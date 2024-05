Los grandes mensajes de las elecciones locales

Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita

Con aproximadamente una décima parte de los resultados de las elecciones locales contados, tres cosas parecen estar claras. Primero, el Partido Conservador está haciendo peor de lo que temía, perdiendo concejales a un ritmo más alto que las peores predicciones, mientras que el Partido Laborista está haciendo mejor en los escaños marginales que necesita ganar.

En segundo lugar, Reform UK está bajo actuando en comparación con lo que dicen las encuestas, pero aún está haciendo lo suficientemente bien como para perjudicar al Partido Conservador. En tercer lugar, el Partido Laborista está perdiendo terreno en sus escaños más seguros ante el Partido Verde en particular.

Tiempo de cambio

El Partido Laborista ha ganado la elección parcial de Blackpool South, en lo que es el tercer mayor giro de Conservador a Laborista en una elección parcial. Solo superado por las elecciones parciales en Dudley West en 1994 (Tony Blair) y en Wellingborough a principios de este año (Keir Starmer). El voto conservador ha disminuido significativamente desde 2019 y es solo ligeramente más alto que el voto de Reform.

Reform ha continuado sin cumplir su posición en las encuestas, que indicaba que debería estar haciendo tan bien como lo hizo Ukip en 2014 o el partido del Brexit en 2019. El partido sigue causando un daño significativo a las perspectivas del Partido Conservador, aunque, al mismo tiempo, el Partido Laborista está demostrando que es capaz de vencer a los Conservadores con o sin un candidato de Reforma.

El antiguo partido del Brexit está infligiendo otro golpe aún más grande a Rishi Sunak. Esto aumenta aún más la presión dentro del Partido Conservador para que el partido se mueva hacia la derecha, alejándose del territorio en el que ganó las elecciones de 2019 y hacia áreas en las que no podría lanzar una campaña electoral exitosa. El temor a Reform es la razón por la que el argumento final del Partido Conservador antes de esta elección involucraba exagerar el primer vuelo de un solicitante de asilo infructuoso, supuestamente de origen africano, a Ruanda bajo el programa de reubicación voluntaria del gobierno del Reino Unido. La política, que ofrece a los solicitantes de asilo desestimados £3,000 para buscar una nueva vida en Ruanda, parece diseñada en laboratorio para rechazar tanto a los votantes autoritarios como a los liberales.

La otra subtrama de esta elección es que el Partido Laborista también enfrenta un desafío a su izquierda: el Partido Verde ha obtenido ganancias del Partido Laborista, lo que esencialmente todos en el Partido Laborista creen que es una consecuencia electoral de la posición de Keir Starmer en la guerra entre Israel y Hamás.

Cuando se cuenten todos los votos y se asiente el polvo de estas elecciones, tanto Sunak como Starmer enfrentarán llamados a moverse hacia Reforma y los Verdes respectivamente. Pero tal como están las cosas, Starmer podrá señalar una serie de ganancias en lugares marginales que necesitaba ganar, como Hartlepool, Redditch e Ipswich, y en consejos donde el Partido Laborista solo ganaría en caso de un landslide, como el históricamente Conservador Rushmoor. Eso debería proporcionarle un escudo para seguir con su estrategia preferida. A medida que lleguen más resultados hoy y mañana, Sunak esperará que los resultados que vengan le proporcionen una línea de defensa similar.

De cualquier manera que lo pases, ¡que tengas un maravilloso fin de semana! Volveré el martes con mucho más cuando tengamos todos los resultados (puedes verificar las actualizaciones de las elecciones locales en nuestro feed de blog en vivo).

A continuación se muestra el UK poll-of-polls en vivo actualizado del Financial Times, que combina encuestas de intención de voto publicadas por importantes encuestadores británicos. Visita la página de rastreador de encuestas del FT para descubrir nuestra metodología y explorar datos de encuestas por demografía, incluida edad, género, región y más.

