Co-op Live: Fans de Take That enojados porque los asientos del concierto cambian en la mudanza al arena de AO

El grupo pop ha trasladado sus conciertos a finales de este mes de Co-op Live a la AO Arena debido a “problemas técnicos” en el antiguo lugar, lo que ha obligado a varios artistas a posponer sus espectáculos.

Algunos fans de Take That han visto sus asientos de primera fila para Co-op Live cambiados a otros bloques en la AO Arena.

Ticketmaster dijo que trabajó con el promotor del evento para “mover a los fans a una ubicación lo más similar posible a su reserva original”, y añadió que “algunas ubicaciones de asientos variarán”.

La AO Arena dijo que “completamente simpatiza” con los fans y está trabajando arduamente para asegurar que a los asistentes al concierto se les asignen “asientos equivalentes apropiados para los próximos shows”, y agregó que no maneja la venta de boletos para el lugar.

Denise Taylor, fan de Take That de 48 años, quien ha estado viendo a la banda actuar desde que tenía 15 años, dijo que la experiencia ha sido “una pesadilla tras otra” para el concierto del 7 de mayo.

La Sra. Taylor, quien gastó £250 en un boleto VIP para asientos en la segunda fila del piso, dijo que fue reubicada en el bloque 103, fila C, que es una sección en el lateral de la AO Arena.

“Estoy enojada, estoy decepcionada. He sido fan desde 1992 y nunca he perdido un tour, solía verlos en discotecas antes de que se hicieran famosos”, dijo la Sra. Taylor, de Stoke-on-Trent.

“Compré los boletos en preventa porque preordené el álbum y obtuve el código, y conseguí boletos VIP y estaba sentada en la segunda fila.

“Todo esto comenzó con Co-op (Live) y estaba realmente contenta de que se hubiera trasladado a AO (Arena) – no esperaba obtener el mismo asiento, pero los nuevos boletos no decían nada sobre ser VIP.

“Envié un mensaje a Ticketmaster y me dijeron que ya no soy VIP y que si quiero un reembolso, puedo tenerlo, o puedo pagar extra y no obtener nada a cambio.”

La Sra. Taylor, quien asistirá al espectáculo con una amiga, añadió que “no puede emocionarse” por el concierto.