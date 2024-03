Búsqueda del delito-drama encuentra una gran audiencia en Apple TV+

La serie Manhunt, de Apple TV+, un drama de crimen real sobre la búsqueda del asesino de Abraham Lincoln, rápidamente se ubicó cerca de la cima de las listas de popularidad de dos servicios de calificación diferentes.

Y otras series y películas de Apple también están funcionando bien con la audiencia.

La serie de crimen real Manhunt dramatiza la búsqueda del asesino de Abraham Lincoln

Apple TV+ ha encontrado éxito recientemente con dramas históricos. Tanto Masters of the Air como Killers of the Flower Moon están funcionando especialmente bien. Y Manhunt se unió a la lista de éxitos con su lanzamiento el 15 de marzo.

La serie ocupa el puesto número 4 en la lista de Top 10 de programas de TV en streaming de ReelGood durante la semana que terminó el 20 de marzo. Y está en el puesto número 5 en la lista de los mejores programas de streaming de JustWatch para la semana que terminó el 17 de marzo.

Las estimaciones de empresas como JustWatch y Reelgood son necesarias porque los servicios de streaming rara vez revelan cuántas personas ven sus ofertas.

La historia nos dice que el actor de teatro John Wilkes Booth (interpretado en la serie de Apple TV+ por Anthony Boyle) estuvo prófugo durante 12 días después de dispararle a Lincoln en la parte trasera de la cabeza en el Teatro Ford en 1865.

Apple dice de su nuevo programa:

“Manhunt es un thriller de conspiración sobre uno de los crímenes más conocidos pero menos comprendidos de la historia, la sorprendente historia de la búsqueda de John Wilkes Booth tras el asesinato de Abraham Lincoln.”

La serie de siete partes está basada en el libro de no ficción más vendido Manhunt: La persecución de 12 días del asesino de Lincoln.

También cuenta con el ganador del Emmy Tobias Menzies (The Crown, Game of Thrones) como Edwin Stanton, secretario de guerra de Lincoln, quien lideró los esfuerzos para capturar a Booth y sus cómplices.

Los primeros tres episodios están disponibles para ver ahora en Apple TV+. El cuarto se estrenará la próxima semana.

Masters of the Air sigue siendo popular

El drama de la Segunda Guerra Mundial de Apple TV+, Masters of the Air, sigue atrayendo a una gran audiencia también. La serie permanece en las listas de popularidad semana tras semana.

Ofrece un vistazo profundo a los “chicos bombarderos” en los escuadrones de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos que llevaron la guerra a Hitler a través de campañas de bombardeo brutales y peligrosamente peligrosas a través de cielos llenos de flak explotando y cada vez más mortales aviones de combate nazis.

Claramente hay una audiencia para este tipo de programa. ReelGood sitúa el drama histórico en el puesto número 7 en su lista de programas de TV más populares en streaming la semana pasada. Y se encuentra en el puesto número 6 en la lista de los mejores programas de streaming de JustWatch.

Los nueve episodios de Masters of the Air están disponibles para ver ahora en Apple TV+. Eso incluye el final de la temporada, que se estrenó el 15 de marzo.

Killers of the Flower Moon es igual de popular

Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese comenzó a atraer a una multitud de espectadores cuando llegó al servicio de streaming de Apple TV+ a mediados de enero, y eso continúa.

El drama de crimen histórico recibió 10 nominaciones al Oscar, incluida la de Mejor Película, lo que seguramente ayudó a mantenerlo en las listas de las películas más populares. Para la semana más reciente, JustWatch lo sitúa en el puesto número 6 y ReelGood lo tenía en el puesto número 9.

Killers of the Flower Moon está disponible para transmitir ahora.

