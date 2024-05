Funcionarios israelíes consideran compartir poder con estados árabes en Gaza después de la guerra.

Durante meses, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha evitado discusiones públicas detalladas sobre el futuro de Gaza después de la guerra. Tratando de complacer tanto a sus aliados de extrema derecha, que buscan reconstruir los asentamientos israelíes en Gaza, como a los socios extranjeros de Israel, que quieren que Gaza vuelva al gobierno palestino, el Sr. Netanyahu se ha abstenido de hacer una declaración específica.

Sin embargo, detrás de escena, altos funcionarios de su oficina han estado considerando un amplio plan para el futuro de Gaza después de la guerra, en el que Israel ofrecería compartir la supervisión del territorio con una alianza de países árabes, incluidos Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, así como Estados Unidos, según tres funcionarios israelíes y cinco personas que han discutido el plan con miembros del gobierno israelí.

Según esa propuesta, Israel haría eso a cambio de relaciones normalizadas entre sí y Arabia Saudita, según las personas que hablaron bajo condición de anonimato dada la sensibilidad del asunto.

Los miembros de extrema derecha de la coalición del Sr. Netanyahu casi con seguridad desestimarán tal idea, al igual que los países árabes mencionados como posibles participantes. Pero es la señal más clara hasta ahora de que los funcionarios en los niveles más altos del gobierno de Israel están pensando en el futuro de Gaza después de la guerra, a pesar de decir poco en público, y podría ser un punto de partida en futuras negociaciones.

La divulgación se produce en medio de intensos esfuerzos internacionales para que Israel y Hamas acuerden un alto el fuego que podría convertirse eventualmente en una tregua permanente, y sigue a una creciente presión en Israel para planificar lo que viene después. La reticencia de Israel a determinar cómo gobernar Gaza ha creado un vacío de poder en gran parte del territorio, lo que ha llevado a la falta de ley y orden y ha empeorado la grave situación humanitaria.

Las autoridades y analistas árabes han calificado el plan de participación en el poder como inviable porque no crea un camino explícito hacia un estado palestino, algo que los gobiernos de Emiratos y Arabia Saudita han dicho que es un requisito previo para su participación en la planificación post guerra. Sin embargo, otros han recibido con cautela la propuesta porque al menos sugiere una mayor flexibilidad entre los líderes israelíes de lo que sugieren sus declaraciones públicas.

Bajo la propuesta, la alianza árabe-israelí, trabajando con Estados Unidos, designaría líderes gazatíes para desarrollar de nuevo el territorio devastado, reformar su sistema educativo y mantener el orden. Después de entre siete y diez años, la alianza permitiría a los gazatíes votar sobre si ser absorbidos por una administración palestina unida que gobernaría en Gaza y en Cisjordania ocupada por Israel, según la propuesta. Mientras tanto, sugiere el plan, el ejército israelí podría continuar operando dentro de Gaza.

La propuesta no dice explícitamente si esa administración unida constituiría un estado palestino soberano, ni si incluiría a la Autoridad Palestina, que administra partes de Cisjordania. Públicamente, el primer ministro Netanyahu rechazó la idea de una soberanía palestina completa y prácticamente descartó la participación de la Autoridad Palestina.

La oficina del primer ministro de Israel declinó hacer comentarios.

La propuesta carece de detalles y no ha sido adoptada formalmente por el gobierno israelí, que públicamente ha presentado solo una visión más vaga bajo la cual Israel retendría un mayor control sobre Gaza después de la guerra.

Funcionarios y analistas de Emiratos y Arabia Saudita dijeron que la nueva propuesta no aseguraría la participación de estados árabes como Arabia Saudita y los EAU, especialmente porque no garantizaba la soberanía palestina y permitiría operaciones militares israelíes continuas dentro de Gaza. El gobierno saudita ha dicho que no normalizará los lazos con Israel a menos que los líderes israelíes den pasos irrevocables hacia la creación de un estado palestino.

“Los detalles deben ser presentados de manera más explícita de una forma que sea ‘irreversible'”, dijo Ali Shihabi, un comentarista saudí considerado cercano a la corte real saudí. “El problema es que los israelíes tienen la costumbre de esconderse detrás de términos ambiguos, así que creo que el gobierno saudí estaría buscando esa claridad.”

Sin embargo, la propuesta es el plan más detallado para el futuro de Gaza después de la guerra que se sabe que han discutido funcionarios israelíes, y partes de ella coinciden con ideas articuladas por líderes árabes tanto en público como en privado.

Adam Rasgon colaboró desde Jerusalén, y Julian E. Barnes desde Washington.