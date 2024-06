‘Política descarada’: La publicación de Shashi Tharoor sobre Uttar Pradesh molesta al BJP | Noticias de India

NUEVA DELHI: En medio de la controversia en curso sobre las irregularidades en exámenes a nivel nacional y filtraciones de papel, el congresista Shashi Tharoor lanzó un ataque al gobierno liderado por el Bharatiya Janata Party con un meme de “¿Qué es Uttar Pradesh?” El post, sin embargo, ha recibido duras críticas de parte del BJP acusando a Tharoor de estereotipar al estado. En una publicación en X, el congresista compartió el sábado un post viral, mostrando una imagen de una hoja de respuestas con una pregunta que pedía a los estudiantes que “definieran Uttar Pradesh”. Y la respuesta: “Wah Uttar Pradesh donde se conoce la respuesta antes del examen se llama Uttar Pradesh”. El post de Shashi Tharoor sobre UP se volvió viral. El BJP reacciona. Este post, sin embargo, no fue bien recibido por el BJP y el líder del Congreso enfrentó críticas. Respondiendo al post de Shashi Tharoor, el ministro jefe de Assam, Himanta Biswa Sarma, dijo: “Este caballero frecuentemente se dedica a satirizar diversas culturas (primero el noreste y ahora UP) con palabras notablemente cáusticas. Ha sucumbido a los seductores susurros de la locura, su mente a la deriva en las brumas etéreas del delirio”. Mientras tanto, el ministro de la Unión Jitin Prasad dijo que el comentario de Tharoor es un insulto a UP es deplorable y debe ser condenado. El portavoz del BJP, CR Kesavan, llamó a Tharoor un “delincuente habitual” y alegó que anteriormente había insultado a la gente del noreste al “ridiculizar su atuendo tradicional como extravagante”. “Menospreciar un tema serio, implicando que el estado de UP es un estado de tramposos es indefendible e imperdonable. Salpicar palabras elegantes en inglés no necesariamente te hace civilizado y digno”, agregó. El ministro estatal AK Sharma también respondió al post de Tharoor y dijo que después de ganar las elecciones el ‘muerto Congreso’ ni siquiera agradeció adecuadamente a la gente y ya había insultado a quienes votaron por su partido. También destacó a algunos grandes líderes nacidos en UP. “El Congreso, que ha insultado a Uttar Pradesh de esta manera, debe pedir disculpas al pueblo del estado. De lo contrario, la gente aquí se vengará de ellos. Esta mentalidad del Congreso es muy condenable”, agregó. El exministro de la Unión Rajeev Chandrasekhar, quien perdió contra Tharoor en el escaño de la Lok Sabha de Thiruvananthapuram, dijo: “Política descarada y vergonzosa de avergonzar a otros compatriotas – esa es la forma del Congreso, demostrada hábilmente por este autodenominado ciudadano global”. Refiriéndose a la reciente controversia en torno a la descripción de Indian Pitroda sobre los nacionales de diferentes partes del país, añadió: “Corre profundo en el ADN del Congreso, este tipo de complejo de superioridad”. El líder del BJP y ministro de Rajasthan, Rajyavardhan Rathore, dijo: “¡Shashi, tienes que recurrir a la frivolidad!! ¿Y al hacerlo condenar a la gente de todo un estado? No ves UP como tuyo, ya que lo estás ridiculizando. Cuando una persona de tu estatura e inteligencia se burla de un Estado, ¿por qué no lo harían otros? ¡Y luego qué!!” La CBI registra un FIR en el presunto caso de filtración del examen NEET-UG, dicen funcionarios La Oficina Central de Investigación (CBI) ha registrado un Primer Informe de Información (FIR) sobre presuntas irregularidades en el Examen Nacional de Elegibilidad cum Prueba de Ingreso para Estudios de Grado (NEET-UG) realizado el 5 de mayo, según funcionarios el domingo. La agencia también está tomando medidas para incluir los casos presentados por la policía en varios estados bajo su jurisdicción. Este desarrollo sigue al anuncio del Centro el sábado de que la investigación sobre las presuntas irregularidades sería transferida a la CBI. La agencia ha iniciado un nuevo caso contra individuos no identificados según las secciones 120-B (conspiración criminal) y 420 (estafa) del Código Penal Indio (IPC), entre otros, basado en una referencia del ministerio de educación de la Unión. El examen NEET-UG se llevó a cabo en 4,750 centros, con aproximadamente 24 lakh de candidatos participando. La decisión de entregar la investigación a la CBI se tomó después de una revisión, en respuesta a las demandas de los estudiantes que protestaban en varias ciudades para que se investigaran presuntas irregularidades durante el examen. “Se han reportado casos de presuntas irregularidades, engaños, suplantaciones y prácticas fraudulentas en NEET-UG que se llevó a cabo el 5 de mayo”, dijo un funcionario senior del ministerio de educación. “Para la transparencia en la conducida del proceso de examen, se decidió después de una revisión que el asunto sea entregado a la Oficina Central de Investigación (CBI) para una investigación exhaustiva”, agregó el funcionario.