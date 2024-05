Cómo podrían reaccionar las acciones al informe de inflación del miércoles.

La inflación es la palabra de la semana, y Wall Street está listo para recibir su próximo conjunto de datos el miércoles. La lectura del índice de precios al consumidor de abril está prevista para su lanzamiento a las 8:30 a.m. ET. Los economistas encuestados por Dow Jones esperan que el IPC, una medida de lo que los consumidores pagan por bienes y servicios, haya aumentado un 0,4% mes a mes y un 3,4% interanual. Se espera que el CPI central, que elimina los precios volátiles de los alimentos y la energía, haya aumentado un 0,3% respecto al mes anterior y un 3,6% respecto al período del año anterior. El IPC es una métrica de inflación ampliamente seguida que podría enviar ondas a través de los mercados financieros. Los traders de JPMorgan analizaron cómo esperan que reaccionen las acciones al informe del miércoles, con un enfoque en el CPI central mes a mes, basado en seis escenarios diferentes: 40% de probabilidad: la lectura aumenta de 0,3% a 0,35%: Este es el resultado más probable, según los traders de JPMorgan. Pero “para decir lo obvio, cuanto más cerca esté la impresión del límite inferior, más fuerte será la reacción positiva especialmente si vemos una impresión inferior al 0,30% que se redondea al 0,3%,” dijeron los traders. El S & P 500 podría moverse entre una pérdida del 0,5% y una ganancia del 1%. 30% de probabilidad: el CPI central aumenta de 0,35% a 0,4%: El S & P 500 caería un 0,5% a un 1,25% bajo este resultado, a pesar de que dicho informe no cambiaría la valoración de los inversores en un “trayecto desinflacionario para 24H2.” 10% de probabilidad: la inflacion core aumenta más de 0,4%: El S & P 500 caería un 1,75% a un 2,5% bajo un informe tan caliente, predicen los traders de JPMorgan. “Busca una venta en todos los activos de riesgo y los inversores pueden encontrar refugio en las jugadas de materias primas con Defensas superando en la caída,” dijeron. 10% de probabilidad: la lectura aumenta entre 0,25% y 0,3%: Este resultado sería posible si la inflación de vivienda se aligera, dijeron los traders de JPMorgan. “Esta cola positiva podría desencadenar una rotación importante dentro de las acciones y podría parecerse mucho a Nov/Dic 2023, que fue un ‘Rally de Todo’ con [acciones de pequeña y mediana capitalización] superando,” dijeron. El S & P 500 se dispararía un 1% a un 1,5% bajo este resultado. 7,5% de probabilidad: el CPI central aumenta de 0,2% a 0,25%: Una disminución en el aumento de los costos de la vivienda junto con precios más bajos de bienes core podría hacer posible este resultado. También enviaría al S & P 500 al alza un 1,5% a un 2%, dijeron los traders de JPMorgan. 2,5% de probabilidad: la inflación central aumenta menos del 0,2%: Bajo este escenario menos probable, el S & P 500 se dispararía un 2% a un 2,5% y podría llevar a los inversores a una vez más valorar un recorte de tasas en junio, dijeron los traders de JPMorgan. El informe llega después de que la Oficina de Estadísticas Laborales informara que los precios al productor, que miden lo que los mayoristas pagan por materias primas, aumentaron un 0,5% en abril. Los economistas esperaban un aumento del 0,3%, según Dow Jones.