Puede que te ofrezcan una suscripción premium gratuita a Telegram; di que no.Translated to Spanish: Se puede que te ofrezcan una suscripción premium gratuita a Telegram; no aceptes.

Por lo pronto, obtener una suscripción premium gratuita de Telegram directamente de la empresa parece ser una oferta bastante atractiva, dándote acceso a funciones como transcribir mensajes de voz a texto. Pero el precio de esta oferta gratuita en particular es demasiado alto…

El estudiante de informática AssembleDebug descubrió la oferta, que hasta ahora ha estado disponible para un pequeño número de usuarios en algunos países. Publicó capturas de pantalla, con el comentario irónico “¿Qué podría salir mal?”

¿Entonces, cuál es el trato? Telegram utiliza SMS para enviar contraseñas de un solo uso a los usuarios que inician sesión con la autenticación de dos factores habilitada. Estos mensajes de texto le cuestan dinero a la empresa, por lo que quieren utilizar tu celular para transmitir los códigos.

Al optar por retransmitir hasta 150 mensajes de texto al mes, serás recompensado con una suscripción premium gratuita por ese mes, ahorrándote la tarifa habitual de $5.

Además de la obviamente sospechosa idea de usar cuentas móviles al azar para transmitir datos sensibles, y el hecho de que algunos planes de operadores te cobran por los mensajes de texto, The Verge señala el mayor problema: tu número de teléfono es visible para los destinatarios.

Una vez que se ha enviado una contraseña OTP desde tu número, es posible que el destinatario te devuelva el mensaje. A las personas que participan en el programa P2PL se les dice que no envíen mensajes de texto a los destinatarios de contraseñas OTP, incluso si enviaron un mensaje primero, pero no hay forma de que Telegram haga cumplir eso, ni de restringir a las personas para que no respondan al mensaje de texto OTP. Este parece ser un lugar particularmente malo para aplicar el sistema de honor.

Estás poniendo tu número de teléfono a disposición de hasta 150 personas al azar cada mes. ¿Qué, en efecto, podría salir mal?

Si esa decisión conduce al acoso u otros problemas, Telegram deja en claro que es tu problema, no el de ellos. Como señala AssembleDebug, los términos y condiciones establecen que has “considerado todas las posibles repercusiones que esto pueda conllevar, y has tomado las precauciones necesarias para mitigarlas según consideres oportuno. En consecuencia, entiendes y aceptas que Telegram no será responsable de ninguna inconveniencia, acoso o daño resultante de acciones no deseadas, no autorizadas o ilegales emprendidas por usuarios que hayan tomado conocimiento de tu número de teléfono a través de P2PL.”

Entonces, sí, no hagas eso.

Foto de Christian Wiediger en Unsplash

FTC: Utilizamos enlaces de afiliados que generan ingresos. Más información.