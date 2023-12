Comerciantes chinos y puertos marroquíes: Cómo Rusia evade las prohibiciones tecnológicas globales.

Poco después de que Rusia invadió Ucrania el año pasado, los ingenieros de Convex, una empresa rusa de telecomunicaciones, necesitaban encontrar equipo estadounidense para transmitir datos al temido servicio de inteligencia del país. Pero no llegaba equipo después de que las naciones occidentales impusieran nuevas limitaciones comerciales a Rusia.

Los empleados de Convex pronto encontraron una solución. Mientras que Cisco, un proveedor de tecnología de EE. UU., había suspendido las ventas a Rusia el 3 de marzo de 2022, los ingenieros de Convex obtuvieron fácilmente el equipo Cisco que necesitaban a través de un oscuro sitio de comercio electrónico ruso llamado Nag, que había burlado las restricciones comerciales internacionales comprando el equipo estadounidense a través de una red de proveedores en China.

Los ingenieros de Convex luego visitaron las oficinas del Servicio de Seguridad Federal de Rusia, conocido como F.S.B., en Yekaterinburg para instalar el equipo que ayudaría a categorizar y enviar datos a las autoridades.

“Coordine con el F.S.B. la colocación del switch Cisco Catalyst WS-C4948E”, escribió un ingeniero de Convex el 23 de marzo de 2022, según un registro de comunicaciones de la empresa obtenido por el New York Times.

Pasados ​​22 meses desde que comenzó la guerra en Ucrania, Rusia en su mayor parte ha continuado obteniendo la tecnología que necesita para mantener su economía en funcionamiento. Después de que las restricciones a la exportación y los bloqueos corporativos inicialmente ocasionaran interrupciones comerciales, los proveedores rusos encontraron lagunas y desarrollaron soluciones. Casi ninguna pieza de hardware comercial, incluidos equipos de telecomunicaciones básicos, equipos de vigilancia, dispositivos microelectrónicos para computación avanzada y sistemas de armas y drones, ha resultado demasiado difícil de obtener.

Las autoridades y las empresas rusas se han unido para aprovecharse de los fallos en la respuesta global. Han aprovechado redes de intermediarios, incluidos intermediarios en China, y han disfrazado su actividad a través de empresas pantalla, según correos electrónicos del gobierno ruso filtrados, documentos comerciales y registros de conversaciones en línea entre ingenieros rusos obtenidos por el Times.

También se han acercado a países que han adoptado posiciones neutrales en el conflicto, como Marruecos y Turquía, y han utilizado sus puertos para recibir bienes de los centros de fabricación de tecnología globales que luego se colocaron en otros buques con destino a Rusia, en un proceso conocido como transbordo. Los productos tecnológicos prohibidos luego estaban disponibles para su compra en proveedores conocidos y en sitios de comercio electrónico fáciles de usar como Nag.

La flexibilidad ha sido fundamental. En correos electrónicos semanales, los funcionarios de comercio rusos compartieron consejos sobre qué puertos transferirían productos, quién comerciaría en rublos y dónde se repararían los buques con bandera rusa, muestran los documentos. Si un proveedor dejaba de vender, encontraban otro. Si una ruta de envío estaba cortada, nuevas tomaban el relevo.

Los documentos ofrecen un vistazo a una carrera en la que los comerciantes rusos siempre han estado un paso por delante de los esfuerzos liderados por Estados Unidos para bloquearlos. Su éxito muestra lo difícil que resulta detener el movimiento global de tecnología comercial, planteando preguntas sobre la eficacia de las restricciones comerciales occidentales y si las grandes empresas tecnológicas deben controlar mejor los destinos de sus productos, además de si es siquiera posible hacerlo.

Cisco declinó hacer comentarios. Convex no respondió a las solicitudes de comentarios.

Los investigadores gubernamentales infradotados en Estados Unidos y Europa no pueden seguir el paso del a menudo oscuro flujo de mercancías, dijo Elina Ribakova, una economista que ha estudiado la evasión de sanciones en el Instituto Peterson de Economía Internacional de Estados Unidos. Las grandes empresas de tecnología, agregó, deben hacer más para cortar el suministro a Rusia.

“Es un juego de persecución sin fin”, dijo. “Debe haber alarma, especialmente entre los responsables políticos, de que hemos anunciado muchas sanciones y pueden creer que están funcionando, pero en realidad no lo están.”

Una amistad hermosa

A medida que las sanciones contra Rusia entraban en vigor el año pasado, ProSoft, un proveedor de electrónica con sede en Moscú, experimentaba las consecuencias. Los empleados de la empresa, que vende equipos de vigilancia biométrica y tecnología para la industria pesada y la infraestructura crítica, se pusieron en contacto con la misión comercial del gobierno ruso en Marruecos para pedir ayuda, según un correo electrónico revisado por The Times.

“Hace solo una semana, no era difícil enviárnoslos desde proveedores estadounidenses y europeos”, escribió un ejecutivo de ProSoft, refiriéndose a tecnología prohibida que ahora corre el riesgo de empezar a reducir la producción, ya que hay pocos resguardos en el almacén”.

Una hoja de cálculo adjunta al mensaje enumeraba cientos de semiconductores y sensores estadounidenses, europeos y japoneses que ProSoft necesitaba.

En ese momento, la economía rusa estaba absorbiendo los efectos iniciales de las restricciones comerciales. El rublo se desplomó, la inflación y las tasas de interés aumentaron, los bancos rusos quedaron desconectados de grandes partes del sistema financiero global y los oligarcas se quedaron impotentes mientras sus yates eran confiscados.

Pero el dolor no duró mucho tiempo a medida que el presidente Vladimir V. Putin transformaba la economía de Rusia. Funcionarios y ejecutivos rusos se unieron rápidamente para encontrar soluciones. Los leales políticos se beneficiaron a medida que las empresas occidentales huían.

En Marruecos, la oficina de comercio de Rusia, que se encarga de los intereses económicos del país en el extranjero, también ayudó a las empresas rusas a recuperarse. Después de que ProSoft pidió ayuda, los funcionarios comerciales comenzaron a actuar.

“Estamos en contacto constante con el director general” del puerto estatal de Tanger Med de Marruecos, escribió un funcionario ruso en un correo electrónico de abril de 2022. “En el caso de los barcos que entren bajo bandera rusa, no habrá problemas con el mantenimiento”.

Un portavoz de Tanger Med, el cual está conectado al Estrecho de Gibraltar, dijo que el puerto alquila espacio a compañías navieras y no tiene “información ni responsabilidad” sobre los buques que pasan por el complejo. El puerto, que maneja más de ocho millones de contenedores al año y se conecta a 180 puertos internacionales, “no tiene conocimiento” de la mercancía que llama a puertos rusos antes o después de estar en Tanger Med, o del mantenimiento de los buques rusos realizándose, agregó.

Para noviembre de 2022, los funcionarios comerciales rusos en Marruecos presumían que su “apoyo directo” había convertido al país africano en un centro de transbordo de electrónica. Las mercancías de Taiwán, China y otros centros de fabricación se descargaban en Tanger Med y se colocaban en otros buques con destino a Rusia.

“Dada la naturaleza a largo plazo de la cooperación con el socio marroquí, el volumen de suministros podría alcanzar los $10 millones al año”, escribieron los funcionarios sobre su trabajo para ProSoft.