Cómo pagar por la transición verde

En el condado de Falls, a unos 30 minutos en coche de Waco, en el corazón de Texas, la empresa de energía limpia Avangrid está construyendo su proyecto solar más grande hasta la fecha.

Se espera que el proyecto solar True North, con una capacidad de 321 megavatios, equivalente a la energía suficiente para abastecer de electricidad a más de 55,000 hogares estadounidenses, se complete a principios del próximo año.

True North, al igual que varios otros proyectos de Avangrid, es beneficiario de la Ley de Reducción de la Inflación, la principal legislación de los Estados Unidos para impulsar las inversiones verdes al proporcionar subsidios, subvenciones y créditos fiscales a proyectos y empresas que sean respetuosos con el clima.

Pero el mundo necesita muchos más proyectos como True North si quiere alcanzar sus objetivos climáticos. La Asociación Internacional de Energías Renovables estima que se necesita construir un promedio de 1,000 gigavatios de capacidad de energía renovable a nivel mundial cada año hasta 2030, lo que equivale a más de 3,000 proyectos del tamaño de True North.

Además, los edificios tendrán que ser más eficientes energéticamente, la infraestructura de todo tipo deberá adaptarse para hacer frente a los efectos del cambio climático, y los entornos naturales deberán ser restaurados y fortalecidos.

El costo será inmenso. Según un informe del año pasado del Climate Policy Initiative, si se quieren limitar los aumentos promedio de la temperatura global de acuerdo con el Acuerdo de París de 2015, la financiación climática a nivel mundial tendrá que aumentar a unos $9 billones al año para 2030, frente a poco menos de $1.3 billones en 2021-22.

Un informe separado publicado en abril encontró que Europa necesitará invertir €800,000 millones en su infraestructura energética para cumplir con los objetivos climáticos de 2030, y un total de €2.5 billones para completar la transición verde para 2050.

El ex candidato presidencial de Estados Unidos, John Kerry, quien renunció a su cargo de enviado especial para el clima de Estados Unidos en marzo, plantea el desafío de alcanzar esto de manera contundente: “No tenemos dinero”, dice.

El octogenario planea ahora dedicarse a las finanzas climáticas para prepararse para la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. “Tenemos que implementar de manera más rápida los mecanismos de financiación que realmente impulsarán esta transición al ritmo que necesita ser”, afirma.

Para lograrlo, los gobiernos de todo el mundo están considerando opciones que van desde impuestos sobre la riqueza hasta gravámenes sobre la navegación marítima. Estados Unidos planea financiar la Ley de Reducción de la Inflación recaudando $300,000 millones a lo largo de la década al exigir a las grandes corporaciones que paguen un impuesto mínimo del 15 por ciento sobre sus beneficios, así como a través de un impuesto sobre recompra de acciones, entre otras medidas.

La importancia de aumentar rápidamente el efectivo se ha vuelto aún más evidente después de que casi 200 países acordaran el año pasado “transitar lejos” de los combustibles fósiles para 2050, así como triplicar la capacidad de energía renovable y duplicar la eficiencia energética para 2030.

La gente cruza la calle para asistir a un juego de béisbol durante una ola de calor de 27 días, con temperaturas de 43 °C, en el centro de Phoenix en julio del año pasado © Carlos Barria/Reuters

Una cámara térmica midió una temperatura de superficie de 65 °C en la ciudad, según el Servicio Meteorológico Nacional © Carlos Barria/Reuters

El problema se ha vuelto tan importante que la COP29 de este año, que se llevará a cabo en Bakú, Azerbaiyán, en noviembre, ya ha sido apodada la COP financiera. Gran parte de la discusión se centra en acordar un objetivo global para la financiación climática destinado a ayudar a las naciones más pobres a transformar y adaptar sus economías. Pero las naciones más ricas también están lidiando con el costo de la transición.

En el mundo industrializado, se espera que el sector privado tenga un papel destacado en financiar muchos aspectos del paso a una economía más verde, pero los contribuyentes también tendrán que asumir parte de la factura.

La Agencia Internacional de la Energía estima que el sector público tendrá que desembolsar aproximadamente el 30 por ciento de la financiación climática global necesaria, mientras que el 70 por ciento provendrá del sector privado. Se espera que los gobiernos jueguen un papel clave en la financiación de infraestructuras cruciales para la transición verde, como las redes eléctricas, así como en la adaptación de las economías al cambio climático, por ejemplo, construyendo muros costeros o defensas contra inundaciones.

Para poder financiar esto, los gobiernos tendrán que asegurarse de disponer de una “amplia gama de palancas”, según Kate Levick, directora asociada de finanzas sostenibles en la consultoría climática E3G, desde impuestos hasta instrumentos financieros como los créditos de carbono.

Pero los políticos están cada vez más preocupados por cargar a los consumidores en un momento en el que muchos están luchando con una crisis de costos de vida. Otros se han sentido desalentados por una reacción en contra de medidas verdes y la politización del cambio climático.

“Todos luchamos por encontrar las mejores formas de atravesar la transición verde”, dice Dan Jørgensen, ministro de cooperación para el desarrollo y política climática global de Dinamarca. “Estamos tratando con un desafío muy complejo”.

Paul Kenny conoce de primera mano el equilibrio necesario cuando se trata de finanzas climáticas.

Ingeniero colegiado que dirigió una organización sin fines de lucro de energía con un negocio de renovación, Kenny es ahora asesor del ministro del clima de Irlanda y estuvo estrechamente involucrado en los cambios en el impuesto al carbono del país, que pone un precio sobre los combustibles fósiles.

A pesar de que unos 40 países han introducido algún tipo de mecanismo de fijación de precios del carbono, los ingresos generados a menudo se utilizan para gastos gubernamentales generales en lugar de estar dedicados a esfuerzos climáticos.

Pero en 2021, Irlanda dijo que aumentaría progresivamente su impuesto al carbono a €100 por tonelada de dióxido de carbono emitida para 2030 y destinó los ingresos adicionales a financiar inversiones relacionadas con el clima y prevenir la pobreza energética.

“Fue difícil de hacer porque estás aumentando el precio de los combustibles fósiles. Es un aumento de precio y eso es difícil de hacer porque los políticos populistas hablan sobre el costo pero no sobre el valor”, dice Kenny.

Además de brindar apoyo a las familias de bajos ingresos que luchan contra el aumento de las facturas de combustible, el 55 por ciento de los ingresos adicionales generados por el impuesto se destinó a la renovación de hogares. Esto incluye la actualización de viviendas sociales de bajos ingresos con nuevas bombas de calor, aislamiento y ventanas, así como otorgar subvenciones a familias más ricas para mejorar la eficiencia energética. Según Kenny, se renovaron 50,000 casas el año pasado.

Él argumenta que el plan de gastar una gran parte de los ingresos en renovaciones brinda certeza a las empresas, como instaladores de bombas de calor. “Tienes un crecimiento futuro incorporado. Permite que la industria de la renovación madure y crezca”, dice. “Es la aburrida certeza que necesitas”.

Muchos otros países también están considerando nuevos impuestos. En el Reino Unido, el Partido Laborista ha propuesto que su llamado plan de prosperidad verde sería financiado con un impuesto extraordinario sobre las gigantes del petróleo y el gas.

Delegados posan para una foto grupal durante la cumbre climática COP28 en Dubái en diciembre del año pasado. En la reunión, países como Francia, Kenia y Barbados lanzaron un grupo de trabajo para analizar cómo se podrían utilizar “fuentes de financiación innovadoras” para apoyar la acción climática © Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images

Un “impuesto de extracción” suplementario sobre las principales empresas de combustibles fósiles en los países más ricos del mundo podría recaudar $720,000 millones para 2030, según un informe publicado en abril, respaldado por grupos ambientales y organizaciones sin fines de lucro, incluidos Greenpeace y Stamp Out Poverty.

Otros están considerando impuestos turísticos. Este año, el gobernador de Hawái, Josh Green, propuso un impuesto turístico, en forma de una tarifa de check-in de hotel de $25, para ayudar al estado a enfrentar el impacto del cambio climático. El año pasado, más de 100 personas murieron en incendios forestales, alimentados por un clima cambiante, en la isla de Maui.

En Barcelona, que actualmente está experimentando una emergencia por sequía, el Ayuntamiento ha asignado €100 millones del impuesto turístico del popular destino vacacional para instalar bombas de calor y paneles solares en escuelas estatales.

Pero los gobiernos se están apresurando a encontrar otras opciones. En la COP28, países como Francia, Kenia y Barbados lanzaron el grupo de trabajo para examinar cómo se podrían utilizar “fuentes de financiación innovadoras”, como los gravámenes sobre la navegación y la aviación, para financiar la acción climática. Se espera que las diversas tasas y gravámenes en investigación puedan generar $2.2 billones al año, según dijo el grupo de trabajo.

Laurence Tubiana, la economista francesa que fue una de las principales arquitectas del Acuerdo de París de 2015, está copresidiendo el grupo de trabajo. Ella dice que un acuerdo mundial sobre muchos de estos impuestos sería difícil, pero la idea es presentar “varias opciones respaldadas por varios países” para la COP30, que se celebrará en 2025.

Otros países están respaldando los esfuerzos para eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, con el objetivo de liberar dinero que se utiliza para sostener la industria del petróleo, el carbón y el gas para otros usos. Actualmente, se gastan al menos $7 billones en subsidios directos e indirectos a los combustibles fósiles al año.

“Este dinero se gastaría mucho mejor en abordar el cambio climático”, dice Rob Jetten, viceprimer ministro de los Países Bajos, que lanzó una coalición para eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles en la COP28. Países como Bélgica, Finlandia, Canadá, Dinamarca, España y Costa Rica han respaldado la iniciativa.

Los Países Bajos han comenzado a eliminar €4.8 mil millones de tales subvenciones, dice Jetten. “Al mismo tiempo, sabemos que la mitad de todos los subsidios a los combustibles fósiles están ligados a acuerdos internacionales y, por lo tanto, debemos cooperar con otros países”.

Como muestra de cooperación entre países, ministros de finanzas de más de 90 países se han unido a una coalición destinada a promover la acción climática nacional, especialmente a través de la política fiscal y el uso de fondos públicos.

Un árbol arde durante un incendio forestal en Mandra, Grecia, el año pasado © Louiza Vradi/Reuters

Catherine McKenna, ex ministra del clima de Canadá que desde entonces ha fundado la consultoría Climate and Nature Solutions, dice que los gobiernos se están despertando lentamente a la idea de que abordar el cambio climático ya no es responsabilidad solo de los ministros del clima.

“Necesitas que el primer ministro esté totalmente a bordo, necesitas que toda la alta dirección del sector público esté totalmente a bordo, necesitas que todos los ministros y, lo más importante, necesitas la financiación. Cuando la financiación no está totalmente a bordo, a menudo miran las cosas de manera extremadamente conservadora”, dice.

Ella sostiene que los gobiernos pueden ver los beneficios de los ingresos a corto plazo de los combustibles fósiles, sin ignorar los impactos financieros y de salud a largo plazo del calentamiento global continuo. “La capacidad de comprender el clima de una manera económica más sofisticada está ausente”, agrega.

Anika Heckwolf, analista de políticas que trabaja en acción climática y finanzas internacionales en el Instituto de Investigación Grantham, argumenta que “verdear el gasto gubernamental en general” tendría un impacto mucho mayor que simplemente “encontrar una nueva fuente de dinero”.

Gran parte de la preocupación sobre las finanzas climáticas pasa por alto un punto crucial, según Kingsmill Bond, estratega energético del Instituto Rocky Mountain: hay capital disponible en el mundo industrializado. Simplemente necesita ser empleado de manera efectiva, con un mejor uso del sector privado.

“Este es un problema falso”, dice. “Las sumas involucradas son en realidad bastante limitadas y es absolutamente solucionable. Estás incrementando el gasto en renovables, pero reduciéndolo en la energía antigua”.

En los próximos siete años, el gasto de capital en renovables se duplicará aproximadamente mientras que el gasto de capital en combustibles fósiles se reducirá a la mitad, según una investigación del RMI publicada a principios de este año. Por lo tanto, la disminución del gasto de capital en combustibles fósiles proporcionará alrededor de la mitad del crecimiento en el gasto de capital en renovables, concluyó.

En cambio, Bond argumenta, los gobiernos deben centrarse en la “regulación inteligente”. “Los gobiernos deben establecer las estructuras regulatorias y de fijación de precios clave que permitirán que el dinero fluya. No necesitan gastar mucho capital, pero necesitan dedicar tiempo y hacer el trabajo arduo”, dice.

Señala la estrategia REPowerEU de la UE, que estableció nuevos objetivos vinculantes para la energía renovable, junto con la provisión de subvenciones y préstamos para impulsar el interés del sector privado. Según él, esto ha ayudado a impulsar la implementación récord de energía solar. La UE instaló un récord de 56GW de capacidad solar en 2023, frente a los 40GW añadidos en 2022, según SolarPower Europe.

Un hombre lleva una botella de agua durante una sequía en la Amazonía en el cauce seco del río Paraua en Careiro da Varzea, estado de Amazonas, Brasil, en octubre del año pasado © Bruno Kelly/Reuters

Chile también ha sido efectivo en aprovechar las asociaciones público-privadas, dice. La estrategia de hidrógeno del país sudamericano, por ejemplo, presiona a su sector minero para hacer uso del hidrógeno verde.

Pero para muchos países en desarrollo, la cuestión es menos clara. Si bien todos los países deberán reducir las emisiones de gases de efecto invernadero si el mundo quiere limitar el calentamiento global, muchos de los más pobres están luchando con presupuestos cada vez más ajustados y un sector privado global renuente a invertir en economías emergentes y en desarrollo.

Una investigación publicada al inicio de la COP28 encontró que la financiación climática a nivel mundial se concentra en los países desarrollados y China.

En algunos casos, los países en desarrollo que son ricos en recursos naturales están considerando opciones como los créditos de carbono para generar ingresos. India, Fiji y Egipto están entre los que emiten bonos verdes soberanos, donde los gobiernos emiten bonos similares a los bonos soberanos tradicionales, pero los ingresos se destinan a proyectos verdes.

Una serie de iniciativas, como la Iniciativa de Liderazgo en Finanzas Climáticas, están analizando cómo movilizar mejor la financiación del sector privado, tanto en los países industrializados como en el sur global.

Países