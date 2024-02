El video del conductor de Tesla arrestado por usar Apple Vision Pro está planeado. El vídeo del conductor de Tesla arrestado por usar Apple Vision Pro es un montaje.

Apple Vision Pro recently hit the stores, and enthusiasts are using it on the subway, sidewalk, and even at restaurants. In this Vision Pro Wild West, a new video surfaced online shows a Tesla driver wearing Apple’s $3,499 AR/VR headset while driving the car in self-driving mode.

En el manual de soporte y usuario de Apple Vision Pro, la compañía advierte a sus usuarios que no deben usar el auricular mientras conducen a pesar de su modo de transparencia de paso.

“Nunca use Apple Vision Pro mientras opera un vehículo en movimiento, bicicleta, maquinaria pesada o en cualquier otra situación que requiera atención a la seguridad.”

En un video de 25 segundos publicado en X, podemos ver al joven de 21 años Dante Lentini en un Tesla, desplazándose y escribiendo con el auricular de realidad mixta de Apple mientras está al volante. El video muestra que las manos de Lentini no están en el volante, lo que significa que el Tesla está en modo de conducción automática en el tráfico de varios carriles.

Al final del video, podemos ver a la policía deteniendo a Lentini. En la sección de comentarios del video, Lentini confirma que la persona detrás del volante es realmente él y que la policía realmente lo arrestó.

Las personas en la sección de comentarios acusan a Lentini de escenificar el video para obtener clics y vistas, a lo que él respondió: “lo siento, tenía una reunión.”

Sin embargo, cuando le preguntaron en Gizmodo, Lentini confirmó que era una obra de teatro que hizo con su amigo, y que no fue arrestado. Además, afirma que solo condujo el Tesla con un auricular durante unos 40 segundos.

Este no es el único video de uso salvaje de Vision Pro que hemos visto desde el lanzamiento del dispositivo. En otro caso de uso desaconsejable, recientemente surgió en línea un video que muestra a una persona subiendo un escalón en el gimnasio mientras usa el auricular. Otro video muestra a una persona cruzando la calle mientras disfruta del auricular Vision Pro en todo su esplendor.

