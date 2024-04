¿Cuánto deberías tener en ahorros de emergencia en el Reino Unido?

¡El 33% de los británicos tiene menos de £500 ahorrados, mientras que uno de cada 10 no tiene ahorros en absoluto, según una nueva investigación!

Esta noticia sigue a un extenso estudio de 8,000 personas que ha expuesto las vulnerabilidades financieras actuales del país.

El estudio, realizado por la empresa de gestión crediticia Lowell, tiene como objetivo enfatizar la necesidad crucial de mejorar nuestra resiliencia financiera en todo el país.

Cómo construir un fondo de ahorros de emergencia con tres consejos



Sé flexible con tus ahorros

El experto financiero ha explicado que “el primer paso” es crear un presupuesto de ahorro realista, algo que puedas construir gradualmente dentro de tus posibilidades.

Los profesionales advierten que llevará tiempo desarrollar una suma considerable y que necesitas ajustar tus ahorros al clima financiero actual.

A medida que las tasas de inflación y los precios de la energía bajan, los expertos dicen que es un buen momento para poner todo lo que puedas en una cuenta de ahorros.

También se insta a los británicos a tener en cuenta sus otros gastos como el impuesto municipal y el impuesto de circulación.

Estos pueden aumentar para algunas personas en los próximos meses, así que recuerda ajustar tu plan de ahorros en consecuencia para mantenerte dentro de tus posibilidades y en camino.

Cambia a una mentalidad automatizada

Los expertos financieros también consultaron a un psicólogo que explicó los beneficios de tratar tus ahorros como un pago automático, de la misma manera que lo hacemos con el seguro nacional o los pagos de pensión.

Hablando sobre ahorros, la Dra. Becky Spelman, Psicóloga y Fundadora de la Clínica de Terapia Privada, comentó: “Cuando las personas ven los ahorros como un gasto necesario para el bienestar financiero, comenzarán a verlo como una prioridad.

“Las herramientas de ahorro automáticas facilitan que las personas ahorren de manera consistente, y ayudan a normalizarlo.

“Una vez que las personas comienzan a ver que su cuenta de ahorros aumenta de valor cada mes, es probable que se sientan realizadas, seguras y financieramente estables.

“Este impulso de confianza en su capacidad para manejar el dinero y alcanzar sus metas financieras es probable que les impulse.

“Los beneficios a largo plazo de los ahorros serán evidentes: un colchón de seguridad para emergencias, la capacidad de alcanzar hitos financieros más grandes, seguridad financiera a largo plazo y paz mental”.

Investiga qué apoyo adicional está disponible

La vida es impredecible, por lo que puede haber momentos en los que tus ingresos se reduzcan drásticamente como resultado de una enfermedad o de perder un trabajo.

Cuando esto suceda, es importante que verifiques tu elegibilidad para diferentes beneficios utilizando una calculadora de beneficios.

Los expertos financieros continuaron: “Verifica si tienes cobertura de seguro de la que te has olvidado, la cobertura por Accidentes, Enfermedades y Desempleo (ASU) o la cobertura legal a veces se puede agregar como un complemento a los acuerdos.

“Y no tengas miedo de hablar con tus prestamistas o proveedores de servicios, ya que podrían ofrecer planes de pago flexibles o incluso períodos de gracia si estás enfrentando dificultades”.

John Pears, el CEO de Lowell UK, comentó sobre la investigación: “En un año marcado por la inflación y las tasas de interés en aumento, las personas han tenido que tomar decisiones difíciles para llegar a fin de mes, y los resultados de nuestra última encuesta arrojan luz sobre el impacto generalizado en diferentes regiones.

“Esperamos que los resultados de nuestra reciente encuesta ayuden a iniciar discusiones significativas y alienten a las personas a usar este tiempo para evaluar su salud financiera y tomar medidas proactivas hacia una mayor resiliencia financiera en medio de las incertidumbres económicas en curso”.

¿Cuánto debería tener en ahorros de emergencia?



No hay una cantidad ideal para tener como fondo de ahorros de emergencia, ya que dependerá de tus ingresos y circunstancias.

Sin embargo, Natwest ha recomendado que debes tener al menos tres meses de gastos de vida detrás tuyo, lo que actuaría como un salvavidas en caso de que algo suceda.

El banco insta a las personas a comenzar su plan de fondo de emergencia examinando su presupuesto y luego enumerando todos los gastos que necesitan cubrir cada mes, como el alquiler y las facturas.

Luego sugiere que sumes estos gastos y luego multipliques esa cantidad por el número de meses que desearías ahorrar.

El banco recomienda algo dentro del rango de tres o seis (3 o 6 meses).