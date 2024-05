Un avión de Singapore Airlines se estremeció hacia arriba y hacia abajo durante cinco segundos, revelan datos de la caja negra.

Justo ahora

Thomas Mackintosh, Katy Austin

Investigaciones tempranas sobre la turbulencia grave que golpeó un vuelo de Singapore Airlines el martes pasado revelan que el avión aceleró rápidamente hacia arriba y hacia abajo, y cayó alrededor de 178 pies (54 metros) en 4.6 segundos.

Un pasajero británico murió y docenas más resultaron heridos cuando el vuelo de Londres a Singapur encontró la turbulencia sobre Myanmar y fue desviado a Tailandia.

Los investigadores de Singapur han extraído datos almacenados en el grabador de datos de vuelo y el grabador de voz de la cabina de la aeronave.

Singapore Airlines dijo que estaba cooperando con los investigadores y apoyando a los pasajeros y tripulación afectados, incluyendo con gastos médicos y hospitalarios.

Las conclusiones preliminares de la Oficina de Investigación de Seguridad del Transporte (TSIB) sugieren que hubo aceleraciones rápidas hacia arriba y hacia abajo, causando lesiones a aquellos sin cinturones de seguridad, que se levantaron de sus asientos y cayeron de nuevo.

Reuters

Artículos de comida y bebida, incluidas teteras, fueron fotografiados en el suelo del avión después de encontrarse con turbulencia.

La agencia dijo que el vuelo funcionó con normalidad hasta que probablemente voló sobre una zona de “actividad convectiva en desarrollo” al pasar sobre el sur de Myanmar a 37,000 pies (11,300 metros).

A las 07:49:40 GMT, el avión aceleró rápidamente hacia abajo durante 0.6 segundos, lo que presumiblemente “hizo que los ocupantes que no estaban abrochados se volvieran aire”. Luego aceleró hacia arriba durante cuatro segundos, lo que significa que los que estaban en el aire cayeron de nuevo.

El efecto se asemeja a “poner un huevo dentro de una caja de metal, luego agitar la caja hacia arriba y hacia abajo”, dijo el profesor de aviación Dr. Guy Gratton a la BBC.

“Después de que los pilotos fueran informados por la tripulación de cabina de que había pasajeros heridos en la cabina, se tomó la decisión de desviarse al aeropuerto de Suvarnabhumi, Bangkok, Tailandia”, continuó el informe.

Aproximadamente 17 minutos después del evento de turbulencia, los pilotos pudieron realizar un “descenso controlado desde 37,000 pies”, dijo, agregando que la aeronave no encontró más turbulencias graves durante su desvío a Bangkok.

Los pilotos también solicitaron servicios médicos para encontrarse con la aeronave a su llegada.

TSIB, que opera bajo el Ministerio de Transporte de Singapur, dijo que sus investigaciones estaban en curso.

Había 211 pasajeros y 18 tripulantes a bordo del avión Boeing 777-300ER, según Singapore Airlines.

Geoff Kitchen, de 73 años, murió a causa de un presunto ataque al corazón a bordo, mientras que otros 104 pasajeros fueron llevados al Hospital Samitivej de Bangkok para recibir tratamiento.

Ali Bukhari, de 27 años, que estaba sentado con su esposa Ramiza, dijo a la BBC que el avión entró en “caída libre recta”.

“Fue aterrador. Es como ir en una montaña rusa vertical”, dijo. “Las máscaras de oxígeno salieron, partes del interior del avión resultaron dañadas… Pensé que era por la fuerza de la turbulencia, pero gran parte se debió a que todos los que no tenían puesto el cinturón de seguridad volaron directamente al aire y golpearon el techo.

“Vimos sangre en el techo… Fue un caos total. Mucha gente estaba en el suelo.”

Singapore Airlines dijo que estaba comprometida a apoyar a los miembros de la tripulación y a los pasajeros que estaban a bordo del vuelo del martes.

“Esto incluye cubrir sus gastos médicos y hospitalarios, así como cualquier asistencia adicional que puedan necesitar”, dijo la aerolínea en las redes sociales.

“La seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros y personal son nuestras principales prioridades.

“Apreciamos profundamente la valiosa ayuda proporcionada por los gobiernos de Singapur y Tailandia, así como por nuestros numerosos socios y los equipos médicos de ambos países y de todo el mundo.”

El director del Hospital Samitivej Srinakarin dijo el jueves pasado que inicialmente trataron a seis personas por lesiones en el cráneo y el cerebro, a 22 por lesiones en la columna vertebral y a 13 por lesiones en los huesos, músculos y otras partes.

“Nunca hemos tratado a personas con este tipo de lesiones causadas por la turbulencia”, dijo Adinun Kittiratanapaibool a los reporteros.

Hasta el miércoles, 42 pasajeros que estaban en el vuelo seguían en Bangkok, según Singapore Airlines, de los cuales 26 estaban en el hospital recibiendo tratamiento médico.