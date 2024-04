Paddy McGuinness anuncia espectáculos de calentamiento en Darwen y Bury.

El comediante nacido en Bolton y presentador de televisión llevará su gira Nearly There a más de 40 lugares en todo el Reino Unido, comenzando en el King George’s Hall en Blackburn el jueves 24 de octubre.

Pero antes de eso, probará material para la gira con cinco noches en el Darwen Library Theatre y tres en el Bury Met.

Las entradas para los shows Work in Progress saldrán a la venta a las 10 am del viernes.

Paddy, quien se hizo famoso por series como Phoenix Nights y Max and Paddy, se ha convertido en una de las figuras más populares del país, presentando programas como Take Me Out y Top Gear.

Sobre su regreso al stand-up, Paddy dijo: “Han pasado ocho años desde mi última gira ¡y hay muchas cosas de las que reírse! ¡Estoy deseando volver a estar frente a una audiencia en vivo, junto con enfrentar la cultura de cancelación, el cebo para clics y las noticias falsas!”

Los shows de calentamiento Nearly There serán en el Darwen Library Theatre el miércoles 11 de septiembre, viernes 13 de septiembre, jueves 19 de septiembre, sábado 28 de septiembre, miércoles 2 de octubre y miércoles 16 de octubre. Estará en el Bury Met el jueves 12 de septiembre, viernes 20 de septiembre y miércoles 9 de octubre.