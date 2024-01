Dale amor a ti mismo y a tu dispositivo con Microsoft Office 2019, ahora por menos de $30

Cuando hablamos de amor, no hay nada que amemos más que la confiabilidad. Y en el mundo de la informática, pocas aplicaciones son más fieles para todo tipo de proyectos que las incluidas en Microsoft Office.

Ahora, tienes la oportunidad de asegurar una licencia de por vida para todas las increíbles aplicaciones de productividad de Microsoft Office con un descuento. Hasta el 4 de febrero, Microsoft Office 2019 para Mac o Windows cuesta solo $29.97 (precio regular $229). Y aunque esta no sea la última versión de Microsoft Office, es posible que encuentres que una versión ligeramente más antigua sea más adecuada para dispositivos renovados o más antiguos.

Te encantará que estas licencias de MS Office 2019 son de por vida, y podrás decir adiós a las molestas tarifas de suscripción que normalmente pagarías con Microsoft 365. Tanto las versiones de Mac como de Windows incluyen lo siguiente:

Word 2019

Excel 2019

PowerPoint 2019

Outlook 2019

OneNote 2019

Crea documentos de trabajo fáciles de leer, hojas de cálculo y mucho más. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay diferencias entre estas licencias. Los usuarios de Windows también recibirán Publisher 2019 y Access 2019 con su compra, mientras que los usuarios de Mac obtendrán Teams Classic 2019.

Este Día de San Valentín, date a ti mismo o a un ser querido una mayor productividad al obtener Microsoft Office Home and Business 2019 para Mac o Microsoft Office Professional Plus 2019 para Windows por solo $29.97. No se requiere cupón, pero esta oferta termina el 4 de febrero a las 11:59 p. m. PT.

Microsoft Office 2019 para Mac o Windows

Solo $29.97 a través de Macworld

Los precios de StackSocial están sujetos a cambios.