Buscando ingresos pasivos? Aquí están 5 acciones con altos dividendos para comprar y mantener durante una década

Como periodista con experiencia, me complace presentarles cinco empresas que son pagadoras de dividendos establecidas, y analizar por qué mantener acciones de cada una de ellas a largo plazo puede llevar a ganancias masivas para su cartera.

1. Hercules Capital

Hercules Capital (NYSE: HTGC) es una compañía de desarrollo empresarial (BDC). Las BDC son una fuente confiable de ingresos por dividendos porque estas empresas están obligadas a pagar al menos el 90% de sus ingresos imponibles a los inversores cada año.

HTGC Net Interest Income (Trimestral) Cuadro

En los últimos 10 años, las acciones de Hercules han tenido un rendimiento total del 275%. No solo esto resalta la importancia de reinvertir dividendos, sino que también destaca que Hercules ha sido una inversión lucrativa a largo plazo.

Con su jugoso rendimiento de dividendos del 10.4%, ahora podría ser un gran momento para adquirir acciones de Hercules.

2. Ares Capital

Otra BDC prominente es Ares Capital (NASDAQ: ARCC). A diferencia de Hercules, Ares no trabaja típicamente con empresas tecnológicas de alto perfil que hayan recaudado fondos de firmas de capital de riesgo.

Considerando que el rendimiento total de la empresa ha superado al S&P 500 en los últimos tres y cinco años, creo que ahora parece ser un buen momento para comprar algunas acciones en Ares con un rendimiento del 9.3% y prepararse para mantener a largo plazo.

3. Rithm Capital

Los fideicomisos de inversión inmobiliaria (REITs) son otra gran fuente de ingresos por dividendos. Rithm Capital (NYSE: RITM) es un REIT que se especializa en servicios financieros, incluida la originación de préstamos, así como bienes raíces comerciales y alquileres unifamiliares.

RITM Dividend Chart

Con la acción cotizando a menos de $11 por acción, ahora podría ser un momento tentador para considerar comprar algunas acciones con un rendimiento del 9.2% y la posibilidad de un dividendo creciente dependiendo del entorno macroeconómico más amplio.

4. Energy Transfer

Fuera de los servicios financieros, los inversores pueden encontrar fuentes lucrativas de ingresos por dividendos en el sector energético. Energy Transfer (NYSE: ET) es una sociedad de responsabilidad limitada maestra (MLP) que opera en la industria del gas natural.

ET Free Cash Flow (Trimestral) Cuadro

5. Enterprise Products Partners

La última empresa en mi lista es la especialista en energía de transporte intermedio Enterprise Products Partners (NYSE: EPD).

Lo que más me gusta de Enterprise Products Partners es la capacidad de la empresa para navegar períodos económicos desafiantes y recompensar a los accionistas. Durante los últimos 15 años, el flujo de efectivo ajustado de operaciones (CFFO) de la empresa ha aumentado de $1.29 por unidad al final de 2009, a $3.70 a fines de 2023. Dado el rendimiento del 7.1% de la empresa y su sólido rendimiento a largo plazo, ahora podría ser un momento interesante para considerar la compra de acciones.

¿Deberías invertir $1,000 en Ares Capital ahora mismo?

Antes de comprar acciones de Ares Capital, considera esto:

El equipo de analistas de The Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Ares Capital no fue una de ellas. Las 10 acciones que calificaron podrían producir ganancias extraordinarias en los próximos años.

Consulta las 10 acciones »

Las devoluciones de Stock Advisor hasta el 22 de abril de 2024.

Adam Spatacco no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Enphase Energy. The Motley Fool recomienda Enterprise Products Partners. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Buscas ingresos pasivos? Aquí tienes 5 acciones de dividendos de ultra alto rendimiento para comprar y mantener durante una década. Originalmente publicado por The Motley Fool