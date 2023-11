El Show de MacRumors: Kevin Nether Habla sobre las Funciones Clave del iPhone 16

YouTuber Kevin Nether, also known as “Kevin the Tech Ninja,” joins us on this week’s episode of The MacRumors Show to take a closer look at the rumors surrounding the iPhone 16 lineup for the first time.

Mientras que los dispositivos probablemente estén a unos diez meses de distancia, ya hay multitud de rumores sobre qué esperar de la alineación del iPhone 16 y los modelos ‌iPhone 16‌ Pro de 2024. Utilizando información de fuentes confiables, analizamos detenidamente algunas de las características clave de los dispositivos, incluyendo tamaños de pantalla más grandes de 6.3 y 6.9 pulgadas, un nuevo botón de “Captura” y una cámara Ultra Wide de 48 megapíxeles. Déjanos saber qué piensas sobre las características rumoreadas del ‌iPhone 16‌ en los comentarios y ve más del trabajo de Kevin en su canal de YouTube.

