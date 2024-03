‘Cada día es difícil’: Un año desde que Rusia encarceló a Evan Gershkovich

Mientras está en prisión, el Sr. Gershkovich juega una partida lenta de ajedrez con su padre por correo, y se abre camino a través de recomendaciones de libros de amigos, según dijeron sus padres. También lleva un registro de los cumpleaños y eventos importantes de las personas, organizando a través de otros para que se envíen flores, incluso a su madre y hermana en el Día Internacional de la Mujer de este mes.

“Es un lugar muy pequeño, muy aislado con una pequeña ventana y muy poco tiempo al aire libre”, dijo su padre sobre la celda de su hijo. “Sabemos que se necesita mucho coraje, esfuerzo y fuerza para mantenerse juntos, hacer ejercicio, meditar, leer libros, escribir cartas, animarnos a seguir fuertes y esperar lo mejor”.

El Sr. Gershkovich intercambia cartas semanalmente con su familia, así como con amigos y amigos por correspondencia de todo el mundo. Un grupo de sus amigos creó un sitio web donde las personas pueden enviar cartas, que se traducirán al ruso, según lo exige la ley, y se enviarán al Sr. Gershkovich, quien disfruta recibirlas, dijo su madre.

“Él está luchando. Está manteniendo alto el ánimo”, dijo la Sra. Milman.

El Sr. Gershkovich creció en Princeton, Nueva Jersey, hijo de emigrantes judíos que habían huido de la Unión Soviética en la década de 1970. Sus padres dijeron que desde joven mostraba interés por su herencia rusa y hablaba ruso en casa. También mostraba interés por las personas, y luego estudió filosofía e inglés en Bowdoin College en Maine, graduándose en 2014. El periodismo parecía encajar perfectamente.

Después de casi dos años como asistente de noticias en The New York Times, el Sr. Gershkovich se mudó a Rusia a fines de 2017 para trabajar como reportero en The Moscow Times. Tuvo una breve experiencia con Agence France-Presse antes de unirse a The Journal en enero de 2022, un trabajo que sus padres dijeron que le encantaba.