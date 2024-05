Después de video show del gobernador de Bengala Occidental, mujer amenaza con suicidarse por la filtración de su identidad

KOLKATA: El gobernador de Bengala CV Ananda Bose mostró imágenes de CCTV el jueves ante un grupo selecto que muestran a una empleada de sexo femenino del Raj Bhavan de la que se le acusa de molestar saliendo del complejo la semana pasada, lo que la llevó a describir la divulgación de su identidad sin consentimiento “como otro crimen que la hizo incluso contemplar el suicidio”.

El video de la mujer entre las 5:33 p.m. y las 6:41 p.m. del 2 de mayo la muestra acercándose a un puesto de policía dentro del recinto y luego saliendo en un auto. Pero no muestra nada que corrobore o desmienta las acusaciones.

Ministros del TMC denunciaron la proyección y cuestionaron la intención del gobernador, específicamente su postura de que no mostraría el video a “(CM) Mamata Banerjee y su policía” y su afirmación anterior de que su posición le otorgaba inmunidad contra la persecución. La ministra de Desarrollo de la Mujer y el Niño de Bengala, Shashi Panja, anunció un “boicot” a Bose. “¿Me sentaré a su lado en el mismo podio cuando sé que se le acusa de abuso?” preguntó Panja.

En un mensaje de texto a TOI, la demandante dijo: “El gobernador cometió un acto atroz y ahora está tratando de encubrir sus fechorías escenificando una farsa. Sabía que la ley india exige proteger la identidad del demandante durante una investigación”.

Hablando sobre “contemplar el suicidio”, lamentó que la reputación suya y de su familia se haya visto destrozada por el gobernador. “Ha lanzado un video mío sin permiso, dejándome sin otra opción que quitarme la vida. Sin embargo, si puede llevarse a cabo una investigación real, la verdad saldrá a la luz,” dijo. La demandante agregó: “El metraje me muestra llorando mientras camino hacia el puesto. Muestra que estoy caminando con una persona. Esa persona me había arrebatado mi bolso anteriormente y el gobernador había instruido que esa persona me acompañaría a mi casa en un auto del Raj Bhavan y me había pedido que no hablara del asunto a nadie.”

La ministra Panja rechazó las afirmaciones de inmunidad de Bose. “La inmunidad constitucional se refiere a sus roles como gobernador, no contra el abuso sexual. Pero si abusó de su posición, creyendo que abusar de las mujeres es parte de las responsabilidades del gobernador… sería contrario a las disposiciones constitucionales. No estás por encima de la ley,” agregó Panja, anunciando el “boicot”. El Raj Bhavan había organizado una proyección para 100 personas después de que Bose anunciara que quería mostrar las imágenes de CCTV a los “ciudadanos de Bengala”, pero la mitad de las sillas estaban vacías, dijo una fuente.

