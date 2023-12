Como ver ‘Una Navidad con Charlie Brown’ gratis en Apple TV+

La temporada navideña está aquí y hay muchas formas de entrar en el espíritu de la temporada. Una forma es ver un especial de Navidad en la televisión, y uno de los mejores es “A Charlie Brown Christmas”. Durante décadas, se emitió en la televisión abierta, pero ya no es así, ahora es exclusivo de Apple TV+.

Ahora, el hecho de que esta institución esté en un servicio de streaming puede hacer que exclames: “¡Bah! ¡Humbug!” y envíes a Apple una media llena de carbón, pero detente, toma un poco de ponche de huevo y relájate, sí, estoy hablando de ti, tío Fred. Apple está haciendo “A Charlie Brown Christmas” disponible para que cualquiera lo vea gratis, por tiempo limitado. Sin embargo, si eres suscriptor de Apple TV+, puedes verlo en cualquier momento.

Cómo ver ‘A Charlie Brown Christmas’ gratis en Apple TV+

El 16 y 17 de diciembre, cualquier persona con un ID de Apple puede ver “A Charlie Brown Christmas”. Cualquier persona que posea un dispositivo Apple tiene un ID de Apple, pero si no lo tienes, los ID de Apple son gratuitos y no necesitas una tarjeta de crédito para registrarte. Una vez que te hayas registrado, puedes verlo de varias maneras:

A través de la aplicación de TV en un iPhone, iPad o Mac.

En televisores inteligentes con la aplicación Apple TV.

En la web en tv.apple.com.

En un dispositivo Apple TV.

Apple tiene todos los especiales clásicos de Peanuts para la temporada navideña que solían emitirse en la televisión abierta. Queda un especial de vacaciones más para la temporada, “Feliz Año Nuevo, Charlie Brown”, pero parece poco probable que se haga disponible de forma gratuita.

En caso de que te los hayas perdido y tu temporada de vacaciones no esté completa sin verlos, puedes ver “It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown” y “A Charlie Brown Thanksgiving” en Apple TV+: pero ya no son gratuitos. Necesitas tener una suscripción a Apple TV+.

Hace años, Apple adquirió los derechos de la serie de dibujos animados Peanuts que protagonizan Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy y otros personajes memorables. Desde entonces, Apple ha transmitido nuevos programas de Peanuts como “The Snoopy Show” y “Snoopy in Space”, y nuevas películas, incluyendo Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10, Lucy’s School y It’s the Small Things, Charlie Brown.

El servicio de transmisión de televisión por suscripción de Apple TV+ cuesta $9.99/£8.99 al mes. Apple TV+ también está incluido en los paquetes de suscripción Apple One, que incluyen otros servicios de Apple, como Apple Music, Apple News+ y hasta 2TB de almacenamiento en iCloud. Los paquetes Apple One tienen un precio entre $19.95/£18.95 y $37.95/£36.95 al mes. Sin embargo, hay formas de obtener Apple TV+ gratis; ver: Todas las formas de obtener Apple TV+ gratis

Para obtener más información sobre Apple TV+, lee nuestras Preguntas frecuentes sobre Apple TV+. También tenemos una lista detallada de los programas actuales y futuros de Apple TV+.