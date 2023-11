Corregido: el micrófono del iPhone 7 no funciona en las llamadas

¿La bocina de tu iPhone 7 no está funcionando o no funciona en las llamadas? Puedo más que imaginar la mirada perpleja en tu rostro mientras tratas de averiguar por qué tu amigo no puede escucharte por teléfono. Me tomó un poco de investigación y varios intentos encontrar una solución efectiva para el problema. Resumiré todos los pasos de solución de problemas. Primero, aquí está lo que aprendí sobre la razón por la que este problema de micrófono afecta a muchos modelos de iPhone 7.

¿Por qué no funciona el micrófono de mi iPhone 7? Es posible que el micrófono de tu iPhone 7 no funcione en las llamadas debido a un IC de audio fallido u otros daños de hardware. Eso es lo peor que podría haber pasado. De lo contrario, probablemente estés sufriendo debido a que hay escombros bloqueando el micrófono, un error de software de una actualización de software recientemente instalada, o interferencia de dispositivos Bluetooth cercanos. Otras posibles causas del problema “micrófono del iPhone 7 que no funciona en las llamadas” son los permisos denegados de la aplicación y la configuración de red obsoleta. Cualquiera de estos problemas podría estar causando una interrupción del software que evita que el micrófono de tu iPhone capte sonidos. Alternativamente, los problemas de hardware podrían haber dañado los micrófonos, el IC de audio o algunos de los otros componentes que proporcionan entrada de audio.

¿Cómo puedo arreglar el micrófono defectuoso de mi iPhone 7? Para arreglar un micrófono de iPhone 7 que no funciona en las llamadas, debes desconectar todos los accesorios Bluetooth y apagar Bluetooth, revisar si hay escombros alrededor de las aberturas del micrófono, actualizar la versión de iOS del iPhone o restablecer la configuración de red. Si ninguno de estos funciona, prueba los micrófonos en el iPhone (primario, delantero y trasero) y asegúrate de que las aplicaciones tengan permiso para utilizar el micrófono. Como último recurso, trabaja alrededor del problema usando auriculares Bluetooth mientras programar una cita de servicio con el Soporte de Apple o en un centro de servicio autorizado. Te mostraré cómo realizar cada uno de estos controles paso a paso en un minuto. Primero, aquí hay algunas cosas menores para revisar: Revisa las aberturas del micrófono en busca de obstrucciones visibles. A veces, la pelusa del bolsillo u otro suciedad puede obstruir el micrófono y evitar que capte señales de audio. Elimina cualquier escombro suavemente usando un palillo de dientes u otra herramienta disponible. Reinicia tu iPhone 7. Esto resuelve el 99% de las veces las fallas de software menores que podrían interferir con el micrófono. Simplemente mantén presionado el botón lateral y desliza el control deslizante de apagado todo el camino hacia la derecha. Espera uno o dos minutos y mantén presionado el botón lateral para encenderlo de nuevo. Retira cualquier protector de pantalla y una carcasa para el teléfono que pueda obstruir la abertura del micrófono. Luego, prueba el micrófono para ver si funciona en una llamada ahora. Si ninguno de estos controles resuelve el problema del micrófono, comienza con los pasos de solución de problemas. Comencemos apagando Bluetooth y olvidando los accesorios Bluetooth.

Si sospechas que un accesorio Bluetooth, como unos audífonos o un altavoz, es el culpable del problema del micrófono del iPhone 7, olvida el accesorio en la configuración de Bluetooth. Para hacerlo: Tiempo necesario: 2 minutos. Cómo olvidar dispositivos Bluetooth emparejados. Abre Configuración. Selecciona Bluetooth para abrir la configuración de Bluetooth y mostrar una lista de dispositivos emparejados. Selecciona el ícono de información adicional (i) junto a un dispositivo o accesorio. Haz clic en Olvidar este dispositivo. Confirma tu selección en la siguiente ventana emergente. Si eso no resuelve inmediatamente el problema, apaga Bluetooth desactivando el interruptor junto a Bluetooth. Si apagar Bluetooth todavía no resuelve el problema, realiza una prueba de micrófono para determinar si es un problema del operador o si los micrófonos de tu iPhone 7 son defectuosos.

Verifica todos los micrófonos del iPhone 7. El iPhone 7 tiene tres micrófonos. El micrófono principal está situado a la izquierda del puerto Lightning en la base del iPhone. El micrófono frontal está dentro del altavoz en la parte superior de la pantalla. Finalmente, el micrófono trasero, también conocido como el micrófono iSight, se encuentra entre la cámara y el flash en la parte posterior del iPhone. Te mostraré cómo probar cada micrófono. El micrófono principal. Para probar el micrófono principal: 1. Abre la aplicación Notas de Voz. 2. Haz una breve grabación mientras hablas en la base del iPhone 7. 3. Reproduce la grabación para ver si puedes escucharte a ti mismo. El micrófono frontal. Para probar el micrófono frontal: 1. Abre Cámara y cambia a la cámara selfie haciendo clic en el selector de cámara. 2. Graba un video corto de ti mismo hablando. 3. Reproduce la grabación y escucha para escuchar tu voz. El micro dispositivo posterior. Prueba el micrófono en la parte posterior del iPhone 7: 1. Abre la Cámara. 2. Selecciona la cámara trasera haciendo clic en el selector de cámara. 3. Graba un breve video de ti mismo hablando en voz alta y clara. 4. Reproduce la grabación y ve si puedes escuchar tu voz claramente. Si no te escuchas a ti mismo o Notas de Voz no inicia una grabación, probablemente tengas un problema de hardware y deberías contactar a Soporte de Apple para programar una cita de servicio. Sin embargo, si todos los micrófonos funcionan correctamente, es posible que aún no hayas otorgado a las aplicaciones el permiso para usar el micrófono. Así que revisemos eso a continuación.

Revisa los permisos de las aplicaciones para usar el micrófono. Si el micrófono de tu iPhone 7 solo no funciona en algunas aplicaciones, es posible que no hayas otorgado permiso a la aplicación para usar el micrófono. Verifica y hazlo siguiendo estos pasos: 1. Abre Configuración y selecciona Privacidad. 2. Elije Micrófono para ver una lista de aplicaciones que han solicitado acceso al micrófono. 3. Si el interruptor específico de la aplicación está apagado, actívalo. Esto permitirá que la aplicación se conecte a la cámara y la use en llamadas o para hacer grabaciones. Si todo es normal en este aspecto y el micrófono de tu iPhone 7 todavía no funciona, sin embargo, es posible que un error de software o configuraciones obsoletas del operador sea el culpable. Aprendamos más al respecto y resolvamos primero la posibilidad de un error de software.

Actualiza la versión de iOS. Muchos propietarios de iPhone 7 se han quejado desde 2018 que actualizaciones recientes como iOS 13 dejaron sus dispositivos incapaces de usar los micrófonos. Un cliente señaló que el botón del altavoz está atenuado en las llamadas, la aplicación Notas de Voz no está grabando y su iPhone no toma dictados. El soporte de Apple dice que la actualización creó un problema en iPhones más antiguos como el iPhone 7 y 7+ donde las instrucciones no se estaban enviando correctamente al micrófono. Si el problema con tu iPhone 7 comenzó después de que actualizaste su versión de iOS, intenta actualizar a la última versión de iOS disponible. Las actualizaciones de iOS suelen contener correcciones para errores conocidos, por lo que una actualización de software puede resolver el problema del micrófono de tu iPhone 7. Para un iPhone 7, ese es iOS 15.8. 1. Ve a Configuración y selecciona General. 2. A continuación, haz clic en Actualización de Software. 3. Haz clic en Descargar e Instalar si hay actualizaciones disponibles. Si la actualización de software no resuelve el problema, puede ser necesario volver a tu versión anterior. Sigue los pasos detallados en esta guía fácil para hacerlo. A continuación, asegurémonos de que el problema no sea de tu operador de red y consideremos los siguientes pasos.

Restablece la configuración. Supongamos que el problema con el micrófono de tu iPhone 7 resulta ser un problema relacionado con el operador. Puedes resolverlo poniéndote en contacto con el proveedor de servicios de red o restableciendo la configuración de red del iPhone. Sabrás si el problema está relacionado con el operador si el micrófono funciona bien en otras aplicaciones pero no funciona en llamadas. Además, si los mensajes de texto no funcionan, tienes otra indicación de un problema relacionado con el operador. Así es como restablecer la configuración de red de tu iPhone 7. 1. Abre Configuración y selecciona General. 2. Desplázate hacia abajo a Transferir o restablecer el iPhone y selecciónalo. 3. En la pantalla siguiente, selecciona Restablecer. 4. A continuación, selecciona Restablecer configuración de red. 4. Ingresa tu código de acceso para autenticarte y completar la operación. Si restablecer la configuración de red no funciona y tu operador ha informado que el problema no viene de su lado, restablece todas las configuraciones. Sigue los pasos del uno al tres como se indica para restablecer la configuración de red. Ahora, en lugar de seleccionar Restablecer configuración de red, selecciona Restablecer todas las configuraciones. Autentícate con tu código de acceso. Después de realizar el restablecimiento, reinicia el iPhone y prueba el micrófono. Si funciona, puedes respirar tranquilo. Finalmente has arreglado un micrófono defectuoso de iPhone 7. Sin embargo, si el problema persiste, es posible que necesites programar una sesión de servicio con el Soporte de Apple o en un proveedor de servicios y reparaciones autorizado cercano a ti.

Contacta a Apple Support. Comunícate con el Soporte de Apple para programar…