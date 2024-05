Scotiabank eleva el objetivo de precios de acciones de Lightspeed POS en base al panorama de crecimiento según Investing.com.

“

El viernes, Scotiabank actualizó su evaluación de Lightspeed POS Inc. (NYSE:), aumentando el precio objetivo a $21 desde los anteriores $20, manteniendo una calificación de Sector Outperform. El ajuste sigue a un informe trimestral positivo y la publicación de la guía fiscal del año fiscal 2025 de la compañía, que superó las expectativas.

La institución financiera cita una aceleración anticipada en el crecimiento del software en la segunda mitad de 2025 y un mayor énfasis en la rentabilidad como razones para su optimismo sobre las perspectivas de Lightspeed. La acción experimentó un importante aumento, cerrando con un alza del 15% hoy, atribuido al sólido rendimiento del cuarto trimestre y la orientación alentadora para el año fiscal 2025.

El análisis de Scotiabank sugiere que Lightspeed POS está actualmente subvaluado en comparación con sus pares, operando a 2.8 veces su Estimación del Beneficio Bruto para el Año Calendario 2025 (CY25E GP), mientras que sus competidores operan en un promedio de 7.9 veces. La firma cree que hay un considerable potencial para una reevaluación del valor de las acciones.

El banco también destaca varios factores que podrían mejorar aún más el pronóstico financiero de Lightspeed. Estos incluyen una mayor tasa de adhesión de software, la adición de más ubicaciones con alto volumen bruto de transacciones, y mejoras en las tendencias de gasto minorista respaldadas por un entorno macroeconómico en recuperación.

La confianza de Scotiabank en Lightspeed POS se ve reforzada por el rendimiento de la monetización del volumen bruto de mercancías (GMV) de la compañía. La tasa neta de adhesión de Lightspeed, o Beneficio Bruto/Volumen Bruto de Transacciones (GP/GTV), se informó en un 0.50%, lo cual es favorable en comparación con las estimaciones y también cuando se compara con pares de la industria como TOST y SHOP, que tienen tasas más altas de ~0.80% y 1.57% respectivamente.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or

remove ads

.

InvestingPro Insights

A la luz de la perspectiva optimista de Scotiabank para Lightspeed POS Inc. (NYSE:LSPD), los datos actuales de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversionistas. La capitalización de mercado de la compañía se sitúa en aproximadamente $2.32 mil millones, reflejando su posición en el mercado. Es destacable que los ingresos de Lightspeed han crecido un 24.6% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, lo que significa una expansión empresarial saludable. Además, el margen de beneficio bruto de la empresa durante el mismo período fue un sólido 43.15%, lo que indica una fuerte capacidad para retener ganancias de las ventas después de contabilizar el costo de los bienes vendidos.

Los consejos de InvestingPro resaltan que Lightspeed tiene más efectivo que deuda, lo que brinda estabilidad financiera y flexibilidad. Además, los analistas predicen que la empresa será rentable este año, lo cual es un cambio significativo dado que no fue rentable en los últimos doce meses. Estas ideas sugieren que Lightspeed está en una trayectoria hacia una mejor salud financiera, en línea con la evaluación positiva de Scotiabank.

Para los inversionistas que buscan un análisis más profundo de las finanzas y perspectivas futuras de Lightspeed, InvestingPro ofrece consejos adicionales sobre la compañía. Utiliza el código de cupón PRONEWS24 para obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, y descubre la gama completa de ideas, incluidos 5 consejos más de InvestingPro que podrían ayudar a informar tus decisiones de inversión.

Este artículo fue generado con el apoyo de la inteligencia artificial y revisado por un editor. Para obtener más información, consulta nuestros T&C.

“