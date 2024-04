Crítica a la decisión de Doordarshan de cambiar el color del logotipo a azafrán | Noticias de India

NUEVA DELHI: Doordarshan, el radiodifusor público autónomo del país, recientemente cambió el tono de su icónico logo, pasando de su tradicional color rojo a un tono de naranja. Una medida que ha generado críticas de parte de los partidos de oposición, quienes han expresado su desaprobación ante la nueva apariencia del logo.

Este cambio fue presentado por DD News, el canal de noticias en inglés de Doordarshan, a través de un video promocional compartido en la plataforma de redes sociales X.

“Aunque nuestros valores siguen siendo los mismos, ahora estamos disponibles en una nueva forma. Prepárate para un viaje de noticias como nunca antes… Experimenta el completamente nuevo DD News,” declaró el pie de foto.

La alteración en el logo ha provocado una reacción negativa en línea, con muchos usuarios señalando su tono azafrán y el momento del cambio, el cual coincide con las próximas elecciones. Jawhar Sircar, miembro de Rajya Sabha de TMC y ex CEO de Prasar Bharati (DD, AIR), expresó su preocupación por lo que percibe como la “saffronización” del radiodifusor nacional.

“¡El radiodifusor nacional Doordarshan colorea su emblemático logo en azafrán! ¡Como su ex CEO, he estado observando su saffronización con alarma y siento que ya no es Prasar Bharati, ¡es Prachar Bharati!” dijo Sircar en la plataforma de redes sociales X.

Sridhar Ramaswamy, coordinador nacional de AICC, Redes Sociales y Plataformas Digitales, escribió en X, “Saffronisation de Doordarshan… ¡El radiodifusor nacional DD News presenta su nuevo logo en Ramanavami…”

A lo largo de los años, Doordarshan ha cambiado el color de su logo, incluyendo azul, amarillo y rojo. Sin embargo, los elementos esenciales del logo, como los dos pétalos y el globo en el centro, han permanecido consistentes.

