Brasil, afectado por inundaciones, se prepara para más caos con fuertes lluvias por venir y cerca de 2 millones de personas afectadas.

Personas en el sur de Brasil, ya afectadas por inundaciones mortales, están preparándose para más interrupciones ya que meteorólogos advirtieron de 12 horas seguidas de lluvia intensa el viernes y más durante el fin de semana.

El número de muertos en las inundaciones que han arrasado partes del estado sureño de Rio Grande do Sul ha llegado a 113, dijo la agencia de defensa civil del estado, a medida que aguaceros implacables barren la región y se extienden a partes de Uruguay vecino.

Los oficiales están instando a aquellos que han sido rescatados de las inundaciones a no regresar a sus hogares.

Se espera que la lluvia intensa golpee partes del centro y este del estado de viernes a domingo, con algunas zonas esperando 150 mm durante ese tiempo, dijo el instituto meteorológico nacional INMET. Al norte de la capital del estado, Porto Alegre, se espera que caigan 100 milímetros de lluvia en 24 horas.

“Es importante destacar que los volúmenes pronosticados de lluvia pueden causar nuevas interrupciones en áreas que ya han sido afectadas previamente”, decía un comunicado de INMET.

Las tormentas han afectado a más de 1.9 millones de personas en Brasil y desplazado a cientos de miles, muchos de los cuales están alojados en refugios temporales. Más de 140 personas siguen desaparecidas.

Escenas del devastador evento climático han sido transmitidas por todo el mundo, incluyendo imágenes de video de un caballo que tuvo que ser rescatado después de quedar varado durante varios días en un techo.

El animal fue rescatado el jueves por miembros del ejército de Sao Paulo. Según la agencia estatal Agencia Brasil, el caballo, que ha sido bautizado en las redes sociales como Caramelo, fue sedado antes de ser colocado en un bote como parte del rescate.

Había estado atrapado en el techo durante cuatro días rodeado de agua de inundación en el municipio de Canoas en el estado brasileño de Rio Grande do Sul.