¿Debo quedarme o debo irme? El dilema para los jóvenes nigerianos.

El graduado nigeriano Olotu Olanrewaju se enfrenta a una elección entre quedarse en el país que ama y la posibilidad de una vida mejor en otro lugar. Él adora la cultura, la comida, la música y la mentalidad familiar en casa, especialmente cómo las personas cuidan unas de otras y comparten objetivos comunes. Pero el ingeniero eléctrico de 24 años siente que está siendo retenido profesionalmente. “Estoy buscando pastos más verdes y mejores oportunidades, en lugar de quedarme atascado aquí en Nigeria”, le dice a la BBC. Hay también la sensación de que la falta de infraestructura básica confiable, causando cosas como cortes de energía, así como preocupaciones de seguridad, corrupción y mala gobernanza, crean barreras innecesarias para seguir adelante en la vida. El Sr. Olanrewaju es uno de decenas de miles de jóvenes desencantados nigerianos contemplando la mudanza para unirse a otros en el extranjero. Es una tendencia conocida por la palabra Yoruba “japa” que significa “escapar”. La BBC contactó a varios funcionarios del gobierno para obtener una respuesta a lo que él y otros jóvenes nigerianos nos dijeron, pero no ha recibido respuesta. La idea de emigrar de Nigeria no es nueva. Desde la década de 1980, muchos nigerianos de clase media han buscado oportunidades económicas en el extranjero, pero la escala y urgencia ahora se siente diferente y “japa” se está volviendo cada vez más popular entre la Generación Z y los millennials. Una encuesta del African Polling Institute de 2022 encontró que el 69% de los nigerianos de 18 a 35 años se trasladarían si tuvieran la oportunidad, a pesar de una ligera caída desde 2021. En 2019 la cifra fue de solo el 39%. En las redes sociales, los jóvenes nigerianos han comenzado a publicar sobre sus experiencias de “japa”. Mientras algunos describen cómo extrañan su hogar, otros muestran el atractivo de mudarse y animan a sus pares a hacer lo mismo. Pero irse es una empresa costosa. El aumento del costo de vida y la depreciación de la moneda, el naira, ha hecho que un proceso costoso sea aún más difícil, pero también ha empujado a más personas a intentar irse. Es mucho más fácil para profesionales y graduados universitarios que tienen las habilidades y calificaciones necesarias para asegurar empleos bien remunerados y visas en Occidente, así como las finanzas para comenzar una nueva vida en un país donde el costo de vida es mucho más alto que en casa. Además de aquellos que buscan rutas legales, muchos nigerianos intentan mudarse al extranjero sin visas, cruzando el Desierto del Sahara o el Mar Mediterráneo. Miles de personas mueren cada año en el viaje y aquellos que lo logran a menudo luchan por encontrar trabajo o un lugar decente para vivir. Durante años, el Sr. Olanrewaju y sus padres han estado ahorrando. Él espera mudarse a Alemania o España y se ha inscrito en clases de alemán para mejorar sus posibilidades. No es el primero en su familia en seguir este camino. Hace dos años, su hermano Daniel, ahora 27, logró cambiar el calor pegajoso de Nigeria por las costas más frescas de la ciudad escocesa de Aberdeen. Trabaja allí como fotógrafo y trabajador social y, aunque lo encuentra un poco caro, le habla a su hermano sobre los beneficios de la infraestructura de Escocia, incluido el hecho de que la gente puede confiar en que los sistemas eléctricos, de agua y de transporte funcionen. “Somos altamente talentosos, queremos ser reconocidos, queremos que nuestra voz sea escuchada y queremos ser respetados”. Trabajadora social Oluwatobi Abodunrin, de 29 años, se mudó a Londres el año pasado y también se siente positiva acerca de su mudanza. Ella dice que Nigeria está llena de “jóvenes apasionados y activos” que quieren algo más de sus carreras. “Decidí dejar Nigeria porque no estaba obteniendo lo que quiero”, dice. “Somos altamente talentosos, queremos ser reconocidos, queremos que nuestra voz sea escuchada y queremos ser respetados”. También reconoce la dificultad de dejar atrás a amigos y familiares. “Fue una decisión difícil dejar casa. Dejar a personas dulces, amables, generosas y apasionadas. Pero estoy feliz de haber tomado la decisión y todo va bien”. Hay más de 270,000 nigerianos como la Sra. Abodunrin viviendo en el Reino Unido, según estadísticas del gobierno. Es uno de los destinos más populares para “japa”, con el número de nigerianos otorgados visas de trabajo en el Reino Unido cuadruplicándose desde 2019 como resultado de los cambios en las reglas de inmigración posteriores al Brexit. Sin embargo, el Reino Unido ha respondido a este aumento endureciendo las reglas para aquellos que buscan visas de trabajo. Elizabeth Ademuyi Anuoluwapo dice que irse es la única forma de obtener estabilidad financiera. Estados Unidos y Canadá también son altamente deseables. Canadá ha experimentado un aumento en la migración, con la cantidad de nigerianos que buscan residencia allí triplicándose desde 2015, un fenómeno conocido como la “Rush Canadiense”. De vuelta en Nigeria, la estudiante de zoología Elizabeth Ademuyi Anuoluwapo reconoce las dificultades de irse, pero siente que es la única forma de obtener la estabilidad financiera que necesita. “Extrañaría a mi gente, mi comida, mis amigos, mi familia. La vibra aquí es muy acogedora,” dice. “Quizás me iría por unos años y luego regresaría”. “Japa” ha afectado especialmente a la profesión médica. La Asociación Médica Nigeriana dijo, en 2022, que al menos 50 médicos estaban dejando el país cada semana. Esto ha dejado a un sistema de salud ya sobrecargado luchando. El gobierno ha dicho que capacitará a más personas para cubrir estos vacíos y respaldó un nuevo proyecto de ley que requeriría que los graduados de medicina trabajen en Nigeria durante un mínimo de cinco años después de completar su capacitación. Fue ferozmente opuesto por los sindicatos de médicos. También se ha emitido una directiva similar para las enfermeras, para que trabajen en el país durante al menos dos años antes de intentar irse. Algunos como el Dr. Vongdip Nankpah, del hospital universitario de Abuja, creen que es importante quedarse. Él cree que las metas profesionales son más que el interés individual, deben involucrar a la comunidad y al valor que una persona puede contribuir a la sociedad. “Si voy a maximizar mi práctica médica, preferiría quedarme en Nigeria para ver si podemos mejorar el país y la región,” dice. “Estas son las cosas que siguen impulsando mis razones para quedarme en el país.” Pero a pesar del apego emocional, el Sr. Olanrewaju no siente que le deba nada a Nigeria y no se sentiría culpable por irse. “La mayoría de mi crecimiento y ganancias personales, los trabajé yo mismo,” dice. En cambio, se vería a sí mismo como un representante de los nigerianos en el extranjero, representando a aquellos que pueden no tener las mismas oportunidades para mudarse al extranjero. Para aquellos que pueden permitírselo, “japa” es la elección definitiva. Promete un futuro de aventura, ambición y riqueza, pero también riesgos de romper lazos con el pasado. Como muchos estudiantes nigerianos, el Sr. Olanrewaju está ahora midiendo esos beneficios contra el costo de lo que está dejando atrás.