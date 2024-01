Como Puede Responder Biden al Ataque de Drones que Mató a Tres Soldados Estadounidenses

Incluso antes del ataque con drones que mató a tres miembros del servicio de EE. UU. en Jordania el domingo, la administración Biden estaba planeando un momento como este, debatiendo cómo podría contraatacar de maneras que disuadirían a las fuerzas de los proxy de Irán y enviarían un mensaje de que Teherán no lo pasaría por alto. Pero las opciones van desde las insatisfactorias hasta las muy riesgosas.

El señor Biden podría ordenar ataques a las fuerzas de los proxy, una escalada importante de los ataques de cachiporra que ha realizado en las últimas semanas en Siria, Irak y Yemen. Hasta el momento, esos ataques han golpeado las capacidades de los grupos respaldados por Irán que han llevado a cabo más de 160 ataques. Pero han fallado, como señaló el propio Biden hace 10 días, en disuadir a esos grupos.

El señor Biden podría optar por ir tras los suministradores iraníes de drones y misiles, quizás incluso dentro del territorio iraní, lo que conlleva un riesgo mucho más alto. Sus primeros objetivos bien podrían ser miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, muchos de los cuales están basados en Siria e Irak. Dependiendo de cómo se realicen estos ataques, podría abrir otro frente en la guerra, con un adversario mucho más poderoso, y provocar que Teherán acelere su programa nuclear. En resumen, forzaría al señor Biden a hacer todo lo que ha estado intentando evitar hasta ahora.

Hay opciones intermedias, dicen los funcionarios, y los ataques podrían combinarse con mensajes a través de canales paralelos a los iraníes para que absorban el golpe y no escalen. Tal señalización ha tenido éxito antes, incluso después del asesinato ordenado por los estadounidenses de Qasem Soleimani, el jefe de su poderosa Fuerza Quds, en 2020. Entonces, como ahora, había temores de una guerra total en Oriente Medio que enfrentaría a Estados Unidos y sus aliados contra Irán y sus proxies. Ambos lados retrocedieron.

Pero la combinación de presiones políticas, cálculos militares y fragilidad regional es muy diferente hoy en día que hace cuatro años, a pesar de que las pruebas sugieren que Irán tampoco quiere involucrarse directamente en la guerra, especialmente cuando su propia economía es débil.

“No hay opciones buenas, pero las muertes y heridas de tantos soldados de EE. UU. y SEAL exigen una respuesta firme”, dijo James G. Stavridis, el almirante retirado de la Armada que ahora trabaja para The Carlyle Group, una firma global de inversión.

“Una campaña aérea de varios días contra todos los proxies, combinada con una ‘advertencia de última oportunidad’ a Irán, es justificada”, dijo. “El Pentágono debería estar creando opciones que vayan directamente contra las instalaciones de producción de armas iraníes, activos navales y sistemas de inteligencia en caso de que los mullah quieran dar otra vuelta. Un fuerte ciberataque ofensivo sería otra opción viable, ya sea solo o en conjunto con ataques cinéticos”.

Debido a que Irán ha sido un adversario durante tanto tiempo, a lo largo de ocho presidencias, no faltan opciones. Estados Unidos ha identificado las principales fábricas de drones y sus proveedores en el extranjero que están alimentando los ataques rusos en Ucrania y suministrando a Hezbollah, los hutíes y otros grupos proxies. (Aún no está claro si el dron, o drones, que mataron a los estadounidenses en Jordania el domingo eran fabricados por Irán, pero esa era la suposición de los funcionarios estadounidenses).

Las fuerzas estadounidenses han trazado ataques contra sitios de misiles y bases aéreas iraníes en caso de que estallara un conflicto entre Irán e Israel. Incluso hubo una opción de ciberataque detallada contra Irán, con el nombre en código “Nitro Zeus”, para desactivar las defensas aéreas de Irán, sus sistemas de comunicaciones y partes cruciales de su red eléctrica. Ese plan fue archivado en 2015 después de que Irán y otras seis naciones acordaron un acuerdo nuclear. Israel ha practicado con notoriedad incursiones aéreas, simulando ataques al sitio de enriquecimiento nuclear de Natanz y su sitio alternativo de profundidad subterránea, llamado Fordow.

Pero nadie accionó esos planes por una razón: ni Washington ni Teherán podían ver una forma de salir del ciclo de ataques y contraataques una vez que comenzara un conflicto total. Y si bien los funcionarios de Estados Unidos estaban seguros de que Estados Unidos prevalecería en última instancia, el potencial de daño a los aliados estadounidenses, particularmente a Israel, parecía difícil de imaginar. Incluso el Presidente Donald J. Trump se retiró de un ataque planeado.

Ninguna de esasconsideraciones se reflejó en los mensajes en las redes sociales y comunicados de prensa emitidos el domingo por los republicanos que han criticado las respuestas del señor Biden hasta ahora como demasiado calculadas. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell de Kentucky, pidió “costos paralizantes” para Irán, “no solo para los principales proxies terroristas, sino también para sus patrocinadores iraníes que llevan la sangre estadounidense como un distintivo de honor”. El senador John Cornyn, el republicano de Texas, exigió ataques contra el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, su élite militar, y los guardianes del programa nuclear.

“¿Es hora de matar a otro general iraní, tal vez?” escribió en las redes sociales el representante Daniel Crenshaw, también de Texas, el domingo, recordando el ataque contra Soleimani. “Eso podría enviar el mensaje correcto”. El Sr. Crenshaw es un veterano de Irak y Afganistán, donde perdió un ojo en una explosión.

Tales llamados tienen un atractivo político innegable, especialmente al inicio de un año electoral, y nadie fue más vocal que el Sr. Trump, quien no mencionó sus propias dudas sobre matar a iraníes y escalar un conflicto cuando estaba en el cargo. Incluso los propios ayudantes del señor Biden reconocen que todo lo que han estado haciendo hasta ahora para “restaurar la disuasión”, para usar la frase militar sobre su esfuerzo, ha fallado en el objetivo.

Pero todavía no está claro a quién, exactamente, el señor Biden apunta a disuadir. Los funcionarios de inteligencia estadounidenses dicen que si bien Irán proporciona armas, financiamiento y a veces inteligencia a sus grupos de proxy, no hay evidencia de que dicte los disparos, lo que significa que puede que no haya sabido de antemano sobre el ataque en Jordania.

Las milicias respaldadas por Irán que se hacen llamar el Eje de la Resistencia se atribuyeron la responsabilidad del ataque al puesto en Jordania, diciendo que era una “continuación de nuestro enfoque de resistir a las fuerzas estadounidenses de ocupación en Iraq y la región”. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanaani, dijo en una conferencia de prensa en Teherán el lunes que las milicias “no reciben órdenes” de Irán y actúan de forma independiente.

Es un argumento conveniente, uno que preserva cierto sentido de negación plausible para Teherán. Pero la rapidez con la que Irán intentó distanciarse del ataque, en lugar de abrazarlo, subrayó que el inconveniente del uso de proxies es el mismo que el beneficio: a Teherán se le culpará por todo lo que hagan las milicias, incluso actos que los iraníes crean que son demasiado provocativos.

“Este es el riesgo inherente en la estrategia de guerra de proxy de Irán”, dijo Ray Takeyh, experto en Irán en el Consejo de Relaciones Exteriores. “Ha tenido un éxito brillante, pero solo si la represalia se enfoca en los proxy y no en el territorio propio de Irán. Ahora hay un riesgo real de que las cosas se salgan aún más de control en la región”.

El señor Biden se está quedando sin opciones intermedias. Las sanciones se han agotado; apenas hay un sector de la economía iraní que Estados Unidos y Europa no estén castigando ya, y China sigue comprando petróleo iraní. Podría aprobar “paquetes de ataques” contra una variedad de proxies, pero eso animaría a algunos de ellos y les daría el estatus que anhelan como enemigos legítimos de Estados Unidos.

Y, siguiendo la sugerencia del Almirante Stavridis, podría buscar ciberataques, formas más sigilosas y negables de hacer un punto. Pero la lección de la última década de conflicto cibernético con Irán, en ambas direcciones, es que parece más fácil en las películas que en la realidad. Obtener acceso a redes críticas es difícil, y tener un impacto duradero es aún más difícil. El ciberataque más famoso de Estados Unidos e Israel contra Irán, dirigido a sus centrifugadoras nucleares hace 15 años, ralentizó el programa nuclear durante uno o dos años pero no lo dejó fuera de servicio.

Y ese es el desafío del Sr. Biden ahora: en medio de una elección, con dos guerras en marcha, tiene que cerrar el patrocinio de Irán a los ataques contra estadounidenses, sin iniciar otra guerra.