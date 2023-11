El watchOS 10 tiene el modo nocturno automático configurado como la función predeterminada. Cambia automáticamente mi Apple Watch Ultra al modo nocturno en entornos oscuros y condiciones de baja iluminación. Recientemente actualicé mi Apple Watch Ultra a watchOS 10. Sé que llego tarde a la fiesta, pero simplemente no había encontrado el tiempo. Imagina mi sorpresa cuando intenté cambiar al modo nocturno girando la corona digital, solo para encontrarme con una colección de widgets.

Me tomó bastante tiempo encontrar la configuración que necesitaba desactivar. Permíteme mostrarte cómo hacerlo.

¿Cómo puedo desactivar el modo nocturno automático en mi Apple Watch Ultra con watchOS 10?

Puedes desactivar el modo nocturno automático en tu Apple Watch Ultra con watchOS 10 ajustando la configuración en el modo personalizado del reloj. Alternativamente, edita la esfera del reloj en la aplicación Watch en tu iPhone y desactiva el modo nocturno. Te guiaré a través del proceso.

Usa el modo personalizado en tu Apple Watch Ultra

En watchOS 10, ya no puedes cambiar entre los modos nocturno y claro a través de la corona digital. Ahora encontrarás esta configuración dentro del modo personalizado. Para desactivar el modo nocturno automático, sigue estos pasos:

Tiempo necesario: 1 minuto

Cómo desactivar el modo nocturno automático en watchOS 10

Presiona y mantén presionada la esfera del reloj para ingresar al modo personalizado.

Deslízate hacia la derecha a través de las opciones hasta llegar a la pestaña de configuración del modo nocturno.

Usa la corona para desplazarte entre On, Off y Auto, y selecciona Off.

¡Et voilà! Acabas de desactivar el modo nocturno en tu Apple Watch Ultra con watchOS 10. Para activarlo nuevamente, mantén presionada la esfera del reloj, haz clic en editar, deslízate hasta la pestaña de modo nocturno y elige On o Auto.

Existe otra forma de desactivar la función de modo nocturno automático en watchOS utilizando la aplicación acompañante del iPhone. Permíteme demostrarte cómo.

Edita la esfera del reloj en la aplicación Watch en el iPhone

Puedes personalizar la esfera del reloj dentro de la aplicación Watch en tu iPhone. Esto también te permite acceder y modificar la configuración del modo nocturno. Para lograrlo:

1. Abre la aplicación Watch en tu iPhone.

2. Selecciona la pestaña “Mi reloj” en la barra de menú inferior.

3. En la sección “Mis esferas”, selecciona una de las esferas compatibles (Wayfinder y Modular Ultra) para abrir la pantalla de edición.

4. En la sección “Modo nocturno”, selecciona Off para desactivar el modo nocturno en tu Apple Watch Ultra.

Puedes seleccionar la opción On para mantener activado el modo nocturno para las esferas Wayfinder y Modular Ultra. Si n puedes encontrar la opción “Modo nocturno”, vuelve a crear la esfera del reloj desde cero. De esta manera, podrás optar por desactivar el modo nocturno durante la configuración. Además, asegúrate de que tu Apple Watch Ultra esté ejecutando la última versión de watchOS.

¿Cómo puedo obtener el modo nocturno automático en mi Apple Watch Series 8?

El modo nocturno actualmente es exclusivo de Apple Watch Ultra 2 y su predecesor. Sin embargo, he descubierto un método para permitir a los propietarios del Series 8 disfrutar de esta función. El mismo truco se puede aplicar a modelos anteriores de Apple Watch, así que no dudes en probarlo.

Para comenzar, asegúrate de tener la aplicación Shortcuts en tu iPhone y dos esferas de reloj, una clara y una oscura. Personaliza la esfera oscura para que se parezca lo más posible a la esfera de modo nocturno del Apple Watch Ultra 2 o su predecesor. Una vez que hayas preparado esto, sigue estos pasos:

1. Abre la aplicación Shortcuts en tu iPhone, selecciona la pestaña “Automatizaciones” y selecciona “Crear automatización personal”.

2. Haz clic en “Hora del día”.

3. Ingresa la hora del día en la que deseas que se active el modo nocturno en tu Apple Watch y configura el horario de repetición como Diario.

4. Haz clic en “Siguiente” y selecciona “Agregar acción”.

5. Cambia a la pestaña “Aplicaciones” y selecciona “Watch”.

6. Haz clic en “Establecer esfera del reloj” en la pantalla siguiente.

7. Selecciona el nombre de la esfera de reloj clara que creaste en “Establecer esfera del reloj activa” y haz clic en “Siguiente”.

8. Desactiva el control deslizante “Preguntar antes de ejecutar” y haz clic en “Hecho” para completar la operación.

Tu Apple Watch no Ultra cambiará ahora a la esfera de reloj clara todas las mañanas a la hora especificada.

Ahora, repasemos estos pasos una vez más para la esfera de reloj oscura. Recuerda seleccionar la hora adecuada y elegir la esfera oscura cuando se te indique. ¡Y listo!

Conclusión

La función de modo nocturno automático se introdujo para mejorar la experiencia del usuario del Apple Watch Ultra 2 y su predecesor, haciéndolos más intuitivos. La función reduce la intensidad de las esferas de reloj Wayfinder y Modular Ultra cuando el sensor de luz ambiental determina que los niveles de luz alrededor del usuario son bajos.

El objetivo principal es proteger los ojos del usuario y reducir la fatiga ocular causada por la exposición a luces brillantes. Este cambio también está en línea con la creciente preocupación del público con respecto a la exposición a la luz azul y su impacto en los ojos. Además, aborda el problema de prolongar la vida útil de la batería del Apple Watch Ultra al reducir eficazmente el brillo de la pantalla.

Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre este cambio. ¿Eres fanático de la función de modo nocturno automático o extrañas el cambio manual a través de la corona digital? También puedes explorar otras funciones nuevas en la versión 10 de watchOS aquí.