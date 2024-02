Cuatro personas resultan heridas tras explosiones escuchadas en Zaporizhzhya durante el ataque masivo de misiles de Rusia el 15 de febrero.

Al menos cuatro personas resultaron heridas a raíz de las explosiones reportadas en la ciudad ucraniana sureste de Zaporizhzhya como resultado del último ataque de misiles de terror masivo de Rusia, informó el secretario del alcalde de la ciudad, Anatoly Kurtev.

Un “objeto de infraestructura” fue impactado, confirmó el jefe de la administración militar de la ciudad, Ivan Fedorov, en Telegram.

Una institución educativa, edificios de apartamentos y un local comercial también resultaron dañados, con informes de daños en ventanas y techos.

Lee también: 4 muertos, 19 heridos, Kyiv a oscuras luego de masivo ataque de misiles rusos que golpea seis óblasts de Ucrania

Se escucharon explosiones en varias regiones ucranianas cuando Rusia lanzó su último ataque de misiles de terror masivo en Ucrania a principios del 15 de febrero.

La defensa aérea estaba funcionando en Kyiv y Kyiv Oblast, mientras se reportaron explosiones en los óblasts de Dnipro, Khmelnytskyi y Lviv.

Una escuela y varios edificios residenciales resultaron dañados por la onda expansiva después del ataque a la ciudad occidental ucraniana de Lviv, reportó el alcalde de Lviv, Andriy Sadovyy.

Lee también: Al menos 3 heridos después de que Rusia ataca Lviv en el oeste de Ucrania con al menos 10 misiles – noticias de última hora

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrocinador!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine