Cómo los años de errores de Israel en relación a Hamas llevaron a un ataque devastador.

Funcionarios israelíes prometieron una investigación exhaustiva sobre lo que salió mal. Incluso antes de esa investigación, está claro que los ataques fueron posibles debido a una serie de fallas en los últimos años, no horas, días o semanas. Un examen del New York Times, basado en docenas de entrevistas con funcionarios israelíes, árabes, europeos y estadounidenses, así como en una revisión de documentos del gobierno israelí y evidencia recolectada desde el ataque del 7 de octubre, muestra que:

Funcionarios de seguridad israelíes pasaron meses tratando de advertirle al Sr. Netanyahu que la agitación política causada por sus políticas internas estaba debilitando la seguridad del país y fortaleciendo a los enemigos de Israel. El primer ministro continuó promoviendo esas políticas. Según funcionarios israelíes, en un día de julio incluso se negó a reunirse con un alto general que había acudido a entregar una advertencia basada en inteligencia clasificada.

Los funcionarios israelíes subestimaron la amenaza planteada por Hamás durante años, y de manera más crítica en los días previos al ataque. La evaluación oficial de los servicios de inteligencia militares israelíes y el Consejo de Seguridad Nacional desde mayo de 2021 fue que Hamás no tenía interés en lanzar un ataque desde Gaza que pudiera provocar una respuesta devastadora de Israel, según cinco personas familiarizadas con las evaluaciones que hablaron bajo condición de anonimato para discutir detalles sensibles. En cambio, la inteligencia israelí evaluó que Hamás estaba tratando de fomentar la violencia contra los israelíes en Cisjordania, que está controlada por su rival, la Autoridad Palestina.

La creencia del Sr. Netanyahu y altos funcionarios de seguridad israelíes de que Irán y Hezbolá, su poderosa fuerza proxy, presentaban la amenaza más grave para Israel desvió la atención y los recursos de la lucha contra Hamás. A fines de septiembre, los altos funcionarios israelíes dijeron a The Times que estaban preocupados de que Israel pudiera ser atacado en las próximas semanas o meses en varios frentes por grupos milicianos respaldados por Irán, pero no mencionaron que Hamás iniciara una guerra con Israel desde la Franja de Gaza.

Las agencias de inteligencia estadounidenses en los últimos años dejaron de recopilar información sobre Hamás y sus planes, creyendo que el grupo era una amenaza regional que Israel estaba gestionando.

En general, la arrogancia entre los políticos y funcionarios de seguridad israelíes los convenció de que la superioridad militar y tecnológica de su país sobre Hamás mantendría al grupo terrorista bajo control.

“Eran capaces de engañar a nuestra recopilación, nuestro análisis, nuestras conclusiones y nuestra comprensión estratégica”, dijo Eyal Hulata, asesor de seguridad nacional de Israel desde 2021 hasta principios de este año, durante una discusión la semana pasada en Washington patrocinada por la Fundación para la Defensa de las Democracias, un think tank. “No creo que haya alguien que estuviera involucrado en los asuntos con Gaza y no debería preguntarse cómo y dónde también fueron parte de este fracaso masivo”, agregó.

Muchos funcionarios de alto rango han aceptado la responsabilidad, pero el Sr. Netanyahu no lo ha hecho. A la 1 a. m. del domingo en Israel, después de que se le solicitara un comentario sobre este artículo, publicó un mensaje en X, anteriormente Twitter, que repetía comentarios que había hecho a The New York Times y culpaba a los servicios militares e de inteligencia por no brindarle ninguna advertencia sobre Hamás.

“Bajo ninguna circunstancia y en ninguna etapa se advirtió al primer ministro Netanyahu de las intenciones belicosas de Hamás”, decía la publicación en hebreo. “Al contrario, la evaluación de todo el aparato de seguridad, incluido el jefe de inteligencia militar y el jefe de Shin Bet, era que Hamás estaba disuadido y buscaba un acuerdo”.

En medio de la controversia resultante, Benny Gantz, miembro de su gabinete de guerra, reprendió públicamente al Sr. Netanyahu, diciendo que “liderazgo significa mostrar responsabilidad” y urgió al primer ministro a retractarse del mensaje. Más tarde fue eliminado y el Sr. Netanyahu se disculpó en otro mensaje.

El Shin Bet prometió una investigación exhaustiva después de la guerra. Las FDI se negaron a hacer comentarios.

La última vez que la creencia colectiva de los israelíes en la seguridad de su país se vio igualmente devastada fue hace 50 años, al comienzo de la Guerra de Yom Kippur, cuando Israel fue sorprendido por un asalto de fuerzas egipcias y sirias. Como eco de ese ataque, Hamás tuvo éxito porque los funcionarios israelíes cometieron muchos de los mismos errores que se cometieron en 1973.

La Guerra de Yom Kippur fue “un ejemplo clásico de cómo la inteligencia falla cuando las comunidades política e de inteligencia crean un círculo vicioso que refuerza sus prejuicios y los ciega ante los cambios en el entorno de amenaza”, escribió Bruce Riedel, ex alto analista del Medio Oriente de la Agencia Central de Inteligencia, en un documento de investigación de 2017 sobre la guerra de 1973.

En una entrevista este mes, el Sr. Riedel dijo que el Sr. Netanyahu estaba cosechando las consecuencias de centrarse en Irán como la amenaza existencial para Israel mientras ignoraba en gran medida a un enemigo en su propio patio trasero.

“El mensaje de Bibi a los israelíes ha sido que la verdadera amenaza es Irán”, dijo, utilizando el apodo del Sr. Netanyahu. “Que con la ocupación de Cisjordania y el asedio de Gaza, la cuestión palestina ya no es una amenaza para la seguridad de Israel. Todas esas suposiciones se rompieron el 7 de octubre”.