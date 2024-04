Corazones destrozados: Padres de los niños secuestrados de Chibok en Nigeria

Diez años después de que los pistoleros de Boko Haram secuestraran a su hija de su escuela en la ciudad nigeriana de Chibok, Yama Bullum siente como si la hubiera perdido otra vez.

Su hija, Jinkai Yama, fue una de las 276 niñas secuestradas de la escuela secundaria en las primeras horas del 14 de abril de 2014 por los combatientes islamistas.

Cincuenta y siete de ellas escaparon poco después. Luego, entre 2016 y 2018, otras 108 fueron rescatadas por militares o liberadas a través de negociaciones.

Noventa y una siguen desaparecidas, pero la Sra. Yama es una de las 20 “niñas de Chibok” rescatadas en los últimos dos años de los escondites de Boko Haram en el bosque de Sambisa en el estado nororiental de Borno, el epicentro de la insurgencia de 15 años.

Pero su padre se ha enfurecido al descubrir que, como algunas de las otras mujeres liberadas recientemente, ella ha decidido permanecer casada con uno de los combatientes que una vez la tuvieron cautiva.

Estas parejas ahora residen en la ciudad de Maiduguri, la capital de Borno, a 125 km (78 millas) al norte de la remota ciudad de Chibok, en viviendas organizadas por el gobernador del estado de Borno, Babagana Umaru Zulum.

“No estoy contento con lo que hizo el gobernador. Las niñas lograron salir del bosque y el gobernador las casó de nuevo. Su madre está muy enojada,” dijo el Sr. Bullum.

L: Jinkai Yama fotografiada después de su liberación R: Cuando era adolescente, formaba parte de la brigada de cadetes y de la banda de viento de la iglesia [PRNigeria.com/BBC]

Se enteró cuando su hija lo llamó en agosto pasado para decirle – y le entregó el teléfono pidiéndole que hablara con su esposo, el ex insurgente.

Hasta entonces, el Sr. Bullum había asumido que estaba con otras cautivas de Chibok liberadas y sus tres hijos en un programa especial de bienestar.

Como muchos otros padres de Chibok, el Sr. Bullum está perturbado por lo que parece ser la aprobación del gobierno nigeriano de matrimonios entre sus hijas rescatadas y los hombres que las secuestraron.

Permitir que las mujeres liberadas vivan con sus antiguos captores como esposas, mientras que su alojamiento es proporcionado por el gobierno, es percibido por los padres como el gobernador Zulum sacrificando a sus hijas en la búsqueda de estabilidad en la región.

Ven estos matrimonios como una forma de apaciguar a los antiguos militantes.

La reciente noticia de los “matrimonios” continuos ha molestado aún más a los padres cuyos hijos fueron obligados a convertirse al islam durante su cautiverio.

“Algunas personas en Chibok están diciendo: ‘¿Cómo es posible que después del rescate de las niñas sigan permaneciendo en la fe musulmana?’,” dijo Yakubu Nkeki, Presidente de la Asociación de Padres de las Niñas Desaparecidas de Chibok.

El estado parece estar lidiando con el dilema de respetar los deseos de las mujeres mientras cumple los deseos de sus padres.

“Mi único interés es que no queremos que estas niñas vuelvan al bosque de nuevo,” me dijo el gobernador de Borno Zulum.

“Incluso antes de que salieran [del bosque de Sambisa], algunas de ellas nos dieron condiciones – que no vendrán sin sus maridos.”

Mary Dauda, fotografiada aquí después de ser encontrada por el ejército, dijo que planeó su escape con su esposo militante [AFP]

Una de estas mujeres, Aisha Graema, me dijo que no habría salido del bosque si no podía estar con el militante con el que se casó dos años después de ser secuestrada de la escuela de Chibok.

“Hemos estado casados por ocho años,” dijo la madre de tres hijos.

“Primero salí del bosque y luego él me siguió. Allí en el bosque, no teníamos parientes, no había hermano, no había hermana, por eso decidimos salir.

“Él terminó la desradicalización antes de que se nos permitiera quedarnos juntos. El gobierno nos recibió bien, nos dio comida, refugio, todo.”

Otra niña de Chibok, Mary Dauda, me explicó que no habría podido escapar de Sambisa sin su esposo, quien la ayudó a escapar del escondite de los militantes.

“Habíamos acordado que él se reuniría conmigo después y se presentaría al gobernador para la rehabilitación,” dijo la joven de 27 años.

El Campamento de Peregrinación en Bulumkutu es el principal campamento de rehabilitación para antiguos combatientes de Boko Haram y sus cautivos a largo plazo, donde son llevados directamente después de su rescate.

Después de pasar semanas de rehabilitación allí, los hombres son reintegrados en la sociedad bajo el actual programa de amnistía del gobierno para miembros arrepentidos de Boko Haram. Hasta ahora se han procesado alrededor de 160,000 personas, según el Sr. Zulum.

“Son ellas quienes insistieron en que sin sus esposos no se quedarán en Maiduguri”, Fuente: Zuwaira Gambo, Descripción de la fuente: Comisionada de Asuntos de la Mujer y Desarrollo Social del estado de Borno, Imagen: Zuwaira Gambo

El bienestar de las 20 niñas de Chibok más recientemente liberadas está bajo la responsabilidad de Zuwaira Gambo, la comisionada de asuntos de la mujer y desarrollo social del estado de Borno, quien insiste en que las mujeres no fueron de ninguna manera obligadas a quedarse con sus esposos.

“Ellas son las que insistieron en que sin sus maridos no se quedarán en Maiduguri,” dijo la Sra. Gambo.

“Les pregunté: ‘¿Cómo puedes querer quedarte con este hombre que destruyó tu vida?’ y me dijeron: ‘No lo entenderás.'”

En lugar de permitir que las parejas regresen al bosque, dijo que las autoridades buscaron un camino diferente.

Las 20 mujeres – junto con 31 niños – fueron trasladadas a una instalación segura en una zona próspera de Maiduguri. Siete están con sus esposos de Boko Haram; algunas de las otras están comprometidas con antiguos combatientes que conocieron mientras estaban en Bulumkutu.

Se ofrece formación a las mujeres en habilidades como la costura y la alfabetización informática.

Comparten una gran mansión, rodeada de extensos terrenos donde se reúnen en esteras bajo los árboles para charlar mientras sus hijos juegan en la arena.

Las mujeres liberadas recientemente comparten una casa grande en Maiduguri y a menudo se reúnen afuera para socializar, junto con sus hijos [Yakubu Nkeki]

A cada pareja se le proporciona su propia habitación.

Las niñas de Chibok liberadas no están solas en querer quedarse con sus esposos de Boko Haram.

Una joven de 16 años me dijo en 2016 que si hubiera tenido un arma, habría disparado a los soldados que vinieron a rescatarla de su cautiverio.

Los expertos atribuyen esto a varios factores, incluido el sentido de pertenencia fomentado por ser parte del grupo insurgente, la adoctrinación en sus creencias extremistas, el desarrollo de vínculos románticos con el tiempo y la formación de lazos familiares, especialmente cuando tienen hijos juntos.

Además, actos de bondad y cuidado, como regalarles cosas, por parte de los captores pueden contribuir a estos sentimientos.

“Estas personas se tomaron el tiempo de convencerles de que lo que habían conocido antes era el camino equivocado,” dijo Fatima Akilu, una psicóloga que ha trabajado con muchos cautivos liberados en sus años formativos.

La escuela secundaria en Chibok fue destruida por los militantes en la fatídica noche del 14 de abril de 2014 [AFP]

Pero la situación de las niñas de Chibok sobresale por el apoyo activo del gobierno para que ellas y sus esposos permanezcan juntos.

El gobernador Zulum cree que esto alentará a aquellos que aún se encuentran en Sambisa a salir de su escondite.

El presidente de la Asociación de Padres de las Niñas Desaparecidas de Chibok dice que se encuentra dividido entre las quejas de los padres y los derechos de las jóvenes.

“Las niñas me dijeron que no pueden estar sin sus esposos,” me dijo el Sr. Nkeki.

“Yo mismo soy un luchador por la libertad y quiero que estén libres del Bosque de Sambisa independientemente de la situación en la que se encuentren cuando salgan, ya sea musulmanas, casadas o no.”

Relató que fue convocado con urgencia a la casa de la infancia de Saratu Dauda, una de las niñas de Chibok recientemente rescatada, el año pasado durante una acalorada discusión entre ella y sus padres sobre su decisión de permanecer casada con su antiguo captor.

“Dijeron: ‘Ven y escucha lo que esta chica está diciendo. Ustedes pedían que fueran liberadas, pero miren cómo se están comportando’. Les dije que no era culpa suya, que tenían que tener paciencia.”

Aisha Muhammed-Oyebode del grupo activista Bring Back Our Girls y jefa de la Fundación Murtala Muhammed, que apoya tanto a los padres como a las niñas liberadas, cree que problemas como estos podrían haberse evitado si el gobierno hubiera estado mejor preparado con planes integrales para las niñas tras su liberación.

La campaña Bring Back Our Girls atrajo atención global [Reuters]

“No tener una estructura en torno a este tipo de situaciones es lo que está causando este tipo de caos,” dijo.

Después de la explosiva discusión familiar, la Sra. Dauda acortó su visita a Chibok y regresó a Maiduguri. Su padre está tan molesto que ha decidido no participar más en la asociación de padres ni en eventos conmemorativos del aniversario de los secuestros este año.

Esto incluye la reunión anual de padres de todas las escolares secuestradas, tanto liberadas como desaparecidas, celebrada en las instalaciones de la escuela.

La Sra. Yama también está distanciada de su familia. Siempre que intentan comunicarse con ella, su esposo responde su teléfono en su lugar.

La joven de 29 años se ha negado a responder a mis preguntas sobre la situación, diciéndome que su relación con sus padres no es asunto de nadie y cuánto feliz está de que su secuestro la llevó a encontrar la “verdadera religión”.

Su padre claramente angustiado dijo: “Ella no quiere tener nada que ver con nosotros en absoluto.”

Mapa

Adaobi Tricia Nwaubani es una periodista nigeriana independiente y novelista con sede en Abuja y Londres.

