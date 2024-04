Un terremoto en Marruecos mató a miles. Pero los sobrevivientes que marcan el Ramadán dicen que no sacudió su fe.

AMIZMIZ, Marruecos (AP) — Un terremoto meses atrás dejó partes de su hogar agrietadas y desmoronadas, pero Fatima Barri sintió que estaba mal pasar el mes sagrado del Ramadán en una tienda de campaña.

Agradecida por haber sido salvada del terremoto de magnitud 6.8 que mató a miles a su alrededor en las montañas del Atlas de Marruecos, se mantuvo en su casa dañada y cocinó las comidas tradicionales para romper el ayuno diario. Se sentía lo suficientemente segura, hasta que hace dos semanas un temblor de magnitud 3.3 sacudió la zona.

Estaba aterrorizada, pero se quedó.

“Es mi casa. No tengo a donde ir”, dijo encogiéndose de hombros la madre de tres hijos de 57 años.

Como muchos de sus vecinos, está cansada de esperar a que la vida vuelva a la normalidad. Durante meses después del terremoto que mató a casi 3,000 marroquíes en septiembre, Barri estuvo en una tienda calurosa y sofocante proporcionada por el gobierno.

Para el Ramadán, ella y otros honraron sus tradiciones entre los escombros, cocinando tagine en ollas de barro e haciendo pan y té en sus estufas. El miércoles, al comenzar el Eid al-Fitr, el estado de ánimo festivo para muchos marroquíes vacilaba entre la alegría y la desesperanza.

Durante el mes de reflexión, Barri apreció las reuniones familiares y comunitarias, así como los pequeños placeres como la menta y la verbena que replantó en cubetas cerca de los escombros en su techo.

Su comunidad de Amizmiz es una de las ciudades más grandes sacudidas por el terremoto. Muchas personas que habían prometido quedarse y reconstruir tales comunidades desde entonces se han mudado a ciudades más grandes.

Para Marruecos, la tarea de reconstruir es desalentadora. El gobierno estima que más de 300,000 personas resultaron afectadas por el terremoto en Marrakech y las cinco provincias de montaña más afectadas, donde residen más de 4.2 millones de personas. Hay planes para reconstruir escuelas, carreteras y hospitales y ayudar a los agricultores que perdieron sus rebaños.

El gobierno ha dicho que está comprometido a devolver a las personas a sus hogares y espera que la reconstrucción traiga nuevas oportunidades de desarrollo a una región que durante mucho tiempo ha carecido de la infraestructura de los núcleos turísticos y ciudades costeras de Marruecos.

Pero en el terreno, hay frustración.

Las cuadrillas de construcción trabajando para restaurar edificios de varios pisos para asociaciones comunitarias están molestas porque no han recibido más orientación del gobierno sobre cómo construir para futuros terremotos. Sin capacitación, están apilando bloques de cemento y yeso en los restos de construcciones de varios pisos.

Un mes después del desastre, manifestantes enojados con las autoridades locales y sospechosos de corrupción marcharon por el pueblo exigiendo la ayuda prometida por el gobierno.

A finales de enero, una comisión gubernamental de reconstrucción dijo que casi 58,000 familias habían recibido una ayuda mensual de 2,500 dirhams — o $250 — y más de 20,000 hogares habían recibido un pago inicial de asistencia para la reconstrucción.

En total, las autoridades han dicho que la reconstrucción costará 120 mil millones de dirhams ($12 mil millones) y llevará unos cinco años. Se ha ofrecido ayuda internacional, incluido un préstamo de $1.3 mil millones del Fondo Monetario Internacional.

En Amizmiz, algunos residentes dijeron que estaban sobreviviendo con las ayudas mensuales y esperando una suma más grande prometida para la reconstrucción. Muchos dijeron a The Associated Press que no habían recibido nada en absoluto.

El mes pasado, el Instituto Marroquí de Análisis de Políticas publicó datos de una encuesta realizada de octubre a diciembre en la que solo el 11% de las personas directamente afectadas por el terremoto dijeron haber recibido apoyo del gobierno.

Las áreas más difíciles de alcanzar han enfrentado más desafíos.

En algunos pueblos, el gobierno ha utilizado láminas de metal y concreto para construir viviendas temporales de estilo barraquero. En Amizmiz solo hay carpas.

La comunidad se enorgullece de unirse para ayudarse mutuamente. Una asociación comunitaria, Alyatim, organizó cenas nocturnas sirviendo a hasta 250 personas rompiendo sus ayunos de Ramadán.

“La ayuda solo llega de las asociaciones. No llega ayuda del gobierno”, dijo Abdelaziz Smina, un herrero de 50 años.

Smina dijo que las autoridades locales le dijeron que su casa de concreto agrietado —actualmente sostenida por puntales de madera—no estaba suficientemente dañada para calificar para recibir ayuda. Sus vecinos aún no han recibido fondos de asistencia para permitirles comprarle puertas de metal para sus propias reconstrucciones.

Pero Smina y su familia han visto el Ramadán como una oportunidad para reafirmar su fe frente al desastre.

“Todo depende de Dios”, añadió.