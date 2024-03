Cómo Biden podría intentar presionar a Israel para que cambie su estrategia de guerra.

A medida que la administración de Biden choca cada vez más con líderes israelíes sobre la guerra en Gaza, surge la pregunta de si los funcionarios estadounidenses intentarán ejercer alguna forma de presión más fuerte mientras Israel ignora sus ruegos.

Podrían hacerlo, afirman los críticos, para intentar que Israel permita más ayuda humanitaria en Gaza mientras esta se tambalea al borde de la hambruna, para reducir su campaña militar o para abstenerse de invadir la ciudad de Rafah en la Franja de Gaza, donde muchos civiles han huido.

Desde los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre, en los que murieron alrededor de 1,200 israelíes y unos 240 fueron tomados como rehenes, los ataques de Israel han matado a más de 30,000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. El presidente Biden ha intentado influir en el primer ministro Benjamín Netanyahu detrás de bastidores mientras muestra un fuerte apoyo a Israel. Sin embargo, las confrontaciones son inminentes.

Se espera que los funcionarios israelíes se reúnan con sus homólogos estadounidenses la próxima semana en Washington para discutir opiniones opuestas sobre los planes de invadir Rafah. Y un número creciente de antiguos funcionarios estadounidenses dicen que el Sr. Biden debe empezar a ejercer presión para alejar a Israel de lo que llaman su desastrosa guerra.

La administración de Biden ha hablado cada vez más de la crisis humanitaria en Gaza, mencionándola incluso en un borrador de resolución sobre la guerra que presentó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas esta semana. La resolución pedía un “alto el fuego inmediato y sostenido” si Hamás liberaba a todos los rehenes, una reiteración de la posición de la administración, pero con un lenguaje más firme. Rusia y China vetaron la resolución el viernes. Muchas naciones han abogado por un alto el fuego sin condiciones.

El Sr. Biden no sería el primer presidente en usar medidas coercitivas si decide hacerlo. Cuatro administraciones, desde la de Gerald R. Ford hasta la de George H.W. Bush, retuvieron algún tipo de ayuda o acuerdo diplomático o amenazaron firmemente con hacerlo, dijo Martin S. Indyk, enviado especial para las negociaciones entre israelíes y palestinos en la administración de Obama.

“En los últimos años, la disposición a utilizar la relación de ayuda como presión ha disminuido drásticamente”, dijo. “La relación de dependencia está ahí, esperando ser utilizada.”

La presión de Estados Unidos sobre Israel se puede dividir en tres categorías principales. Comenzaremos con la ayuda en armamento, la más significativa.

Envíos de armas

Estados Unidos es, de lejos, el mayor proveedor de ayuda militar a Israel. En 2022, la ayuda ascendió a 3,3 mil millones de dólares. Desde que comenzó la guerra, la administración de Biden ha presionado al Congreso para que apruebe legislación de financiamiento que incluya 14 mil millones de dólares adicionales en ayuda, pero esto se ha estancado principalmente por razones no relacionadas con la guerra.

Israel está agotando gran parte de su munición y necesita los envíos estadounidenses. El gobierno de EE.UU. está trabajando para aprobar nuevos pedidos de armas y ha acelerado los pedidos que estaban en proceso antes de que comenzara la guerra.

Entre octubre y alrededor del 1 de diciembre de 2023, Estados Unidos transfirió aproximadamente 15,000 bombas y 57,000 proyectiles de artillería a Israel, según indicaron funcionarios de EE.UU. a finales del año pasado. Desde el 1 de diciembre hasta la fecha, esos números totales de transferencia han aumentado en alrededor del 15 por ciento, dijo un funcionario de EE.UU.

Se han realizado más de 100 transferencias desde octubre, pero casi todas han ocurrido sin notificar al Congreso debido a lagunas en las normas de divulgación.

En diciembre pasado, el Secretario de Estado Antony J. Blinken invocó dos veces una autoridad de emergencia rara vez utilizada para enviar municiones de tanque y proyectiles de artillería a Israel sin revisión del Congreso. Esas fueron las únicas dos veces que la administración ha dado aviso público de ventas militares de gobierno a gobierno a Israel desde octubre.

Si el Sr. Biden ordenara frenar o detener algunas o la mayoría de las transferencias de armas, los líderes israelíes captarían el mensaje, dijeron funcionarios actuales y anteriores de EE.UU.

El Sr. Biden ha señalado que está al tanto de las preocupaciones. Emitió un memorando en febrero que establece normas de cumplimiento para todos los países que reciben armas de EE.UU., incluido acatar el derecho internacional humanitario, y requirió que los países proporcionen cartas firmadas al Departamento de Estado prometiendo que cumplirán con las reglas.

Algunos defensores del enfoque más duro argumentan que el Sr. Biden debería declarar que Israel está violando una sección de la Ley de Asistencia Extranjera de 1961, que dice que Estados Unidos no puede proporcionar armas u otra ayuda a un país que “prohíba o restrinja, directa o indirectamente, el transporte o la entrega de asistencia humanitaria de Estados Unidos.” Ocho senadores demócratas enviaron una carta al Sr. Biden el 11 de marzo instándolo a hacerlo.

Señalaron que la ley no impide que el gobierno de EE.UU. proporcione suministros defensivos a un país que viole la ley, como misiles interceptores para el Domo de Hierro de Israel.

Josh Paul, un exfuncionario de la Oficina Político-Militar del Departamento de Estado, que supervisa las transferencias de armas, dijo que si el Sr. Biden tomara esta medida, Israel se enfrentaría a una decisión difícil entre continuar su campaña en Gaza o reservar municiones para la disuasión que necesita mantener contra otras fuerzas hostiles, notablemente Hezbolá e Irán.

“La interrupción de algunas armas obligaría a Israel a pensar en cuál es la cosa urgente que necesita para su seguridad nacional — ¿es usar tantas armas como sea posible en Gaza?” dijo el Sr. Paul, quien renunció en octubre en protesta por la política de la administración sobre la guerra.

El Departamento de Estado no ha aprobado una solicitud de Israel de 24,000 rifles de asalto, un pedido que informó The New York Times en noviembre que estaba siendo examinado por algunos legisladores y funcionarios del Departamento de Estado estadounidense debido al potencial de que los rifles alimenten la violencia extremista de los colonos contra los palestinos en Cisjordania.

Muchas transferencias de armas implican sistemas de armas que Israel compró y pagó hace años, y que están a punto de ser entregados pronto, según un exfuncionario estadounidense y un actual funcionario estadounidense. En un momento dado, hay cientos, posiblemente miles, de contratos abiertos para ventas a Israel, dijo el funcionario actual de EE.UU. Los dos estadounidenses argumentaron que podría resultar difícil ralentizar o suspender ventas específicas, y que tales acciones podrían exponer al gobierno de EE.UU. a responsabilidad legal según la ley contractual.

El exfuncionario estadounidense argumentó que detener las transferencias podría enviar un mensaje a Irán y sus aliados de que Estados Unidos estaba dispuesto a abandonar a Israel en un momento de necesidad. Sin embargo, este funcionario no tenía conocimiento de ninguna evaluación formal de inteligencia sobre el efecto de tal acción.

El senador Jack Reed, un demócrata de Rhode Island que preside el Comité de Servicios Armados, dejó en claro esta semana que se oponía a poner condiciones a la ayuda militar a Israel para intentar influir en sus operaciones en Gaza.

“Este no es el momento de hablar sobre condicionamientos”, dijo el Sr. Reed. “Somos aliados de Israel. Ellos son nuestros aliados.”

El escudo diplomático

Estados Unidos ha sido un fuerte aliado de Israel en instituciones internacionales, donde muchos países han expresado su indignación por las víctimas civiles en Gaza.

Esto es especialmente cierto en la ONU. La administración de Biden ha protegido a Israel de condenas diplomáticas y de resoluciones que exigen a Israel detener o suspender inmediatamente su guerra.

Menos apoyo de EE.UU. a Israel abriría al país a denuncias formales más poderosas en la ONU.

Desde que comenzó la guerra, Estados Unidos ha ejercido su poder de veto como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear tres resoluciones del consejo que pedían un alto el fuego inmediato sin condiciones.

Su propia resolución reciente que pedía un alto el fuego ligado a la liberación de todos los rehenes fue bloqueada por Rusia y China el viernes.

Estados Unidos también ha sido un crítico vocal del caso por genocidio presentado contra Israel por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. La corte emitió un fallo interino en enero que pedía a Israel que impidiera que sus fuerzas participaran en actos que violarían la Convención de 1948 sobre Genocidio.

Sanciones

La administración de Biden se ha abstenido de imponer sanciones a funcionarios israelíes, pero podría estar dando más margen para hacerlo. Tales medidas probablemente se dirigirían más a frenar las políticas y acciones de Israel en Cisjordania, donde el gobierno actual ha fomentado la expansión de asentamientos a expensas de los palestinos, que a frenar las operaciones militares en Gaza.

A fines de febrero, el Sr. Blinken anunció que la administración de Biden consideraba que los nuevos asentamientos israelíes en territorios palestinos eran “inconsistentes con el derecho internacional”, una reversión de una política de la administración Trump y un retorno a una evaluación legal de larga data del Departamento de Estado.

El 14 de marzo, el departamento impuso sanciones a tres colonos israelíes en Cisjordania a los que acusó de “violencia extremista” contra los palestinos. La administración de Biden tomó una medida similar contra cuatro israelíes el 1 de febrero.

Las duras sanciones de EE.UU. no han logrado cambiar el comportamiento de líderes en una variedad de países, desde Rusia hasta Irán y Corea del Norte. Pero las sanciones contra funcionarios israelíes, o la amenaza de ellas, podrían tener un mayor efecto porque Israel es un socio de EE.UU., y porque muchos funcionarios israelíes tienen activos y familiares en Estados Unidos y viajan allí con frecuencia.

Farnaz Fassihi contribuyó con reportes desde la ONU.