Caster Semenya: Doble campeona olímpica ‘no se avergüenza de ser diferente’

Semenya, campeona olímpica en 800m en 2012 y 2016, y tricampeona mundial en la misma distancia, afirma que no se avergonzará de ser “diferente” y que luchará por lo que considera justo en medio de su disputa continua con las autoridades atléticas.

Semenya, de 32 años, nació con diferencias del desarrollo sexual (DSD) y no puede competir en eventos de pista femeninos sin tomar medicamentos para reducir los niveles de testosterona.

La sudafricana quiere responsabilizar a World Athletics por lo que considera discriminación contra las atletas con hiperandrogenismo y recientemente dijo que dirigirá su atención a “ganar batallas contra las autoridades” en lugar de acumular medallas, ya que competir en los Juegos Olímpicos de París 2024 ya no es su objetivo.

En una entrevista integral con Sally Nugent de BBC Breakfast, Semenya dijo lo siguiente:

– Desde los cinco años sintió que era “diferente” pero “abraza” esas diferencias.

– No se conformará “para ser aceptada”.

– Quiere empoderar a las mujeres para que “tengan una voz”.

– Los “líderes” en el deporte están “generando divisiones entre las mujeres”.

Se considera hiperandrogenismo a una afección médica caracterizada por niveles superiores a lo normal de testosterona, una hormona que aumenta la masa muscular y la fuerza.

Según las regulaciones introducidas en 2018, las atletas con DSD solo podían competir en eventos de pista femeninos entre los 400m y la milla si reducían sus niveles de testosterona.

En marzo, World Athletics determinó que las atletas con DSD ahora deben recibir tratamiento supresor de hormonas durante seis meses antes de ser elegibles para competir en todos los eventos femeninos.

“Para mí, creo que si eres una mujer, eres una mujer”, dijo Semenya, quien ganó el oro olímpico en 800m en 2012 y 2016, y es tricampeona mundial en la misma distancia.

“No importa las diferencias que tengas. Me he dado cuenta de que quiero vivir mi vida y luchar por lo que creo. Y creo en mí misma”, agregó Semenya.

Semenya corrió en los 5,000m en los Campeonatos Mundiales del año pasado pero no logró clasificar para la final.

En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a su favor en un caso relacionado con los niveles de testosterona en las atletas femeninas.

“Al final del día, sé que soy diferente. No me importan los términos médicos o lo que me digan. El hecho de no tener un útero o testículos internos no me hace menos mujer”, añadió Semenya.

El caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no fue contra los organismos deportivos ni las normas de DSD, sino específicamente contra el gobierno de Suiza por no proteger los derechos de Semenya y se remonta a una decisión del Tribunal Supremo suizo hace tres años.

Semenya argumenta que tomar medicamentos para reducir la testosterona podría poner en peligro su salud y que el fallo le niega a ella y a otras atletas con DSD el derecho de confiar en sus habilidades naturales.

Ella dijo que no se esconderá, agregando: “Soy una mujer y tengo una vagina al igual que cualquier otra mujer. Estoy viviendo una vida diferente y seguiré haciéndolo porque eso es lo que me hace sentir bien. No voy a ser alguien que no soy para ser aceptada”.

La semana pasada, Semenya dijo que ya había logrado todo lo que quería en la pista y ahora quiere “allanar el camino y asegurarse de que cada niña sea tratada correctamente”.

“Mi futuro es luchar por la injusticia, luchar por la inclusividad y diversidad”, dijo.

Agregó: “En este momento, no veo a muchas mujeres expresando sus problemas o diciendo lo que piensan. Cada mujer debería luchar por sí misma. Siempre lucharé por lo que es correcto, sé lo que es correcto, sé cómo se deben hacer las cosas. Despertemos como mujeres y luchemos por lo que es correcto”.

En respuesta a las declaraciones de Semenya, World Athletics dijo en un comunicado a Reuters: “World Athletics siempre ha estado interesada en proteger la categoría femenina. Si no lo hacemos, las mujeres y las niñas no elegirán el deporte. Ese ha sido y siempre será el único motivo de la federación”.

Un portavoz de World Athletics le dijo a la BBC: “World Athletics cuenta con 15 años de datos, observaciones e información directamente de las atletas con DSD en nuestro propio deporte que muestran que los altos niveles de testosterona proporcionan una ventaja injusta en la categoría femenina, y que nuestras pautas sobre los umbrales de testosterona son necesarias, razonables y proporcionadas para proteger la integridad de la categoría femenina”.