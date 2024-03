CBI extiende la línea de crédito en un nuevo movimiento para fortalecer las finanzas | Noticias de Negocios

El grupo de presión empresarial CBI ha negociado una extensión de su crédito en una nueva medida para fortalecer su balance después de un año en el que estuvo cerca del colapso.

Sky News ha sabido que en las últimas semanas el CBI y un sindicato de prestamistas de la calle principal han acordado un aumento en su capacidad de endeudamiento.

Personas cercanas a las conversaciones dijeron que esto reflejaba un regreso más lento de lo esperado de miembros corporativos al grupo, incluso cuando ha comenzado a reconstruir su credibilidad bajo el nuevo presidente Sir Rupert Soames.

El CBI estuvo al borde del colapso durante gran parte del año pasado después de un escándalo de conducta sexual que obligó a renunciar a su director general y provocó una salida de prominentes miembros.

Según el informe y cuentas anuales más recientes del grupo de presión empresarial, pudo sobrevivir a las secuelas de un escándalo de conducta sexual “con el respaldo de miembros clave, el uso de reservas, el apoyo de acreedores y con financiamiento bancario”.

“El financiamiento bancario tiene fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2024, tras lo cual la intención actual de la junta es buscar renovar la instalación si es necesario.”

Autodenominado “la voz de los negocios británicos”, el CBI ha estado recuperando su voz en Westminster, celebrando conversaciones privadas con políticos de ambos partidos principales.

Ha reducido costos despidiendo a una parte de su personal y cerrando la mayoría de sus oficinas en el extranjero.

El CBI consideró brevemente conversaciones de otoño sobre una fusión con Make UK, el cuerpo de fabricantes, pero estas fueron abandonadas.

Una portavoz del CBI se negó a hacer comentarios sobre la extensión de su crédito pero dijo: “Como cualquier pequeña o mediana empresa, tenemos que gestionar nuestro flujo de efectivo y utilizar financiamiento para hacerlo”.

