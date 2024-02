Macron aplaza su visita a Ucrania debido a “preocupaciones de seguridad”

El presidente francés Emmanuel Macron ha pospuesto su visita de trabajo a Ucrania, que estaba prevista para el 14 y 15 de febrero, informó el medio empresarial francés Challenges el 11 de febrero.

El medio escribe que el Palacio del Elíseo explica este retraso debido a preocupaciones de seguridad. Aún no hay informes oficiales al respecto.

Se señala que la decisión de cancelar la visita ha generado muchas preguntas tanto de funcionarios civiles y líderes franceses como de diplomáticos ucranianos.

Según la publicación, se suponía que Macron iba a visitar Odesa primero y luego ir a la capital de Ucrania. También se suponía que iba a anunciar la creación de un fondo de 200 millones de euros para donaciones a proyectos civiles.

Además, se esperaba que Macron anunciara oficialmente la llegada de la Agencia Francesa de Desarrollo como coordinadora de asistencia a Ucrania.

El Consejo Empresarial Franco-Ucraniano Medef International, que había organizado una misión a Kiev al mismo tiempo, también canceló el viaje.

Los medios de comunicación habían informado anteriormente que Macron planeaba una visita a Kiev en parte para finalizar un acuerdo bilateral sobre garantías de seguridad.

El 10 de febrero, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy tuvo una conversación telefónica con Macron. Discutieron la situación en el frente, las necesidades de defensa de Ucrania y las garantías de seguridad.

