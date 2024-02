Anuncio: Si compraste Vision Pro en el lanzamiento, tu plazo de devolución termina el viernes.

Todos los productos de Apple tienen una ventana de devolución de 14 días, incluido el Vision Pro de $3,500. Para aquellos que compraron un Vision Pro en línea o en una tienda minorista en la fecha de lanzamiento del 2 de febrero, la ventana de devolución de dos semanas finalizará el viernes 16 de febrero.

Con el Vision Pro posicionado como el primer dispositivo AR/VR dedicado de Apple y la primera nueva categoría de producto en la que Apple ha entrado desde 2015, muchas personas pueden haber comprado el auricular para probarlo sin la intención de quedárselo. Varios compradores en redes sociales también han estado reportando devoluciones esta semana debido a la fatiga visual, la comodidad del dispositivo, el tamaño voluminoso, la falta de aplicaciones y funcionalidad, o la incapacidad de encontrar un caso de uso diario para el mismo.

Si compró un Vision Pro y no ha encontrado que valga el precio de compra, Apple lo aceptará de vuelta, y lo mismo ocurre con los accesorios como la Funda de Viaje Vision Pro de $200.

Qué día tan decepcionante. No puedo creerlo, pero he devuelto el Vision Pro. Es demasiado incómodo de llevar y me cansa los ojos. Claramente es el futuro. Funciona como magia. Pero los compromisos físicos no valen la pena para mí en este momento. Volveré para el próximo,… pic.twitter.com/LCXiPYCOvv

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) 12 de febrero de 2024

Según los informes de aquellos que han devuelto el dispositivo, es un proceso sin complicaciones en un establecimiento minorista de Apple. En algunos casos, los empleados de Apple harán preguntas sobre el motivo de la devolución, pero Apple no niega devoluciones dentro de la ventana de 14 días.

Los productos devueltos deben estar en su condición original con las partes, accesorios y embalaje originales. Las devoluciones se pueden hacer en una tienda de Apple o se pueden iniciar en línea a través de los canales de soporte de Apple.

Acercándome al lado de devolución de cosas mientras trato de usar el Apple Vision Pro para mejorar la productividad. Estoy seguro de que funciona para algunos trabajos, pero necesito ver un ROI serio para una inversión de $4000+. Los teléfonos inteligentes ofrecen esto, pero el AVP puede estar a algunos años de distancia https://t.co/0o73zXSIKT

— Matthew Miller (@palmsolo) 8 de febrero de 2024

Los insertos de lentes ZEISS personalizados comprados junto con el Apple Vision Pro no pueden ser devueltos a una tienda de Apple. Apple aceptará devoluciones en nombre de ZEISS, pero esa devolución debe iniciarse a través de la página de Lista de Pedidos. Los lectores que no sean receta específica se pueden devolver en una ubicación minorista.

