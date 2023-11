Cámara de interior Eufy Security Indoor Cam C120: rendimiento, precio, especificaciones.

Eufy Security Indoor Cam C120

Eufy’s Security Indoor Cam C120 desafía la noción de que las cámaras compatibles con HomeKit suelen ser caras. Mientras que muchas cámaras HomeKit pueden costar más de $70, esta opción asequible no quebrará tu bolsillo. HomeKit es una elección digna para los usuarios de iPhone porque incorpora dispositivos domésticos compatibles en el ecosistema de Apple y te permite controlarlos directamente desde tus dispositivos. Además, para las cámaras, Apple ofrece HomeKit Secure Video, que encripta tus videos grabados con una suscripción a iCloud+. Esto es especialmente útil si tienes un plan que ofrece 2 TB de almacenamiento en iCloud, ya que entonces puedes añadir cámaras ilimitadas a tu cuenta.

Las cámaras compatibles con HomeKit suelen tener un precio más alto que sus competidores, lo que puede disuadir a ciertos consumidores de seleccionarlas como su ecosistema domótico principal. La cámara de seguridad Eufy Security Indoor Cam C120 va en contra de la noción de alto precio al ser una cámara de seguridad asequible que funciona con HomeKit Secure Video y tus dispositivos HomeKit.

Eufy Security Indoor Cam C120 — Diseño sencillo

Con unas medidas de 2.24 x 2.24 x 4.11 pulgadas y un peso de 3.68 onzas, la Eufy Security Indoor Cam C120 es lo suficientemente pequeña como para caber en rincones estrechos y lo suficientemente ligera como para montar en una pared o el techo. La cámara del frente puede capturar videos con una resolución de hasta 2K a un FOV (Campo de Visión) de 125 grados. Sin embargo, si estás usando el C120 con HomeKit, entonces la resolución está limitada a 1080p. La visión nocturna también está disponible en el C120, y se encenderá automáticamente cuando el entorno a su alrededor se oscurezca. Cuando esto ocurre, la transmisión y las grabaciones serán en blanco y negro y no a color. También hay un micrófono y un indicador LED en el frente. Si lo prefieres, el indicador se puede apagar en la aplicación Home. Debajo de la cabeza del C120 hay un cuello ajustable que se puede inclinar aproximadamente 225 grados y girar aproximadamente 180 grados. Esta flexibilidad facilita colocar la cámara a tu gusto y capturar exactamente el área que deseas ver. En la parte posterior del C120 se encuentra el puerto micro-USB para alimentar la cámara — con el cable de 6,7 pies incluido — y un botón para emparejar y restablecer la cámara si es necesario. También hay un altavoz para conversaciones bidireccionales a través del C120. El dispositivo también cuenta con una ranura para tarjeta microSD, que te permite guardar videos grabados para verlos más tarde sin tener que pagar una suscripción a almacenamiento en la nube. Una tarjeta microSD no está incluida con el C120 y debe ser adquirida por separado. Por detrás del C120, hay dos agujeros que permiten que la cámara se conecte a la placa de montaje incluida. Conectar el soporte es sencillo, insertando los pines en el contenedor y deslizándolos hasta que se sientan seguros. Si deseas desmontar la cámara, todo lo que necesitas es deslizar los pines desde la base de la cámara con un poco de fuerza. Al montar la cámara en una pared o el techo, asegúrate de colocar la placa primero antes de conectarla a la cámara. El proceso solo requiere tornillar los dos tornillos incluidos. Si decides montar la cámara en el techo, hay una opción dentro de la aplicación Eufy Security para voltear la imagen para que no esté boca abajo al verla. El C120 es solo para uso en interiores y no debe ser colocado en el exterior, ya que estaría sujeto a daños.

Eufy Security Indoor Cam C120 — Conectividad en la aplicación

Hay dos formas de conectar la Eufy Security Indoor Cam C120 a tu dispositivo — ya sea a través de la aplicación Home o la aplicación Eufy Security. Ambas aplicaciones utilizan un código idéntico para emparejarse con tu dispositivo, que se puede encontrar debajo de la cámara. Aunque no es difícil acceder, debes emparejar la cámara a tu dispositivo antes de montarla, ya que de lo contrario la placa de montaje obstruirá el código. Dependiendo de cuál aplicación uses principalmente, ofrecerá diferentes características y ajustes que puedes usar con la cámara.

Aplicación Eufy Security

El C120 viene con su propia aplicación nativa llamada Eufy Security. Esta aplicación ofrece diferentes opciones de personalización para controlar la calidad del video y los ajustes de notificación. Incluso puedes configurar automatizaciones de sonido y movimiento dentro de la aplicación. Los ajustes de video, audio y notificación de la cámara se pueden personalizar fácilmente según tus preferencias. Con tantas opciones disponibles, puedes ajustar finamente cada área de los ajustes de la cámara a tu gusto. Para los ajustes de video, puedes establecer la calidad de transmisión, la calidad de grabación y si quieres una marca de agua de una marca de tiempo o el logo de Eufy en tu video. También puedes elegir si quieres habilitar la grabación continua cuando insertas una tarjeta microSD en la cámara. Los ajustes de audio son los más básicos en la cámara. Te permite encender y apagar el micrófono si deseas que se capture audio cuando la cámara está grabando video y a qué volumen se ajusta el altavoz. Las notificaciones se pueden encender o apagar en función de los sonidos detectados, como humanos, mascotas, llanto, o todos los movimientos y sonidos. Cada categoría se puede configurar individualmente. También puedes decidir cómo quieres que se te presenten las notificaciones — si solo a través de texto, texto primero y luego una miniatura, o ambos se entregan simultáneamente. Una característica única de la cámara desde la aplicación nativa es el Comando de Mascotas. Esto te permite grabar un comando, y se reproducirá automáticamente desde la cámara cuando detecte un animal en una zona de actividad preestablecida. Esta función es beneficiosa para cuando estás fuera de casa y no quieres que tu perro esté en el sofá. El C120 detectará al perro saltando en el sofá y reproducirá automáticamente una grabación tuya diciendo “Bájate” — o cualquier otro comando que establezcas — cuando lo haga. Sin embargo, esta función no está disponible si conectas la cámara a la aplicación Home. También puedes compartir la cámara con amigos y familiares que tengan la aplicación Eufy Security en sus dispositivos.

Aplicación Home

Si no te interesan estas características adicionales o no deseas que la aplicación adicional ocupe espacio en tu dispositivo, puedes emparejar el C120 directamente en la aplicación Home. Configurarlo es igual que conectar cualquier otro dispositivo HomeKit, y solo toma unos minutos para poner todo en marcha. Una vez que hayas completado todos los pasos necesarios, el C120 se añadirá automáticamente en la parte superior de tu panel de inicio de Home. Cada vez que abras la aplicación Home, se actualizará automáticamente y mostrará la marca de tiempo de la vista. Al ver la transmisión desde allí, solo obtendrás una captura de pantalla. Para acceder a la transmisión en vivo, debes tocar cada cámara individualmente.

Eufy Security Indoor Cam C120 vista y ajustes en la aplicación Home

La configuración para la transmisión en vivo es sencilla y pone lo que ve la cámara en el centro de atención. Puedes hacer zoom dentro de la vista para obtener una mirada más cercana a un área específica. Ubicado en la parte inferior hay un registro de momentos grabados previamente que fueron activados por el movimiento dentro de una zona de actividad. Las grabaciones se mantienen durante un máximo de diez días. También hay un botón de hablar que te permite hablar con cualquier persona en la habitación a través de la cámara. Al igual que con el altavoz en la parte posterior, esto permite conversaciones de dos vías a través del C120. Hay un botón en la parte inferior derecha con cuatro cuadros. Permite un fácil acceso a otros accesorios HomeKit en la misma habitación. Ubicado en la parte superior del centro de la pantalla está el nombre de la cámara. Al tocarlo, se muestra un menú con todas las otras cámaras de tu casa. Al tocar otra cámara, puedes cambiar a su transmisión en vivo. Además, en la esquina superior izquierda, encontrarás un botón “X” para cerrar la transmisión en vivo, un botón para activar la imagen en imagen para la multitarea, y acceso a los ajustes de la cámara. Mientras que los ajustes ofrecidos son en su mayoría los mismos que los de la aplicación Eufy Security, algunas características específicas son bastante beneficiosas. Esto incluye cambiar las opciones de grabación, el reconocimiento facial, y tener el C120 activar diferentes automatizaciones. Las opciones de grabación te permiten elegir si quieres solo transmisión, grabación, o ambos…