Las Mejores Fundas de Cuero para iPhone 15 Pro

Lunes, 30 de octubre de 2023

Stephen Robles probó 11 fundas de cuero para el iPhone 15 Pro y realizó una buena reseña en video. Si estás buscando una funda de cuero para tu nuevo iPhone 15, definitivamente deberías ver su video.

En los últimos tres o cuatro años, he estado comprando fundas de cuero para iPhone de Bullstrap. Son caras, $89, pero cumplen con todos mis requisitos:

Cuero de alta calidad. Se siente bien, huele bien y envejece bien.

Un recorte en el borde inferior. Este diseño solía ser común, pero cada vez es más difícil encontrarlo en fundas para iPhone. Presumo que es porque la gente prefiere fundas con un borde que rodee todo el frente del teléfono “por protección”, pero la protección adicional de cubrir el borde inferior me parece insignificante. Prefiero fuertemente la sensación de una funda sin borde inferior cuando deslizo hacia arriba desde la parte inferior del teléfono, una acción que realizo docenas de veces al día. Este diseño también resuelve cualquier problema relacionado con el ajuste de cables USB-C o Thunderbolt mientras tu iPhone está en la funda.

Botones buenos. No excelentes, pero buenos. Esto incluye un botón, no un recorte, para el botón de Acción.

Un diseño único (bueno, en cierto modo, como se verá a continuación) que forma una “elevación suave” alrededor del recorte de la cámara. Creo que se ve bien y se siente genial. No me gusta un anillo de plástico afilado alrededor del recorte de la cámara.

Robles clasificó a Bullstrap muy bien, pero detrás de la funda de Ryan London. No sé qué acuerdo hay entre estas dos compañías, pero sus fundas son prácticamente idénticas. Misma forma (sin borde inferior), mismos botones, misma elevación suave alrededor del recorte de la cámara. Sospecho que ambas compañías utilizan el mismo fabricante en China. Robles prefiere Ryan London porque prefiere cómo se ve y se siente su cuero. Definitivamente tiene una textura ligeramente diferente. Además, las fundas de Ryan London son un poco más baratas: $59 (con la opción de agregar $8 adicionales para personalizar tu funda con un texto grabado).

Anteriormente: Mi encuesta para los lectores de DF de abril sobre el uso de fundas. Publiqué esta foto comparando una funda Bullstrap de hace un año junto a mi funda entonces nueva para el iPhone 14 del año pasado.

Posdata: En realidad me gustan las fundas FineWoven de Apple. Pasé una semana de vacaciones en Florida con mi iPhone 15 Pro dentro de una funda de ese tipo. (Normalmente no uso funda, pero me gusta usar una cuando viajo, ya que es más probable que tome muchas fotos con el teléfono. Un iPhone en funda se siente más como una cámara, con mejor agarre). Lo que no funciona para mí es el borde inferior. Si las fundas FineWoven de Apple tuvieran un recorte en la parte inferior, probablemente sería la única funda que usaría.

¡Santo cielo, otra posdata!: Uh, resulta que me encontré con Dan Seifert de The Verge esta mañana y, ¿sabes qué? Tenía una funda de cuero Ryan London nueva en su iPhone 15 Pro. Yo llevaba mi Bullstrap, comparamos y ambos coincidimos en que el cuero de Ryan London se ve tan bien pero tiene una sensación ligeramente diferente y mejor. No puedes equivocarte con ninguna de las dos, son casos sorprendentemente similares en general, casi seguramente fabricados por el mismo fabricante chino, pero considerando que Ryan London es $30 más barato, supongo que recomendaría Ryan London. De todos modos, me gusta el logotipo grabado de Bullstrap.