¿Cuál será la empresa más valiosa del mundo dentro de un año?

Aunque Microsoft (NASDAQ: MSFT) mantuvo el título durante unos meses, Apple (NASDAQ: AAPL) brevemente recuperó su corona como la empresa más grande del mundo por capitalización de mercado este mes. Pero luego esta semana, Nvidia (NASDAQ: NVDA) la superó por primera vez. Hasta el jueves, el fabricante de Windows volvió a estar en primer lugar, pero con las tres compañías con capitalizaciones de mercado de alrededor de $3.2 billones, a corto plazo, sus clasificaciones dentro de las tres principales podrían cambiar a menudo.

Pero lo que más importará a los inversores es hacia dónde se dirigen las acciones a medio y largo plazo. Entonces, ¿cuál de ellas es la más probable de mantener el título dentro de un año?

El caso de Apple

Apple estaba significativamente rezagada frente a Microsoft hasta su Conferencia Mundial de Desarrolladores hace unas semanas. Aunque anunció varias cosas durante el evento, el lanzamiento más grande fue Apple Intelligence: básicamente, la versión de Apple de la inteligencia artificial (IA). Estas características no generarán directamente más ingresos para Apple, pero lo importante es que las características generativas de IA solo estarán disponibles en sus teléfonos inteligentes de última generación, el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, y por supuesto, en las generaciones que siguen.

Esto es enorme. Las estimaciones actuales indican que más del 90% de los iPhones activos son modelos antiguos. Entonces, si Apple Intelligence resulta ser un cambio de juego, impulsará un ciclo de actualización más fuerte que cualquier otro que Apple haya experimentado desde el principio de la pandemia.

Si llega esa nueva ola de demanda, las ventas y los beneficios de Apple se dispararán. Ese es un argumento convincente para la propuesta de que volverá a ser la empresa más grande del mundo dentro de un año.

El caso de Microsoft

Microsoft superó a Apple como la empresa más grande del mundo debido a su gran involucramiento con la IA generativa. Una vez que Microsoft se dio cuenta del impacto que esta tecnología podría tener, rápidamente desarrolló una integración con el líder del mercado, ChatGPT de OpenAI, para sus productos de Microsoft Office. Para acceder a estas características, las empresas o consumidores deben pagar una tarifa adicional, lo que ha impulsado la corriente de ingresos de Microsoft.

Además de Copilot, el ala de computación en la nube de Microsoft ha estado en llamas. La mayoría de las empresas no tienen la capacidad interna para ejecutar cargas de trabajo de IA y preferirían no gastar una fortuna en construir esa infraestructura. En cambio, alquilan potencia de cálculo a proveedores de computación en la nube como Microsoft Azure, que les da acceso al hardware que necesitan.

La ola de demanda que esto ha generado ha sido enorme para Microsoft y seguramente continuará. Sin embargo, el efecto que está teniendo ya es evidente para los inversores, y es poco probable que mejore a partir de este punto.

La historia continúa

El caso de Nvidia

Nvidia ha sido un cohete absoluto desde el inicio de 2023. La enorme demanda de IA ha provocado un aumento paralelo en la demanda de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) más potentes, que pueden proporcionar la poderosa velocidad de cómputo que requiere el software. Esto ha provocado un aumento en los ingresos y beneficios de Nvidia, el principal fabricante de esas avanzadas chips, llevándola de ser una empresa valorada en menos de $500 millones a ser una de las más grandes del mundo en un año y medio.

Sin embargo, hay algunas preocupaciones sobre la capacidad de Nvidia para mantener su valoración. La fabricación de chips es un negocio cíclico, y algunos inversores temen que la demanda de esas GPUs disminuirá y que el valor de las acciones se desplomará.

En mi opinión, esta es una noción equivocada. Nvidia sigue viendo cómo crece la demanda de sus GPUs. Además, recientemente lanzó la GPU H200, que supera a la increíblemente popular H100 con mayor eficiencia y rendimiento. Además, se estima que la vida útil de una GPU de centro de datos está entre tres y cinco años. Por lo tanto, los inversores deberían esperar que un ciclo de actualización probablemente se iniciará relativamente pronto, impulsando la demanda continua de las GPUs de Nvidia.

Este argumento puede ser un poco más débil que los otros dos, pero todavía hay un fuerte caso para esperar que dentro de un año, Nvidia sea la empresa más grande del mundo.

El veredicto

La respuesta a la pregunta de cuál de estos tres será el más grande depende de cuánto consideren “imprescindibles” los consumidores las características de Apple Intelligence. Supongo que Apple mantendrá el primer lugar dentro de un año a menos que Apple Intelligence sea un fracaso absoluto. Sus corrientes de ingresos han permanecido estables a pesar de la disminución de la demanda de sus iPhones. Este nuevo catalizador podría impulsar sus ventas y las acciones a nuevos niveles.

Si no es Apple, diría que Microsoft es un líder más probable que Nvidia. Sin embargo, Nvidia es la mayor incógnita aquí, ya que podría ver aumentar la ya increíble demanda de sus GPUs, lo que podría impulsar otro aumento en el valor de las acciones.

Microsoft sería la elección más conservadora, pero seguiría siendo una buena si la euforia por la IA se desvanece.

Keithen Drury no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 a $395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 a $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Apple, Microsoft o Nvidia: ¿Cuál será la empresa más valiosa del mundo dentro de un año? fue publicado originalmente por The Motley Fool