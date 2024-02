Desarrolladores Pan el Nuevo Plan de Apple para la App Store en Europa

Después de 15 años de dictar cómo se distribuyen las aplicaciones en los iPhones, Apple se ha visto obligada a acatar órdenes de los reguladores europeos. Una nueva ley para fortalecer la competencia tecnológica ha exigido que Apple abra sus dispositivos a tiendas de aplicaciones y alternativas de pago competidoras. Pero los desarrolladores de aplicaciones dicen que la respuesta de Apple a la ley, que busca dar a los consumidores y desarrolladores más opciones, es una elección falsa. Argumentan que dentro del plan hay nuevas tarifas y reglas que hacen que sea prohibitivamente caro y riesgoso hacer los cambios que la ley pretendía realizar. El revuelo es el último capítulo en una larga lucha entre Apple y los desarrolladores de aplicaciones. Apple dice que debe mantener un control estricto sobre la App Store para garantizar calidad y seguridad, mientras que muchos desarrolladores dicen que la compañía impone reglas estrictas y abusa de su poder para cobrar tarifas y obstaculizar la competencia de sus propios servicios como Apple Music y Apple Pay. Los reguladores europeos se han posicionado en gran medida del lado de los desarrolladores al redactar la Ley de Mercados Digitales, una ley de 2022 que requiere que Apple brinde a los desarrolladores de aplicaciones alternativas para vender a los usuarios de iPhone e iPad. En respuesta a un plazo de cumplimiento para marzo, Apple les dijo a los desarrolladores la semana pasada que básicamente tenían tres opciones en la Unión Europea, hogar de unos 450 millones de personas. Podían seguir con el sistema existente de la App Store y continuar pagando a Apple hasta un 30 por ciento de comisión de todas las ventas. Alternativamente, podían reducir su comisión al 17 por ciento, al tiempo que asumían un nuevo cargo de 50 céntimos de euro por cada descarga por encima de un millón al año. O podían evitar la comisión de Apple distribuyendo a través de una tienda de aplicaciones competidora, aunque seguirían pagando la tarifa de descarga de Apple. Después de hacer los cálculos, muchos desarrolladores dijeron que Apple estaba ofreciendo una alternativa peor. Varios señalaron que un fabricante de una aplicación gratuita con 10 millones de descargas al año que optara por distribuir a través de una tienda de aplicaciones competidora le debería a Apple alrededor de $400,000 al mes debido al nuevo cargo de 50 céntimos de euro, según una calculadora de tarifas que Apple publicó. Eso garantizaba, en esencia, que se mantendrían con el modelo existente de la App Store, donde pueden distribuir de forma gratuita, en lugar de vender a través de mercados alternativos. Spotify, la aplicación de transmisión de música que presentó una queja por prácticas anticompetitivas contra Apple en Europa, dijo que podría abandonar los planes de agregar pagos con tarjeta de crédito para audiolibros y suscripciones debido a las tarifas. Epic Games, la empresa creadora de Fortnite, que demandó a Apple en 2020, dijo que tenía preguntas importantes sobre sus planes de lanzar una nueva tienda de juegos porque el plan de Apple le otorgaría el poder de evaluar y aprobar tiendas de aplicaciones competidoras. Y Hey.com, un servicio de correo electrónico y calendario, dijo que la propuesta había trastocado su plan de distribuir software directamente a los usuarios, algo que Apple no lo está haciendo posible. “Esto no puede ser lo que la Comisión Europea quiso porque no cambia la dinámica fundamental”, dijo David Heinemeier Hansson, uno de los fundadores de Hey.com. “Apple ha hecho que las disposiciones sean tan venenosas y el listón tan alto que está claro que nadie debería usar esto nunca.” Las críticas cada vez mayores pondrán a prueba cuán agresivamente la Unión Europea hará cumplir su nueva y trascendental política digital. Ejecutivos de decenas de empresas de aplicaciones ya han pedido a los reguladores de la UE que rechacen la propuesta de Apple. Apple dijo que las políticas cumplían con la ley de la UE al tiempo que limitaban los riesgos potenciales a los usuarios. “El enfoque de Apple sigue siendo crear el sistema más seguro posible dentro de los requisitos del DMA”, dijo la compañía en un comunicado. Andreas Schwab, miembro del Parlamento Europeo que ayudó a redactar la Ley de Mercados Digitales, dijo que la Comisión tendría que sopesar la propuesta de Apple después del 7 de marzo, cuando las reglas entren en vigencia. Si la Comisión Europea abre una investigación formal, podría dar lugar a una larga batalla legal entre los reguladores de la UE y una de las mayores empresas tecnológicas del mundo. “Todo tiene que ver con el dinero”, dijo el Sr. Schwab. “Los que se quejan querrían ganar más dinero, y Apple quiere ganar dinero con su propia App Store.” El revuelo llega en un momento importante para Apple. El Departamento de Justicia de EE.UU. está considerando presentar cargos antimonopolio contra Apple por prácticas comerciales anticompetitivas, un caso que podría obligar a la compañía a realizar más cambios en sus políticas. Apple también está enfrentando una desaceleración en las ventas de iPhones, iPads y Macs. Los analistas de Wall Street creen que esa tendencia continuará cuando Apple presente los resultados trimestrales el jueves para los tres meses que terminaron en diciembre. Esta semana, la compañía también lanzará su primer nuevo producto en casi una década, un dispositivo de realidad aumentada llamado Vision Pro. El DMA tiene como objetivo crear más competencia en una economía digital dominada por las mayores empresas tecnológicas. Estas plataformas grandes, que incluyen a Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft y el propietario de TikTok, ByteDance, ahora enfrentarán nuevos límites para utilizar su dominio en un área como teléfonos inteligentes, redes sociales o comercio electrónico para encerrar a los usuarios y socavar los servicios rivales. Un portavoz de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo del bloque de 27 naciones, dijo que no comentaría sobre los cambios de política de Apple antes del plazo de marzo. Sin embargo, señaló que se había instado a Apple y a otras grandes plataformas tecnológicas a revisar cualquier cambio que tenían previsto realizar para cumplir con el DMA con las empresas que probablemente se verían más afectadas, para asegurarse de que los cambios no crearan nuevos problemas anticompetitivos. Apple dijo que había hablado con varios desarrolladores antes de publicar su plan, pero no llegó a algunos de sus críticos más agudos, como la Coalición por la Justicia en las Aplicaciones, un grupo comercial de Washington que tiene casi 80 miembros, incluyendo a Spotify y Match Group, el creador de Tinder. “Si estuvieran seriamente interesados en cumplir la ley, lo habrían hecho y habrían intentado conseguir el apoyo de la gente para su anuncio”, dijo Rick VanMeter, director ejecutivo de la Coalición por la Justicia en las Aplicaciones. Apple dijo que había contactado a más de 1,000 desarrolladores después de que se publicó la nueva política la semana pasada y que llevaría a cabo sesiones para responder a sus preguntas. La compañía dijo que el 99 por ciento de los desarrolladores en la Unión Europea “reducirán o mantendrán” las tarifas que le deben, y señaló el respaldo de personas como Justin Kan, uno de los fundadores del servicio de transmisión de videojuegos Twitch. “Apple está haciendo concesiones importantes y los desarrolladores de juegos tienen más libertad que nunca”, dijo en X. Otros estuvieron en desacuerdo. Andy Yen, director ejecutivo de Proton, una empresa suiza que ofrece servicios de correo electrónico e internet encriptados, dijo que Apple estaba ofreciendo una alternativa falsa a la estructura de tarifas existente de la App Store. Dijo que la nueva opción era tan financieramente prohibitiva, especialmente el cargo de 50 céntimos de euro, que “nadie en su sano juicio la elegiría”. El Sr. Yen dijo que el cambio costaría a Proton millones de dólares, en parte porque muchos de sus usuarios utilizan sus servicios gratuitos. Aunque quiere probar tiendas de aplicaciones y métodos de pago alternativos, la empresa no tendría más opción que permanecer con los términos actuales de Apple, dijo. El nuevo sistema de Apple podría trastocar los modelos de negocio de muchos desarrolladores. Más de 260,000 aplicaciones utilizan un modelo llamado freemium, donde los usuarios no pagan nada para descargar una aplicación pero tienen la opción de comprar características premium, según Data.ai, una firma de investigación de la economía de aplicaciones. Como solo una fracción de los suscriptores pagan por contenido o bienes, los desarrolladores dicen que no podrían pagar un cargo de 50 céntimos por cada descarga. Apple también incluyó términos en su nueva política que impiden a los desarrolladores revertir sus decisiones. Una vez que una empresa como Spotify o Proton decida pasarse a la nueva estructura de tarifas de Apple, no hay vuelta atrás. “Está diseñado de manera en que elegir el nuevo sistema es un riesgo masivo para tu negocio”, dijo el Sr. Yen. “Es un disuasivo masivo”.