenses creen que el enriquecimiento adicional necesario para convertir ese combustible en material bélico tomaría solo unas pocas semanas.

“Estamos de vuelta al punto de partida”, dijo la semana pasada Nicolas de Rivière, un alto diplomático francés profundamente involucrado en las negociaciones del acuerdo nuclear iraní de 2015.

Tomado en conjunto, la situación con Irán es más compleja que en cualquier momento desde la toma de la embajada estadounidense en 1979 tras el derrocamiento del shah. Funcionarios de inteligencia estadounidenses y europeos sostienen que no creen que los iraníes busquen un conflicto directo con Estados Unidos o Israel, que sospechan que no terminaría bien. Pero parece que están más que dispuestos a desafiar los límites, facilitando ataques, coordinando el ataque de bases estadounidenses y barcos que transportan bienes y combustible, y camino otra vez a la capacidad de armas nucleares.

La complejidad del problema se ve incrementada por la ampliación dramática de la ayuda de Irán a Rusia. Lo que comenzó como un goteo de drones Shahed vendidos a Rusia para usar contra Ucrania ha aumentado a un diluvio. Y ahora los funcionarios de inteligencia estadounidenses creen que, a pesar de las advertencias, Irán se está preparando para enviar misiles de corto alcance para usar contra Ucrania, justo cuando Kyiv se está quedando corto de defensa aérea y proyectiles de artillería.

Es un reflejo de un poder dinámico notablemente alterado: desde la invasión de Rusia a Ucrania, Irán ya no está aislada. De repente forma parte de una alianza de cierto modo con Moscú y China, dos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que, en una era pasada, apoyaron a Washington en su intento por limitar el programa nuclear de Irán. Ahora, ese acuerdo está muerto, terminado por el anterior presidente, Donald J. Trump, hace cinco años, y de repente Irán tiene dos superpotencias no solo como aliados, sino también como clientes que violan sanciones.

“Veo a Irán bien posicionada, y ha suavizado a Estados Unidos y sus intereses en Medio Oriente”, dijo Sanam Vakil, directora del programa de Medio Oriente y África del Norte en Chatham House. “Irán está activo en todas las fronteras, resistente a cualquier tipo de cambio desde dentro, mientras enriquece uranio a niveles muy alarmantes”.

Un acuerdo silencioso que terminó malEl presidente Biden asumió el cargo con la intención de revivir el acuerdo nuclear iraní de 2015, que contuvo el programa nuclear de Teherán durante tres años hasta que el Sr. Trump se retiró en 2018. Después de más de un año de negociaciones, en el verano de 2022 casi se alcanzó un acuerdo para restaurar la mayor parte del acuerdo. Requeriría que Irán enviara su nuevo combustible nuclear producido fuera del país, como lo había hecho en 2015.

Pero el esfuerzo colapsó. Durante el año siguiente, Irán aceleró su programa nuclear, enriqueciendo uranio por primera vez al 60 por ciento de pureza, poco menos del 90 por ciento necesario para producir armas. Fue un movimiento calculado destinado a mostrar a Estados Unidos que Teherán estaba a pocos pasos de una bomba, pero evitando cruzar la línea para evitar un ataque a sus instalaciones nucleares.

Sin embargo, en el verano de 2023, Brett McGurk, coordinador de Medio Oriente del Sr. Biden, reunió silenciosamente dos acuerdos separados. Uno logró la liberación de los cinco prisioneros estadounidenses a cambio de varios iraníes encarcelados y la transferencia de $6 mil millones en activos iraníes de Corea del Sur a una cuenta en Qatar para fines humanitarios. Pero el segundo acuerdo, uno que el señor Biden no quería revelar, fue un acuerdo no escrito de que Irán restringiría su enriquecimiento nuclear y mantendría bajo el control a las fuerzas aliadas. Solo entonces, se le dijo a los iraníes, habría conversaciones sobre un acuerdo más amplio.

Parecía estar funcionando durante unos meses. Los aliados iraníes en Iraq o Siria no atacaron a las fuerzas estadounidenses, los barcos siguieron recorriendo libremente Rojo y los inspectores informaron que el enriquecimiento se había ralentizado drásticamente.

Algunos analistas consideran que fue una tranquilidad temporal y engañosa. Suzanne Maloney, directora del programa de política exterior de la Brookings Institution y experta en Irán, lo llamó “un toque de suerte con el que esperaban preservar algo de calma en la región hasta las elecciones”.”

Ataques de todos los ladosFuncionarios de inteligencia estadounidenses dicen que Irán no instigó ni aprobó el ataque de Hamas en Israel y probablemente ni siquiera se enteró. Hamas temía que se filtrara la noticia del ataque desde Irán, dado el profundo alcance de las inteligencias israelíes y occidentales en el país.

Pero tan pronto como comenzó la guerra contra Hamas, las fuerzas subsidiarias de Irán lanzaron ataques. Sin embargo, hubo indicios significativos de que Irán, enfrentando sus propios problemas domésticos, quería limitar el conflicto. Desde el principio, el gabinete de guerra de Israel discutió un ataque preventivo contra Hezbollah en Líbano, diciendo a los estadounidenses que un ataque a Israel era inminente y formaba parte de un plan iraní para atacar a Israel desde todos los lados.

Los ayudantes de Biden se opusieron, argumentando que la evaluación israelí estaba equivocada, y disuadieron el ataque israelí. Creen que previnieron, o al menos retrasaron, una guerra más amplia.

Sin embargo, en los últimos días, la amenaza de una guerra con Hezbollah ha resurgido. El grupo disparó decenas de cohetes a un puesto militar israelí el viernes y sábado pasados en lo que llamó una “respuesta preliminar” al asesinato la semana pasada de un alto líder de Hamas, Saleh al-Arouri, en Líbano.

Algunos en el gobierno israelí, como el ministro de Defensa Yoav Gallant, han advertido que no se debe replicar la complacencia acerca de las intenciones de Hamas con Hezbollah, que se cree que tiene hasta 150,000 misiles apuntando a Israel y ha entrenado a algunas de sus tropas, la Fuerza Radwan, para una invasión transfronteriza.

Pero en Washington, la preocupación ahora es menos sobre un ataque de Hezbollah a Israel que sobre un ataque israelí a Hezbollah. Estados Unidos le ha dicho a Israel que si Hezbollah cruza la frontera, Washington apoyará a Israel, pero no viceversa.

Hasta el momento, Hezbollah ha tenido cuidado para no dar a los israelíes una excusa para una operación militar. No obstante, Irán ha construido a Hezbollah, la fuerza más poderosa en Líbano, como protección para sí mismo, no para los palestinos. Hezbollah es un elemento disuasorio contra cualquier gran ataque israelí a Irán, dado el daño que sus miles de cohetes podrían infligir a Israel.

Esa es precisamente la razón por la que Irán quiere mantener a Hezbollah fuera de la guerra en Gaza, según Meir Javedanfar, profesor sobre Irán en la Universidad de Reichman en Israel. De lo contrario, Israel podría ir tras Irán directamente, dijo, señalando que Naftali Bennett, un ex primer ministro, ha defendido desde hace mucho tiempo cortar “la cabeza del pulpo, no solo las piernas”, como Hamas y Hezbollah.

“Veo poco interés en escalada por parte de Irán en esta etapa”, dijo Maloney de la Brookings Institution, “porque están logrando la mayoría de sus intereses sin ello”.

Pero funcionarios estadounidenses dicen que Irán no tiene control operativo sobre muchos de sus grupos subsidiarios, y que la intensidad de los ataques lejos de la frontera entre Líbano e Israel bien podría ser la chispa de un conflicto mayor.

Grupos subsidiarios iraníes en Iraq y Siria han realizado más de 100 ataques de este tipo, que han provocado contragolpes cuando causaron bajas estadounidenses. On…

]]>