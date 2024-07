El CEO de GoFundMe, Tim Cadogan, está revolucionando el crowdfunding con conciencia, asegurando más de $30 mil millones para ‘buenas causas’ desde 2010.

“

A veces, no hace falta mucho tiempo para juzgar el carácter de alguien. Ese fue el caso cuando virtualmente conocí a Tim Cadogan, el CEO británico de la plataforma de recaudación de fondos GoFundMe. Cuando le dije a Tim que no podía reunirme con él por la tarde debido a mis responsabilidades como padre, se esforzó por reprogramar en un horario menos conveniente para él.

Por supuesto, tales pequeños esfuerzos pueden parecer insignificantes a primera vista. ¿No deberíamos juzgar a un líder por su historial corporativo en lugar de por un gesto personal? Yo afirmaría que ambos están estrechamente correlacionados. El carácter de las personas tiende a no cambiar, ya sea que se ocupen de asuntos estratégicos o más triviales.

El puesto de GoFundMe en la lista Change the World 2022 de Fortune es 19.

La forma en que funciona GoFundMe es un buen ejemplo. No faltan empresas de plataformas que se llevan la mayor parte de los ingresos generados en sus sitios web, con Airbnb, Uber y Apple cobrando comisiones entre el 14% y el 30%. Sin embargo, GoFundMe limita su parte a un 2.9% y 30 centavos por cada transacción que procesan, junto con una “propina” opcional dejada por sus usuarios.

Esta estructura de tarifas no es suficiente para proteger a GoFundMe de críticas en sitios de reseñas como TrustPilot, donde la compañía obtiene una escasa calificación de 2 sobre 5 estrellas, a pesar de haber recaudado más de $30 mil millones para causas benéficas desde 2010. Pero su estructura de tarifas hace que GoFundMe sea rentable, según me dijo Cadogan, y permite a la compañía invertir en nuevas características, como narrativas generadas por inteligencia artificial para los recaudadores de fondos sin palabras.

El importe recaudado en la plataforma para particulares y organizaciones sin ánimo de lucro desde 2010 es de $30,000,000,000.

Personalmente, me convencí de que el equilibrio encontrado por GoFundMe de Cadogan es correcto; tanto por haber hablado con el CEO en persona, que parece ser un hombre decente con brújula moral, como por haber utilizado recientemente el servicio yo mismo. Pero no dejes que mi juicio nuble el tuyo.

Esta entrevista ha sido editada por brevedad.

Manos a la obra

Fortune: ¿Cuál es el proyecto más importante en el que estás trabajando actualmente con tu compañía?

Tim Cadogan: En GoFundMe nos enfocamos en ayudar a las personas a ayudarse mutuamente. Sabemos que es difícil pedir ayuda. En este momento estamos centrados en ayudar a las personas utilizando inteligencia artificial junto con el extenso conjunto de datos que hemos construido a partir de los millones de campañas de recaudación de fondos que hemos permitido.

El impulso de ayudarnos mutuamente está incorporado en nosotros; es fundamental para lo que nos hace una especie social.

Por ejemplo, recientemente hemos introducido opciones de narración mejoradas por IA, títulos de recaudación de fondos sugeridos y una nueva clase de herramientas para compartir. Estas innovaciones utilizan la IA para aplicar las lecciones aprendidas de más de $30 mil millones en recaudación de fondos, manteniendo siempre la integridad y autenticidad de la historia del recaudador de fondos individual como núcleo.

Este año, un donante individual en Francia realizó 632 donaciones en GoFundMe.

Eso es 1.73 donaciones por día 🤯

¿En qué tendencia a largo plazo tienes más confianza para la sociedad y la economía en general?

Sigo inspirado por el tremendo poder de la ayuda. El impulso de ayudarnos mutuamente está incorporado en nosotros; es fundamental para lo que nos hace una especie social. Me alienta la forma en que la tecnología está permitiendo a las personas conectar más fácilmente a través de comunidades y países para ayudarse mutuamente. Estoy particularmente esperanzado en cómo las aplicaciones empáticas de la IA fomentarán aún más el humanitarismo y el apoyo, tanto para individuos como para organizaciones sin ánimo de lucro.

Más de $500 millones de ayuda para desastres naturales se ha recaudado en la plataforma de más de 4 millones de donantes desde 2018.

Si fueras un encargado de políticas económicas, ¿cuál sería tu máxima prioridad?

Un área en la que vemos una oportunidad es mejorar la resiliencia, asegurando que las comunidades afectadas por crisis dispongan de recursos inmediatos para el apoyo y la recuperación. Cuando observamos los desastres naturales específicamente, se ha recaudado más de $500 millones de ayuda de más de 4 millones de donantes desde 2018. En los últimos cinco años, ha habido un aumento del 90% en recaudadores de fondos para desastres naturales en GoFundMe. Si bien es inspirador ver a millones de individuos ayudándose mutuamente en tiempos de desastre, sería genial hacer que los recursos para ayuda inmediata sean más fáciles y accesibles.

Múltiples tornados han dejado devastación en el Medio Oeste y el Sur. Dona o comparte una de estas recaudaciones de fondos verificadas hoy para ayudar a las familias afectadas. https://t.co/g6OCo0b5oo

Ser productivo

¿A qué hora te levantas y qué parte de tu rutina matutina te prepara para el día?

Intento comenzar mi día al amanecer sacando a pasear a mi perro. Eso funciona excepto en invierno, cuando debo comenzar antes del amanecer. Por lo general, recorremos entre 5 y 7 millas durante la semana, más los fines de semana. Salir al aire libre despeja la mente y pone en marcha el cuerpo para el día. También mantiene feliz a mi perro.

Tim y su perro Minka (un Vizsla húngaro) en las Dunas Kelso en el Parque Nacional Mojave.

¿Quiénes están en tu “consejo personal”?

Trabajo muy de cerca con mis colegas en nuestro equipo ejecutivo. Tengo la suerte de contar con colegas tan experimentados y siempre estamos compartiendo ideas y temas juntos. También tengo un grupo de personas de confianza con las que he trabajado a lo largo de los años y es genial poder compartir desafíos y situaciones unos con otros. Finalmente, tengo algunos compañeros de carrera con los que he hecho grandes eventos de resistencia; me aportan una perspectiva especial y diferente.

Personal

¿Qué libro has leído, ya sea recientemente o en el pasado, que te haya inspirado?

Acabo de terminar Cahokia Jazz de Francis Spufford. Un libro extremadamente creativo y convincente. La capacidad del autor para imaginar una versión diferente de la historia, transportarte a ese mundo con un sentido visceral de estar allí y producir una historia tan poderosa fue notable. Es un testimonio de lo que la mente humana puede hacer con nada más que tiempo y palabras.

Cahokia Jazz de Richard Osman es un libro que inspira al CEO de GoFundMe.

Si pudieras hacer una pregunta a tu ídolo, ¿quién sería y qué le preguntarías?

Creo que los grandes líderes son multiplicadores de talento; lo más importante que hacen es encontrar formas de permitir que sus equipos hagan realmente cosas increíbles juntos. Entonces mi pregunta es: ¿Cuál es la cosa más importante que haces como líder para liberar todo el talento y capacidad de tus equipos?

